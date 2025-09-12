سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای محدودیت‌های جدید ترافیکی در محور‌های شمالی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: از ساعت ۹:۰۰صبح امروز، جمعه ۲۱ شهریور ماه، تردد تمام انواع وسایل نقلیه از سمت تهران به آزادراه تهران–شمال و محور کرج–چالوس ممنوع شده است. همچنین، از ساعت ۱۱:۰۰، محدوده پل زنگوله به سمت تهران و کرج به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

سرهنگ کرمی اسد با اشاره به حجم بالای ترافیک در سایر محور‌های شمالی افزود: در این مسیر‌ها نیز بار ترافیکی نسبتاً سنگینی وجود دارد و در صورت نیاز، محدودیت‌های ترافیکی مقطعی اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راه کشور تأکید کرد: از همه مسافران درخواست می‌شود پیش از آغاز سفر، حتماً از آخرین وضعیت راه‌ها و جاده‌ها از طریق منابع رسمی اطلاع حاصل کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در مسیر جلوگیری شود.

پلیس راهور فراجا همچنین از رانندگان خواست تا با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با نیرو‌های مستقر در مسیرها، در تأمین ایمنی و تسهیل عبور و مرور نقش مؤثری ایفا کنند.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۱:۳۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
پول زیادی باعث تخریب محیط زیست شمال شده
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
مرفهان بی درد منتظر هر فرصتی هستند که به سفر بروند.
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
بی فرهنگ نباشیم پول داشتن و خرج کردن نشانه فرهنگ نیست، بی برنامه هایکه نظم همه چی مملکت رو بهم می زنند
یعنی واقعا نمی تونی وسط هفته 2 روز مرخصی بگیری تو خلوتی تو ارزونی بری سفر ،
۲
۴
پاسخ دادن
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
