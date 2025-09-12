باشگاه خبرنگاران جوان ـ «فو کونگ» سفیر و نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد عصر پنجشنبه به وقت محلی در سخنانی در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل گفت: ما حملات اسرائیل به قطر را به شدیدترین وجه محکوم می‌کنیم. این حملات نقض آشکار حاکمیت قطر و قوانین بین المللی است.

سفیر چین در سازمان ملل گفت: اسرائیل تمام قوانین را نقض کرده و رفتارش منزجرکننده است و منطقه را بی‌ثبات می‌کند.

فو کونگ با هشدار درباره تبعات این حمله گفت: قطر نقش مهمی در میانجیگری مذاکرات صلح و گردهم آوردن طرف‌ها برای توقف جنگ و برقراری صلح دارد. هدف قرار دادن هیات حماس در دوجه قطر نشان دهنده سوء نیت و بی مسولیتی و عزم برهم زدن مذاکرات صلح است.

سفیر چین در سازمان ملل تاکید کرد: آتش‌بس در غزه باید فورا برقرار شود و اسرائیل باید اجازه ورود سریع کمک‌ها را بدهد.

روسیه: حمله اسرائیل به قطر پیامد‌های وخیمی برای منطقه و غزه خواهد داشت

واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل نیز در سخناین گفت: ما حمله اسرائیل به یک منطقه مسکونی در دوحه را قاطعانه محکوم می‌کنیم و نگرانی خود را در مورد بمباران منطقه‌ای که تنها ۶۰۰ متر از نمایندگی روسیه در دوحه فاصله دارد ابراز می‌کنیم.

نبنزیا تصریح کرد: قطر میانجی کلیدی و خستگی‌ناپذیری است که برای پایان دادن به خونریزی در غزه و آزادی گروگان‌ها تلاش کرده است و حمله اسرائیل تلاش‌های میانجیگران را هدف قرار داد و پیامد‌های جدی به همراه خواهد داشت.

سفیر روسیه در سازمان ملل تاکید کرد: این حمله عواقب وخیمی برای امنیت گسترده منطقه خاورمیانه و وضعیت فاجعه بار غزه خوهد داشت.

نبنزیا گفت: چه چیزی مانع از آن می‌شود که اسرائیل، پس از بمباران دوحه، به هر پایتختی در جهان حمله نکند؟ ما از اسرائیل می‌خواهیم که از اقدامات تجاوزکارانه بی‌ملاحظه خود دست بردارد. آنچه اتفاق افتاده تصادفی نیست، بلکه نتیجه منطقی مصونیت کامل اسرائیل از مجازات است.

سفیر روسیه در شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به حملات اسرائیل گفت که شهادت اسماعیل هنیه در تهران «ضربه‌ای جدی» به مذاکرات میان اسرائیل و حماس بود که برای دستیابی به آتش بس در نوار غزه در حال انجام بود.

وی تصریح کرد: «همه ما به خوبی به یاد داریم که چگونه اسماعیل هنیه، رئیس وقت دفتر سیاسی حماس، در ساعات اولیه ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ در تهران کشته شد. در آن زمان، رهبر جنبش فلسطین با دعوت رسمی برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب ایران، در جمهوری اسلامی ایران بود. هدف آن ترور سیاسی نیز دقیقاً همین بود، یعنی وارد کردن ضربه‌ای جدی به مذاکرات میانجیگرانه بین حماس و اسرائیل که برای دستیابی به آتش‌بس در نوار غزه در نظر گرفته شده بود.»

این مقام دولت روسیه تاکید کرد: این رویه شوم حذف فیزیکی چهره‌های برجسته نظامی و سیاسی نه تنها یک جنایت، بلکه بی احترامی به اصول همکاری متمدنانه میان کشور‌ها و تهدیدی برای بروز تشدیدی کنترل نشده است.

اسرائیل روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر جنبش حماس در دوحه قطر حمله کرد و در بیانیه‌ای مسولیت حملات هوایی تروریستی را بر عهده گرفت. هدف از این حملات، ترور رهبران حماس اعلام شده که به منظور برگزاری نشستی در دوحه، پایتخت قطر گردهم آمده بودند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات اسرائیل به پایتخت قطر را محکوم کرد، اما در بیانیه‌ای که مورد توافق هر ۱۵ عضو این شورا از جمله ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، نامی از اسرائیل نبرد.

در بیانیه‌ای که توسط انگلیس و فرانسه تهیه شده، آمده است: «اعضای شورای امنیت بر اهمیت کاهش تنش تاکید و همبستگی خود را با قطر ابراز و حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر اعلام کردند.»

منبع: ایرنا