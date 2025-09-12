اردن خواستار حفاظت شورای امنیت از منطقه شد؛ مصر: اسرائیل درپی طولانی کردن جنگ غزه است

باشگاه خبرنگاران جوان - ایمن صفدی، وزیر امور خارجه اردن عصر پنجشنبه به وقت محلی از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا «فورا و به طور موثری برای مهار تکبر و گستاخی [اسرائیل]و محافظت از منطقه در برابر اقدامات فاجعه‌بار آن اقدام کند».

الصفدی گفت: «اسرائیل به قوانین بین‌المللی اهمیتی نمی‌دهد و ارزش‌های انسانی مانع آن نمی‌شوند». در عوض، «خود را فراتر از قانون می‌داند» و «از وحشیگری برای تحمیل یک ایدئولوژی نژادپرستانه استفاده می‌کند».

او هشدار داد که اهداف توسعه‌طلبانه اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و همچنین در لبنان و سوریه «منطقه را تهدید می‌کند» و باید از آن جلوگیری شود.

وزیر خارجه اردن در مورد حمله اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر، گفت که اسرائیل «بی‌شرمانه به کشوری خیانت می‌کند که با ایالات متحده برای دستیابی به توافق تبادل و آتش‌بس دائمی همکاری کرده است».

این مقام اردنی تصریح کرد: «ما این حمله وحشیانه و خائنانه علیه قطر را محکوم می‌کنیم.»

سفیر و نماینده دائم مصر در سازمان ملل متحد نیز به شورای امنیت گفت که «اسرائیل در تلاش است تا جنگ را برای اهداف سیاسی و مذهبی افراطی با هدف آواره کردن مردم فلسطین و نابودی آرمان آنها طولانی کند».

اسامه محمود عبدالخالق در مورد حمله اسرائیل به دوحه افزود که قطر با وجود «تلاش‌های فراوان با مصر برای دستیابی به توافق» در غزه، مجازات شده است.

عبدالخالق گفت: «این حمله وحشیانه به وضوح منعکس کننده ایدئولوژی سیاست اسرائیل است که چیزی جز زبان کشتار، تخریب و تجاوز نمی‌شناسد.»

مصر از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا «فورا تصمیمی قاطع برای جلوگیری از اسرائیل و توقف جنگ علیه نوار غزه و کشور‌های منطقه اتخاذ کند».

اسرائیل روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر جنبش حماس در دوحه قطر حمله کرد و در بیانیه‌ای مسولیت حملات هوایی تروریستی را بر عهده گرفت. هدف از این حملات، ترور رهبران حماس اعلام شده که به منظور برگزاری نشستی در دوحه، پایتخت قطر گردهم آمده بودند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات اسرائیل به پایتخت قطر را محکوم کرد، اما در بیانیه‌ای که مورد توافق هر ۱۵ عضو این شورا از جمله ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، نامی از اسرائیل نبرد.

در بیانیه‌ای که توسط انگلیس و فرانسه تهیه شده، آمده است: «اعضای شورای امنیت بر اهمیت کاهش تنش تاکید و همبستگی خود را با قطر ابراز و حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر اعلام کردند.»

