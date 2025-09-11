نتانیاهو نخست وزیر اسپانیا را پس از یک سری اقدامات علیه اسرائیل به دلیل نسل‌کشی در غزه به «تهدید آشکار» علیه این رژیم متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، امروز پنجشنبه،  پدرو سانچز ،نخست وزیر اسپانیا را به «تهدید آشکار به نسل‌کشی»  علیه این رژیم تروریستی متهم کرد.

سانچز پیش از این اظهار داشته بود که مادرید «نمی‌تواند نبرد اسرائیل علیه حماس را متوقف کند، زیرا اسپانیا سلاح هسته‌ای ندارد.»

به گزارش روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» ، نتانیاهو این اظهارات سانچز را «تهدیدی آشکار به نسل‌کشی علیه تنها دولت یهودی در جهان» قلمداد کرد.

نتانیاهو مجددا با دست‌آویز قرار دادن یهودستیزی ادعا کرد: «به نظر می‌رسد که تفتیش عقاید اسپانیایی، اخراج یهودیان اسپانیا، و کشتار دسته‌جمعی و سازمان‌یافته یهودیان در هولوکاست برای سانچز کافی نیست. این باورنکردنی است.»

روز دوشنبه گذشته، پدرو سانچز مجموعه‌ای از اقدامات علیه رژیم تروریستی اسرائیل را «برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه» اعلام کرد و تلاش نمود تا دلیل ناتوانی مادرید در متوقف کردن جنگ علیه جنبش حماس را توضیح دهد.

روز سه‌شنبه، اسپانیا از ورود بزالل اسموتریچ ، وزیر دارایی رژیم تروریستی اسرائیل و  ایتامار بن غفیر ، وزیر امنیت داخلی این رژیم به خاک خود جلوگیری کرد.

این اقدام مادرید در پی تحریم‌هایی صورت گرفت که رژیم تروریستی اسرائیل علیه دو عضو کابینه اسپانیا به دلیل «خصومتشان با اسرائیل» اعمال کرده بود. پس از آن، خوزه مانوئل آلبارس ، وزیر خارجه اسپانیا، سفیر اسپانیا در اسرائیل، آنا ماریا سالومون ، را برای «مشاوره» فراخواند.

یکی از این تدابیر اعلام‌شده توسط سانچز این بود که مادرید یک فرمان سلطنتی قانونی را تصویب خواهد کرد که شامل ممنوعیت کامل صادرات تسلیحات و تجارت نظامی و فناوری به اسرائیل می‌شود.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، نخست وزیر اسپانیا
خبرهای مرتبط
خط‌ونشان کشیدن نتانیاهو برای کشور فلسطین
وزیر خارجه اسرائیل اسپانیا را به یهودستیزی متهم کرد
اسپانیا بنادر و حریم هوایی خود را روی مهمات اسرائیل بست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حملات گسترده یمن به اسرائیل؛ فرودگاه‌های اصلی هدف قرار گرفتند
انتشار تصاویر مظنون تیراندازی به حامی ترامپ برای اولین بار
قطر میزبان نشست عربی-اسلامی در مورد حمله اسرائیل خواهد بود
سئول: رهبر کره شمالی جایگاه دخترش را به عنوان جانشین تثبیت کرده است
سفیر انگلیس در آمریکا به دلیل ارتباط با اپستین اخراج شد
آکسیوس: ترامپ از نتانیاهو خواسته که دوباره به قطر حمله نکند
حضور امیر قطر در مراسم تشییع پیکر شهدای حماس 
اف‌بی‌آی همچنان ناکام در پیدا کردن تک‌تیرانداز قاتل کرک
«رایان‌ایر» به اسرائیل بازنمی‌گردد
فرانسه ۶۷۵ نفر را در اعتراضات بازداشت کرد
آخرین اخبار
مقام ارشد سازمان ملل: حمله اسرائیل به دوحه فصل جدیدی در جنگ غزه می‌گشاید
کره جنوبی آمریکا را با کاهش سرمایه گذاری تهدید کرد
نزاع اسرائیل و اسپانیا؛ نتانیاهو اظهارات سانچز را محکوم کرد
واشنگتن تمجیدکنندگان از ترور کرک را تهدید کرد
نشانه‌های رکود در اقتصاد آمریکا؛ هشدار صندوق بین‌المللی پول
خط‌ونشان کشیدن نتانیاهو برای کشور فلسطین
شورای امنیت در بیانیه‌ای حمله رژیم اسرائیل به قطر را محکوم کرد
ناتو به دنبال تقویت بازدارندگی در مرز روسیه است
هلند سفیر روسیه را احضار کرد
حماس: حمله به قطر، اعلام جنگ به تمام جهان عرب است
انتشار تصاویر مظنون تیراندازی به حامی ترامپ برای اولین بار
حملات گسترده یمن به اسرائیل؛ فرودگاه‌های اصلی هدف قرار گرفتند
قطر اخبار بازنگری در روابط امنیتی با آمریکا را تکذیب کرد
سفر منطقه‌ای رئیس امارات با هدف هماهنگی موضع کشور‌های حوزه خلیج فارس
سید الحوثی: تجاوز به قطر گسترش دامنه تجاوز به منطقه است
اف‌بی‌آی همچنان ناکام در پیدا کردن تک‌تیرانداز قاتل کرک
آمریکا چندین فرد و نهاد مرتبط با انصارالله را تحریم کرد
وابستگی نظامی؛ مانع بزرگ اروپا در تحریم اسرائیل
لهستان خواستار نشست اضطراری شورای امنیت درباره پهپاد‌های روسی شد
سفر شهباز شریف به قطر برای محکومیت حمله اسرائیل
تکذیب اتهام سوریه توسط حزب‌الله
حضور امیر قطر در مراسم تشییع پیکر شهدای حماس 
حمله اسرائیل به دوحه، جهان عرب را متحد کرد
گزارش واشنگتن پست از تلاش آمریکا و چین برای احیای روابط
کمک‌های ایران به زلزله‌زدگان افغانستان به ۲۲۰ تُن رسید
تغییرات گسترده در نهاد‌های امنیتی ترکیه؛ برکناری ۶۱ مقام ارشد
ارسال «بسته مشکوک» برای رئیس رژیم اسرائیل در لندن
«رایان‌ایر» به اسرائیل بازنمی‌گردد
فرانسه ۶۷۵ نفر را در اعتراضات بازداشت کرد
سفیر انگلیس در آمریکا به دلیل ارتباط با اپستین اخراج شد