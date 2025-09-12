باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - توسعه نیروگاههای خورشیدی دارای اهمیت بالایی برای آینده انرژی و محیطزیست است؛ این نیروگاهها به عنوان منابع تجدیدپذیر، به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی کمک میکنند و در نتیجه انتشار گازهای گلخانهای را کاهش میدهند. همچنین، با تولید انرژی در محل، هزینههای انرژی را برای خانوارها و صنایع کاهش میدهند؛ توسعه نیروگاههای خورشیدی که یک تکلیف قانونی هم محسوب میشود.
در همین راستا به منظور کمک به افزایش پایداری و کاهش ناترازی برق کشور، احداث یک نیروگاه ۷ مگاواتی خورشیدی در کنار نیروگاه حرارتی شهدای پاکدشت که بزرگترین نیروگاه کشور محسوب میشود از فردا شنبه ۲۲ شهریور آغاز خواهد شد.
گفتنی است، این نیروگاه با سرمایه گذاری ۲.۲۰۰میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار آغاز خواهد شد.
براساس برنامه ریزی صورت گرفته، ساخت این نیروگاه که مشارکت بخش خصوصی را دارد در کمتر از ۴ ماه به پایان خواهد رسید و بهمن ماه امسال وارد مدار خواهد شد.
در ادامه هم فرماندار پاکدشت از آغاز عملیات احداث یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۷ مگاوات در مجاورت نیروگاه حرارتی شهدای پاکدشت بهعنوان بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور خبر داد و گفت: در راستای سیاستهای دولت چهاردهم در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش ناترازیها، این پروژه با سرمایهگذاری ۲۲۰۰ میلیارد ریالی و در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار اجرا میشود که طبق برنامهریزیها در کمتر از چهار ماه تکمیل و تا بهمنماه وارد مدار خواهد شد.
فرماندار پاکدشت بیان کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی در سطح کشور یکی از اولویتهای اساسی در بخش انرژی است و شهرستان پاکدشت بهعنوان میزبان بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور، هماکنون با اجرای این پروژه وارد مرحله تازهای از مشارکت در تأمین انرژی پایدار و حرکت به سمت آیندهای سبز و کمکربن شده است.