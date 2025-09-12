 از فردا احداث یک نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۷ مگاوات در کنار بزرگترین نیروگاه حرارتی ایران آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارای اهمیت بالایی برای آینده انرژی و محیط‌زیست است؛ این نیروگاه‌ها به عنوان منابع تجدیدپذیر، به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک می‌کنند و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهند. همچنین، با تولید انرژی در محل، هزینه‌های انرژی را برای خانوارها و صنایع کاهش می‌دهند؛ توسعه نیروگاه‌های خورشیدی که یک تکلیف قانونی هم محسوب می‌شود.

در همین راستا به منظور کمک به افزایش پایداری و کاهش ناترازی برق کشور، احداث یک نیروگاه ۷ مگاواتی خورشیدی در کنار نیروگاه حرارتی شهدای پاکدشت که بزرگترین نیروگاه کشور محسوب می‌شود از فردا شنبه ۲۲ شهریور آغاز خواهد شد.

گفتنی است، این نیروگاه با سرمایه گذاری ۲.۲۰۰میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار آغاز خواهد شد.

براساس برنامه ریزی صورت گرفته، ساخت این نیروگاه که مشارکت بخش خصوصی را دارد در کمتر از ۴ ماه به پایان خواهد رسید و بهمن ماه امسال وارد مدار خواهد شد.

در ادامه هم فرماندار پاکدشت از آغاز عملیات احداث یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۷ مگاوات در مجاورت نیروگاه حرارتی شهدای پاکدشت به‌عنوان بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور خبر داد و گفت: در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش ناترازی‌ها، این پروژه با سرمایه‌گذاری ۲۲۰۰ میلیارد ریالی و در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار اجرا می‌شود که طبق برنامه‌ریزی‌ها در کمتر از چهار ماه تکمیل و تا بهمن‌ماه وارد مدار خواهد شد.

فرماندار پاکدشت بیان کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در سطح کشور یکی از اولویت‌های اساسی در بخش انرژی است و شهرستان پاکدشت به‌عنوان میزبان بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور، هم‌اکنون با اجرای این پروژه وارد مرحله تازه‌ای از مشارکت در تأمین انرژی پایدار و حرکت به سمت آینده‌ای سبز و کم‌کربن شده است.

برچسب ها: نیروگاه خوشیدی ، وزارت نیرو ، ساتبا
خبرهای مرتبط
کاهش ۶۵۰ مگاواتی مصرف برق با اجرای مصوبات طرح‌های بهره‌وری ساتبا
در گفت‌ و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
۵۹۰ مگاوات فسخ قرارداد نیروگاه‌های تجدید پذیر در کشور
بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست؛ زیرساخت پایدار سرمایه‌گذاری در حوزه بهره‌وری و عبور از ناترازی انرژی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واریز سود سهام عدالت عدالت معطل چند شرکت/ سود واریزی چه میزان خواهد بود؟
بارندگی و کاهش نسبی دما در هفته پیش‌رو در انتظار برخی از استان‌های کشور
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۹ درصد رسید+ جدول
بورس کالا فرصتی برای اصلاح بازار خودرو؟
احداث نیروگاه خورشیدی در کنار بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور/ ورود به مدار از بهمن‌ماه
آخرین اخبار
احداث نیروگاه خورشیدی در کنار بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور/ ورود به مدار از بهمن‌ماه
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۹ درصد رسید+ جدول
بارندگی و کاهش نسبی دما در هفته پیش‌رو در انتظار برخی از استان‌های کشور
بورس کالا فرصتی برای اصلاح بازار خودرو؟
واریز سود سهام عدالت عدالت معطل چند شرکت/ سود واریزی چه میزان خواهد بود؟
گسترش همکاری‌های انرژی ایران و ارمنستان
کاهش نسبی دمای هوا در نوار شمالی کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۰ شهریور ماه
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
قیمت برنج به ۲۸۰ هزارتومان رسید
توسعه شبکه پروازی کشور در بخش‌های امدادی، تفریحی و تشریفاتی
مدیرعامل ایران‌خودرو: رای تعزیرات، خلاف موازین قانونی است
ضرورت واردات ماهانه ۵ هزارتن گوشت قرمز
تولید کاغذهای مصنوعی از پلیمرها، توسعه و پایداری زیست محیطی را همراه دارد
سرمایه گذاری ۸۳ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومانی در ۷ منطقه آزاد کشور
کالا‌های اساسی ۶.۵ میلیارد دلار ارز گرفتند
اشتغال محرومان در انتهای صف تسهیلات بانکی/بانک ها همکاری نمی کنند
استفاده از ظرفیت ۱۷۰ فروند شناور مسافری و گردشگردی در حوزه دریایی کشور+ فیلم
رفع مشکلات پولشویی از طریق اتصال سامانه املاک واسکان به شبکه بانکی کشور
تحقق ۹۶ درصدی برنامه‌های پالایشگاه هشتم پارس جنوبی
ترخیص از گمرک فقط با حضور اظهارکننده کالا
ارائه بسته‌ای از تسهیلات و مشوق‌های ارزی برای صادرکنندگان خرد
باد و باران در ارتفاعات کشور/ لزوم اجتناب از دره‌نوردی و کمپینگ
۹۰درصد از موتورسیکلت‌های در حال تردد فرسوده هستند