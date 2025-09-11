فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری فردی خبر داد که با اسلحه از ۲ شهروند سرقت کرده بود.

باشگاه خبرنگارلن جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز، اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر سرقت مسلحانه ۴۰ میلیون ریال وجه نقد از ۲ شهروند توسط فردی ناشناس با پوشاندن چهره و با استفاده از سلاح کمری در شیراز، ماموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند و شناسایی سارق مسلح را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران، تحقیقات خود را آغاز کردند و با انجام اقدامات پلیسی، سارق که فاصله زیادی از محل سرقت گرفته بود را در یکی از خیابان‌ها شناسایی و در یک حرکت ضربتی او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه در بازرسی بدنی از متهم یک قبضه سلاح کلت کمری کشف شد، گفت: سارق مسلح برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

سرهنگ زراعتیان از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت سارقان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی و افراد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس