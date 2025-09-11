مشاور رئیس امارات اعلام کرد سفر بن زاید به قطر، عمان و بحرین با هدف هماهنگی مواضع پس از حمله رژیم اسرائیل انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مشاور دیپلماتیک «محمد بن زاید آل نهیان» رئیس امارات اعلام کرد که سفر بن زاید به کشور‌های حوزه خلیج فارس با هدف «هماهنگی مواضع» کشور‌های این حوزه پس از حمله (رژیم اسرائیل) انجام شده است.

انور قرقاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سفر رئیس امارات نشان دهنده اعتقاد عمیق او به تقویت هماهنگی و همکاری و تقویت مفهوم سرنوشت مشترک است».

حمله روز سه‌شنبه رژیم اسرائیل به قطر و تلاش برای ترور تعدادی از مقامات جنبش حماس، موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشت. محمد بن زاید اولین رئیس دولتی بود که پس از این حمله به دوحه سفر کرد و پس از آن به بحرین و عمان رفت.

خبرگزاری دولتی قطر امروز (پنجشنبه) گزارش داد که دوحه روز‌های یکشنبه و دوشنبه هفته آینده میزبان یک اجلاس اضطراری عربی-اسلامی برای بحث در مورد حمله (رژیم) اسرائیل خواهد بود. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای جداگانه، اظهارات «خصمانه» بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، علیه قطر را محکوم کرد و تأکید کرد که هرگونه تجاوزی علیه یک کشور خلیج فارس، حمله به «چارچوب امنیت جمعی خلیج فارس» است.

نتانیاهو روز چهارشنبه در اظهاراتی گستاخانه به قطر هشدار داد که یا مقامات حماس را اخراج کند یا «آن‌ها را به دست عدالت بسپارد». او در ادامه افزود: «اگر این کار را نکنید، ما این کار را خواهیم کرد».

منبع: رویترز