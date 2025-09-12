باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دوسدادو کابلو، وزیر کشور ونزوئلا، شامگاه پنجشنبه گفت که برخلاف ادعای واشنگتن هیچیک از ۱۱ نفری که هفته گذشته در حمله ایالات متحده به یک قایق در کارائیب کشته شدند، عضو باند ترن د آراگوا (Tren de Aragua) نبودهاند.
کابلو گفت: «ما در اینجا در کشورمان تحقیقات خود را انجام دادهایم، و خانوادههای افراد ناپدیدشده که خواهان بستگان خود هستند، حضور دارند. وقتی در شهرها پرسوجو کردیم، هیچکس از ترن د آراگوا نبود، هیچکس قاچاقچی مواد مخدر نبود.»
کابلو به طور مستقیم به دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، که گفته بود قایق تحت کنترل کارتل ترن د آراگوا بوده و حامل مواد مخدر با مقصد ایالات متحده بوده است، اشاره کرد.
او این ادعا را «یک دروغ عظیم یک دروغ بزرگ» خواند و افزود که «یک قتل علیه یک گروه از شهروندان مرتکب شده است.»
نیروی نظامی ایالات متحده، ناوهای جنگی مجهز به موشک و یک زیردریایی هستهای را به کارائیب در نزدیکی سواحل ونزوئلا، همراه با ۱۰ جنگنده اف-۳۵ به یک پایگاه هوایی در پورتوریکو اعزام کرده است. این اقدام بخشی از یک تلاش برای مبارزه با کارتلهای مواد مخدر است.
نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، روز پنجشنبه هشدار داد که هر کس خواستار حمله به کشورش شود، «فوراً محاکمه» شده و «خائن به میهن» اعلام خواهد شد.
او تأکید کرد که در صورت حمله ایالات متحده، ونزوئلا درگیر «مبارزه مسلحانه» خواهد شد.
مادورو گفت: «هر کس که خواستار بمباران یا حمله به کشور شود، خائن به میهن است و باید فوراً، هرکجا که هست، محاکمه شود.»
مادورو همچنین از «عملیات استقلال ۲۰۰» در ۲۸۴ «جبهه نبرد» در سراسر کشور خبر داد و دستور بسیج کشتیها، ثبتنام میلیونها عضو و «تقویت ویژه» نظامی در پنج منطقه ساحلی را صادر کرد.
منبع: آناتولی