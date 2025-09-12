باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارای اهمیت بالایی برای آینده انرژی و محیط‌زیست است؛ این نیروگاه‌ها به عنوان منابع تجدیدپذیر، به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک می‌کنند و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهند. همچنین، با تولید انرژی در محل، هزینه‌های انرژی را برای خانوارها و صنایع کاهش می‌دهند؛ توسعه نیروگاه‌های خورشیدی که یک تکلیف قانونی هم محسوب می‌شود.

در ادامه هم فرماندار پاکدشت از آغاز عملیات احداث یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۷ مگاوات در مجاورت نیروگاه حرارتی شهدای پاکدشت به‌عنوان بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور خبر داد و گفت: در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش ناترازی‌ها، این پروژه با سرمایه‌گذاری ۲۲۰۰ میلیارد ریالی و در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار اجرا می‌شود که طبق برنامه‌ریزی‌ها در کمتر از چهار ماه تکمیل و تا بهمن‌ماه وارد مدار خواهد شد.

فرماندار پاکدشت بیان کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در سطح کشور یکی از اولویت‌های اساسی در بخش انرژی است و شهرستان پاکدشت به‌عنوان میزبان بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور، هم‌اکنون با اجرای این پروژه وارد مرحله تازه‌ای از مشارکت در تأمین انرژی پایدار و حرکت به سمت آینده‌ای سبز و کم‌کربن شده است.