با ارسال چهارمین محموله کمکی شامل ۲۲ تُن برنج، حجم کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم آسیب‌دیده از زمین‌لرزه مرگبار کنر به ۲۲۰ تُن افزایش یافت

باشگاه خبرنگاران جوان- سفارت ایران در کابل از ارسال چهارمین محموله کمک‌های بشردوستانه به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌های اخیر افغانستان خبر داد. 

بر اساس گزارش‌ها، جمعیت هلال احمر ایران در این مرحله ۲۲ تُن برنج به مقام‌های محلی تحویل داده است. با احتساب این محموله، حجم کمک‌های ارسالی ایران به زلزله‌زدگان افغانستان به ۲۲۰ تُن رسیده است.

بر اساس آمار اولیه ارائه شده از سوی مقام‌های محلی، زمین‌لرزه ۶ ریشتری شب گذشته در ولایت‌های شرقی افغانستان موجب کشته شدن بیش از ۲۲۰۰ تن و زخمی شدن بیش از ۳۶۰۰ نفر شده است.

 همچنین برآورد می‌شود بیش از ۶۷۰۰ خانه در بیش از ۴۰۰ روستا به طور کامل تخریب یا آسیب دیده باشند.

 سازمان ملل متحد برای پاسخ‌گویی فوری به این فاجعه، درخواست کمک‌های اضطراری به ارزش ۱۳۹ میلیون دلار را منتشر کرده است.

