مقام ارشد ونزوئلا می‌گوید هیچ‌یک از ۱۱ نفری که توسط یک موشک آمریکایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا کشته شدند، عضو باند قاچاق مواد مخدر نبوده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دوسدادو کابلو، وزیر کشور ونزوئلا، شامگاه پنجشنبه گفت که برخلاف ادعای واشنگتن هیچ‌یک از ۱۱ نفری که هفته گذشته در حمله ایالات متحده به یک قایق در کارائیب کشته شدند، عضو باند ترن د آراگوا (Tren de Aragua) نبوده‌اند.

کابلو گفت: «ما در اینجا در کشورمان تحقیقات خود را انجام داده‌ایم، و خانواده‌های افراد ناپدیدشده که خواهان بستگان خود هستند، حضور دارند. وقتی در شهر‌ها پرس‌وجو کردیم، هیچ‌کس از ترن د آراگوا نبود، هیچ‌کس قاچاقچی مواد مخدر نبود.»

کابلو به طور مستقیم به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، که گفته بود قایق تحت کنترل کارتل ترن د آراگوا بوده و حامل مواد مخدر با مقصد ایالات متحده بوده است، اشاره کرد.

او این ادعا را «یک دروغ عظیم یک دروغ بزرگ» خواند و افزود که «یک قتل علیه یک گروه از شهروندان مرتکب شده است.»

نیروی نظامی ایالات متحده، ناو‌های جنگی مجهز به موشک و یک زیردریایی هسته‌ای را به کارائیب در نزدیکی سواحل ونزوئلا، همراه با ۱۰ جنگنده اف-۳۵ به یک پایگاه هوایی در پورتوریکو اعزام کرده است. این اقدام بخشی از یک تلاش برای مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر است.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، روز پنجشنبه هشدار داد که هر کس خواستار حمله به کشورش شود، «فوراً محاکمه» شده و «خائن به میهن» اعلام خواهد شد.

او تأکید کرد که در صورت حمله ایالات متحده، ونزوئلا درگیر «مبارزه مسلحانه» خواهد شد.

مادورو گفت: «هر کس که خواستار بمباران یا حمله به کشور شود، خائن به میهن است و باید فوراً، هرکجا که هست، محاکمه شود.»

مادورو همچنین از «عملیات استقلال ۲۰۰» در ۲۸۴ «جبهه نبرد» در سراسر کشور خبر داد و دستور بسیج کشتی‌ها، ثبت‌نام میلیون‌ها عضو  و «تقویت ویژه» نظامی در پنج منطقه ساحلی را صادر کرد. 

منبع: آناتولی

برچسب ها: دولت ونزوئلا ، ارتش آمریکا
خبرهای مرتبط
هگست: ماموریت در پورتوریکو تمرین نیست، جنگ واقعی است
مادورو: تنشی با آمریکا نداریم، این یک تجاوز است
دیدار غافلگیرکننده وزیر دفاع آمریکا از پورتوریکو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
عحوز ترامپ به دنبال جور کردن بهانه
برای حمله نظامی است
۰
۱
پاسخ دادن
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
آخرین اخبار
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
ادعای ارتش اسرائیل: بیش از ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه را ترک کرده‌اند
واشنگتن پست: ۱۰۰۰ نیروی گارد ملی در لوئیزیانا مستقر می شوند
کره شمالی زرادخانه هسته‌ای خود را تقویت می‌کند
قطر جزئیات نشست اضطراری عربی-اسلامی را اعلام کرد
ریشه داعش در افغانستان خشکانیده شده است
جنایت نظامیان انگلیسی در افغانستان؛ متهمان خواستار حضور در دادگاه شدند
هشدار افزایش بحران در افغانستان؛ ۸ دفتر سازمان ملل تعطیل شد
کمک به زلزله‌زدگان افغانستان؛ امارات کشتی امدادی ارسال کرد
مذاکرات آلمان و پاکستان برای تعیین سرنوشت پناهجویان افغانستان
ترکیه دستور بازداشت شهردار منطقه‌ای استانبول را در تحقیقات فساد صادر کرد
باج باکو به آدم‌کش‌ها
اسرائیل دستور تخلیه گسترده در شهر غزه را صادر کرد