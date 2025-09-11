دولت ترکیه در اقدامی بی‌سابقه، با انتشار فرمانی در روزنامه رسمی، دستور تغییرات گسترده در ساختار امنیتی کشور را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات ترکیه با انتشار بیانیه‌ای در روزنامه رسمی، تصمیم به ایجاد تغییرات گسترده‌ای در ساختار امنیت داخلی خود گرفتند که شامل برکناری و انتصاب ۶۱ مقام ارشد امنیتی است.

این تغییرات شامل مدیران امنیتی در ۳۷ استان می‌شود و یکی از بزرگ‌ترین اقدامات در نوع خود در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

این تصمیم در پی افزایش فشار‌ها بر نهاد‌های امنیتی برای بهبود انضباط و حفظ پاک‌دستی در صفوف خود اتخاذ شده است. بسیاری این اقدام را «واکنشی مستقیم» به دستگیری اخیر مدیر امنیتی شهر آنتالیا (در جنوب ترکیه) به اتهام فساد و سوءاستفاده از قدرت می‌دانند. این حادثه جنجال رسانه‌ای و سیاسی گسترده‌ای ایجاد کرد و پرسش‌هایی را درباره میزان تخلفات در دستگاه‌های امنیتی به وجود آورد.

هنوز مشخص نیست که آیا این تغییرات دلایل امنیتی یا اداری خاصی در استان‌ها داشته است یا خیر، اما زمان و گستردگی آن نشان می‌دهد که این بخشی از یک کمپین سازمان‌یافته برای بازسازی ساختار است که هدف آن موارد مختلف مانند: افزایش شفافیت و پاسخگویی در دستگاه‌های امنیتی. جایگزینی رهبران مرتبط با پرونده‌های فساد یا عملکرد ضعیف. ارسال پیامی داخلی و خارجی مبنی بر قاطعیت دولت در مقابله با هرگونه انحراف سازمانی.

با توجه به سابقه، چنین تغییراتی بی‌سابقه نیست، اما مقیاس استثنایی آن در این زمان، همراه با ارتباطش با یک پرونده فساد برجسته، نشانه‌ای از تشدید مبارزه دولت با فساد در نهاد‌های امنیتی است، آن هم در دوره‌ای که چالش‌های امنیتی و اقتصادی حساسی در داخل ترکیه و در منطقه وجود دارد.

منبع: آر تی

برچسب ها: مقامات ترکیه ، مبارزه با فساد
خبرهای مرتبط
ترکیه نسل‌کشی اسرائیل در غزه را محکوم و خواستار اقدام فوری جهانی شد
ادعای اردوغان درباره ایستادن کنار غزه با تمام قوا
کاهش تجارت آنکارا و کابل در نیمه نخست ۲۰۲۵
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آنچه باید درباره ترور مهره کلیدی موثر در پیروزی ترامپ بدانیم
نقشه راه قاهره: کلیدی برای قفل هسته‌ای؟
تیراندازی به چارلی کرک، حامی مشهور ترامپ در آمریکا
ترامپ، افول یک توهم قدرت
نپال زیر تیغ خشم نسل Z: وقتی فیلترینگ و آقازاده‌ها کشور را شعله‌ور کردند
حمله موشکی یمن به اسرائیل
ترامپ در مورد حمله اسرائیل به قطر با نتانیاهو تماس تلفنی پرتنشی داشته است
سئول: رهبر کره شمالی جایگاه دخترش را به عنوان جانشین تثبیت کرده است
انتقاد صدراعظم آلمان از حمله رژیم صهیونیستی به قطر و اعلام آمادگی برای تحریم تل آویو
امارات حضور اسرائیل در کنفرانس امنیتی دبی را ممنوع کرد
آخرین اخبار
سفر شهباز شریف به قطر برای محکومیت حمله اسرائیل
تکذیب اتهام سوریه توسط حزب‌الله
حضور امیر قطر در مراسم تشییع پیکر شهدای حماس 
حمله اسرائیل به دوحه، جهان عرب را متحد کرد
گزارش واشنگتن پست از تلاش آمریکا و چین برای احیای روابط
کمک‌های ایران به زلزله‌زدگان افغانستان به ۲۲۰ تُن رسید
تغییرات گسترده در نهاد‌های امنیتی ترکیه؛ برکناری ۶۱ مقام ارشد
ارسال «بسته مشکوک» برای رئیس رژیم اسرائیل در لندن
«رایان‌ایر» به اسرائیل بازنمی‌گردد
فرانسه ۶۷۵ نفر را در اعتراضات بازداشت کرد
سفیر انگلیس در آمریکا به دلیل ارتباط با اپستین اخراج شد
هلند قصد دارد واردات از شهرک‌های صهیونیست‌نشین اسرائیل را ممنوع کند
قطر میزبان نشست عربی-اسلامی در مورد حمله اسرائیل خواهد بود
آکسیوس: ترامپ از نتانیاهو خواسته که دوباره به قطر حمله نکند
دستکم ۱۹ نفر در سیل ناگهانی اندونزی کشته شدند
سئول: رهبر کره شمالی جایگاه دخترش را به عنوان جانشین تثبیت کرده است
شورای امنیت در مورد لهستان تشکیل جلسه می‌دهد
انفجار تانکر گاز در بزرگراهی در مکزیک ۳ کشته و ۷۰ زخمی بر جا گذاشت + فیلم
مصر در مورد هدف قرار دادن حماس در خاک خود هشدار داده است
آنچه باید درباره ترور مهره کلیدی موثر در پیروزی ترامپ بدانیم
کاخ سفید دموکرات‌ها را به حمایت از جرم و جنایت متهم کرد
پنتاگون از کمک ۱۴.۲ میلیون دلاری به ارتش لبنان خبر داد
حدود ۲۰۰ هزار نفر به اعتراضات فرانسه پیوسته‌اند
ترامپ در مورد حمله اسرائیل به قطر با نتانیاهو تماس تلفنی پرتنشی داشته است
هرتزوگ: اسرائیل «آماده توافق کامل» با حماس است!
آغاز دومین دور مسابقات فوتسال جام وحدت در مشهد + فیلم
ترامپ، افول یک توهم قدرت
نقشه راه قاهره: کلیدی برای قفل هسته‌ای؟
آتش در خیابان‌های پاریس: فرانسه در آستانه فروپاشی سیاسی
نپال زیر تیغ خشم نسل Z: وقتی فیلترینگ و آقازاده‌ها کشور را شعله‌ور کردند