قطر با انتشار بیانیه‌ای رسمی، گزارش وب‌سایت آکسیوس درباره بازنگری در همکاری‌های امنیتی خود با آمریکا را «کاملا نادرست» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قطر گزارش‌های رسانه‌ای درباره قصد خود برای بازنگری در همکاری‌های امنیتی با آمریکا را رد کرد و این گزارش‌ها را تلاشی برای «ایجاد اختلاف» دانست.

در بیانیه‌ای که توسط «دفتر رسانه‌های بین‌المللی» قطر منتشر شد، آمده است: «شراکت امنیتی و دفاعی ما با آمریکا از همیشه قوی‌تر است و به رشد خود ادامه می‌دهد.» در این بیانیه، گزارش وب‌سایت آمریکایی «آکسیوس» مبنی بر بازنگری قطر در شراکت امنیتی با آمریکا، «کاملا نادرست» خوانده شده است.

پیش از این، «آکسیوس» به نقل از یک مقام سابق آمریکایی گزارش داده بود که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، حمله رژیم تروریستی اسرائیل به دوحه را «خیانت از سوی اسرائیل و آمریکا» توصیف کرده است.

بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر قطر به استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید به خاورمیانه گفته بود که قطر شراکت امنیتی خود با آمریکا را به طور جامع بازنگری خواهد کرد و در صورت لزوم، به دنبال شرکای دیگری برای تأمین امنیت خود خواهد بود.

شایان ذکر است که دولت ترامپ ادعا می‌کند که از حمله به قطر، که متحد نزدیک آمریکاست و هفتمین کشوری است که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مورد حمله رژیم تروریستی اسرائیل قرار گرفته، به‌شدت شوکه شده بودند.

منبع: آر تی

