باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات ترکیه با انتشار بیانیه‌ای در روزنامه رسمی، تصمیم به ایجاد تغییرات گسترده‌ای در ساختار امنیت داخلی خود گرفتند که شامل برکناری و انتصاب ۶۱ مقام ارشد امنیتی است.

این تغییرات شامل مدیران امنیتی در ۳۷ استان می‌شود و یکی از بزرگ‌ترین اقدامات در نوع خود در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

این تصمیم در پی افزایش فشار‌ها بر نهاد‌های امنیتی برای بهبود انضباط و حفظ پاک‌دستی در صفوف خود اتخاذ شده است. بسیاری این اقدام را «واکنشی مستقیم» به دستگیری اخیر مدیر امنیتی شهر آنتالیا (در جنوب ترکیه) به اتهام فساد و سوءاستفاده از قدرت می‌دانند. این حادثه جنجال رسانه‌ای و سیاسی گسترده‌ای ایجاد کرد و پرسش‌هایی را درباره میزان تخلفات در دستگاه‌های امنیتی به وجود آورد.

هنوز مشخص نیست که آیا این تغییرات دلایل امنیتی یا اداری خاصی در استان‌ها داشته است یا خیر، اما زمان و گستردگی آن نشان می‌دهد که این بخشی از یک کمپین سازمان‌یافته برای بازسازی ساختار است که هدف آن موارد مختلف مانند: افزایش شفافیت و پاسخگویی در دستگاه‌های امنیتی. جایگزینی رهبران مرتبط با پرونده‌های فساد یا عملکرد ضعیف. ارسال پیامی داخلی و خارجی مبنی بر قاطعیت دولت در مقابله با هرگونه انحراف سازمانی.

با توجه به سابقه، چنین تغییراتی بی‌سابقه نیست، اما مقیاس استثنایی آن در این زمان، همراه با ارتباطش با یک پرونده فساد برجسته، نشانه‌ای از تشدید مبارزه دولت با فساد در نهاد‌های امنیتی است، آن هم در دوره‌ای که چالش‌های امنیتی و اقتصادی حساسی در داخل ترکیه و در منطقه وجود دارد.

منبع: آر تی