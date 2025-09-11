باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، امروز پنجشنبه، پدرو سانچز ،نخست وزیر اسپانیا را به «تهدید آشکار به نسل‌کشی» علیه این رژیم تروریستی متهم کرد.

سانچز پیش از این اظهار داشته بود که مادرید «نمی‌تواند نبرد اسرائیل علیه حماس را متوقف کند، زیرا اسپانیا سلاح هسته‌ای ندارد.»

به گزارش روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» ، نتانیاهو این اظهارات سانچز را «تهدیدی آشکار به نسل‌کشی علیه تنها دولت یهودی در جهان» قلمداد کرد.

نتانیاهو مجددا با دست‌آویز قرار دادن یهودستیزی ادعا کرد: «به نظر می‌رسد که تفتیش عقاید اسپانیایی، اخراج یهودیان اسپانیا، و کشتار دسته‌جمعی و سازمان‌یافته یهودیان در هولوکاست برای سانچز کافی نیست. این باورنکردنی است.»

روز دوشنبه گذشته، پدرو سانچز مجموعه‌ای از اقدامات علیه رژیم تروریستی اسرائیل را «برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه» اعلام کرد و تلاش نمود تا دلیل ناتوانی مادرید در متوقف کردن جنگ علیه جنبش حماس را توضیح دهد.

روز سه‌شنبه، اسپانیا از ورود بزالل اسموتریچ ، وزیر دارایی رژیم تروریستی اسرائیل و ایتامار بن غفیر ، وزیر امنیت داخلی این رژیم به خاک خود جلوگیری کرد.

این اقدام مادرید در پی تحریم‌هایی صورت گرفت که رژیم تروریستی اسرائیل علیه دو عضو کابینه اسپانیا به دلیل «خصومتشان با اسرائیل» اعمال کرده بود. پس از آن، خوزه مانوئل آلبارس ، وزیر خارجه اسپانیا، سفیر اسپانیا در اسرائیل، آنا ماریا سالومون ، را برای «مشاوره» فراخواند.

یکی از این تدابیر اعلام‌شده توسط سانچز این بود که مادرید یک فرمان سلطنتی قانونی را تصویب خواهد کرد که شامل ممنوعیت کامل صادرات تسلیحات و تجارت نظامی و فناوری به اسرائیل می‌شود.

منبع: اسپوتنیک