دفتر هرتزوگ اعلام کرد یک بسته مشکوک برای او در لندن ارسال شده و در حال بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  دفتر اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حالی که این مقام صهیونیست در لندن به سر می‌برد، یک «بسته مشکوک» برای او ارسال شده و در حال حاضر تحت بررسی است.

هرتزوگ که از روز سه‌شنبه به انگلیس سفر کرده، شب گذشته با «کی‌یر استارمر» نخست وزیر این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که گفتگوی این دو شامل مشاجره بوده و انگلیس از ابتدای این هفته شاهد اعتراضاتی در سراسر کشور علیه ورود این مقام صهیونیست بوده است. 

معترضان همچنین در اندیشکده چتم هاوس مستقر در لندن تجمع کردند و همزمان با سخنرانی هرتزوگ، با ایجاد سر و صدا اعتراض خود را نشان دادند. 

دیدار هرتزوگ و استارمر یک روز پس از حمله هوایی رژیم اسرائیل به قطر انجام شد. سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس اعلام کرد که استارمر به هرتزوگ گفته است که حمله به دوحه «غیرقابل قبول» بوده و آن را به عنوان «نقض آشکار حاکمیت یک شریک کلیدی» محکوم کرده است.

منبع: تایمز اسرائیل

