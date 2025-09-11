باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پایگاه خبری آمریکایی «بلومبرگ» در گزارشی به مانعی که تلاش‌های اروپا برای «تنبیه اسرائیل» با آن مواجه است، اشاره کرده و گفته است این مانع، نیاز اروپا به سلاح است. بلومبرگ تاکید کرده که «هنوز یک حوزه وجود دارد که اروپایی‌ها به آن دست نزده‌اند، و آن صنعت نظامی میلیارد دلاری اسرائیل است.»

این پایگاه اشاره کرد که سران اروپا در بحبوحه صحنه‌های ویرانی و قحطی ناشی از نسل‌کشی در نوار غزه و بمباران قطر، تهدید به اعمال تحریم علیه رژیم تروریستی اسرائیل و «بازنگری در روابط خود با متحد قدیمی‌شان» می‌کنند.

با این حال، به گفته «بلومبرگ»، نیاز به سلاح‌های اسرائیلی مانعی برای اروپا محسوب می‌شود، چرا که ارتش‌های اروپایی «بزرگترین خریدار تسلیحات و سیستم‌های نظامی اسرائیل هستند و در سال گذشته به ارزش ۸ میلیارد دلار یا کمی بیشتر از نیمی از کل صادرات تسلیحاتی این رژیم تروریستی را خریداری کرده‌اند و احتمالا این تقاضا افزایش خواهد یافت.»

در حالی که اعضای ناتو، تحت فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، متعهد به افزایش هزینه‌های نظامی خود شده‌اند، تحقق این امر بدون رژیم تروریستی اسرائیل دشوار است. سه شرکت بزرگ نظامی این رژیم «ارتباط نزدیکی» با اقتصاد این کشور‌ها و زنجیره‌های تامین نظامی آنها دارند.

این شرکت‌ها عبارتند از: «Elbit Systems Ltd»، «Rafael Advanced Defense Systems Ltd» و «Israel Aerospace Industries». آنها نه تنها محصولات خود را به اروپا می‌فروشند، بلکه «از طریق شرکت‌های تابعه و شراکت با شرکت‌های محلی، عملیاتی در خاک اروپا نیز دارند.»

در همین زمینه، یک مدیر ارشد اجرایی در یکی از بزرگترین شرکت‌های نظامی رژیم تروریستی اسرائیل به «بلومبرگ» گفته است که «خرید‌ها در بلندمدت صورت می‌گیرند» و تحت تاثیر «مشکل موقتی» قرار نخواهند گرفت. یک مدیر ارشد اجرایی دیگر نیز گفت که «تعداد فزاینده‌ای از مشتریان اروپایی خواهان گفت‌و‌گو درباره سفارش‌های آتی در خفا هستند.»

همچنین، به نقل از این خبرگزاری، دو مقام ارشد نظامی رژیم تروریستی اسرائیل نیز تاکید کردند که خرید سلاح‌های اسرائیلی توسط اروپا «احتمالا بدون توجه به افکار عمومی ضداسرائیلی ادامه خواهد یافت.»

با این حال، «مقاومت‌هایی در برابر این رونق تجارت اسلحه» وجود داشته است؛ به طوری که به نقل از دو مقام صهیونیستی، برخی از وزارتخانه‌های خارجه اروپایی اخیرا از مدیران خرید خواسته‌اند که «از خرید از اسرائیل، تا زمان دستیابی به آتش‌بس در غزه، خودداری کنند.»

منبع: المیادین