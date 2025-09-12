وزارت دفاع روسیه از سرنگون شدن ۲۲۱ فروند پهپاد اوکراینی در طول شب گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش وزارت دفاع روسیه، پدافند هوایی این کشور ۲۲۱ فروند هواپیمای بدون سرنشین (UAV) اوکراینی را در طول شب گذشته سرنگون کرده است.

از این ۲۲۱ پهپاد، ۸۵ فروند بر فراز منطقه بریانسک رهگیری شد، ۴۲ فروند در منطقه اسمولنسک نابود شد، ۲۸ فروند بر فراز منطقه لنینگراد سرنگون شد، ۱۸ فروند بر فراز منطقه کالوگا منهدم شد، ۱۴ فروند در منطقه نووگورود خنثی شد، ۹ فروند بر فراز منطقه اوریول ساقط شد، ۹ فروند بر فراز منطقه مسکو رهگیری شد، ۷ فروند در منطقه بریانسک نابود شد، ۳ فروند بر فراز منطقه روستوف سرنگون شد، ۳ فروند بر فراز منطقه تور منهدم شد و یک پهپاد نیز بر فراز مناطق پسکوف، تولا و کورسک ساقط شد.

منبع: تاس

برچسب ها: ارتش روسیه ، حمله پهپادی ، جنگ اوکراین و روسیه
هلند سفیر روسیه را احضار کرد
لهستان خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت شد
لهستان خواستار نشست اضطراری شورای امنیت درباره پهپاد‌های روسی شد
تبادل نظر
خط‌ونشان کشیدن نتانیاهو برای کشور فلسطین
کره جنوبی آمریکا را با کاهش سرمایه گذاری تهدید کرد
نشانه‌های رکود در اقتصاد آمریکا؛ هشدار صندوق بین‌المللی پول
مقام ارشد سازمان ملل: حمله اسرائیل به دوحه فصل جدیدی در جنگ غزه می‌گشاید
نزاع اسرائیل و اسپانیا؛ نتانیاهو اظهارات سانچز را محکوم کرد
روسیه و چین با محکوم کردن حمله اسرائیل به قطر درباره پیامد‌های وخیم آن هشدار دادند
ناتو به دنبال تقویت بازدارندگی در مرز روسیه است
شورای امنیت در بیانیه‌ای حمله رژیم اسرائیل به قطر را محکوم کرد
قطر درباره سکوت شورای امنیت سازمان ملل در برابر قانون جنگل هشدار داد
واشنگتن تمجیدکنندگان از ترور کرک را تهدید کرد
نخست وزیر قطر با ترامپ در مورد حمله اسرائیل به دوحه دیدار خواهد کرد
ترامپ از جی۷ خواسته تا تعرفه‌های بالاتری برای چین و هند وضع کند
ونزوئلا ادعا‌های واشنگتن در مورد حمله مرگبار دریایی را رد کرد
وکلای بولسونارو قصد دارد به حکم صادره اعتراض کند
مکرون در بن‌بست: از بحران داخلی تا سقوط سیاست خارجی فرانسه
روسیه و اوکراین: جنگ ابدی یا صلح شکننده؟
فلسطین در آینه اروپا: جرقه‌ای در تاریکی ظلم؟
شرکت هواپیمایی ایرلندی احتمالا دیگر پروازهای خود به سرزمین‌های اشغالی را از سرنمی‌گیرد
وال استریت ژورنال: کشور‌های عربی به دنبال پاسخ هماهنگ به اسرائیل هستند
محکومیت رئیس جمهور سابق برزیل به بیش از ۲۷ سال زندان
افزایش شمار شهدای یمن به ۴۶ شهید
احزاب مخالف دولت آلمان خواستار حمایت از اقدامات اتحادیه اروپا علیه رژیم صهیونیستی شدند
اردن خواستار حفاظت شورای امنیت از منطقه شد؛ مصر: اسرائیل درپی طولانی کردن جنگ غزه است
امارات: اقدامات بی پروایانه اسرائیل صلح در منطقه را تضعیف می‌کند
بلومبرگ: آلمان از راه حل دو دولتی حمایت می‌کند
روسیه و چین با محکوم کردن حمله اسرائیل به قطر درباره پیامد‌های وخیم آن هشدار دادند
قطر درباره سکوت شورای امنیت سازمان ملل در برابر قانون جنگل هشدار داد
یونیسف: ۱۳ هزار کودک در غزه از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند
مقام ارشد سازمان ملل: حمله اسرائیل به دوحه فصل جدیدی در جنگ غزه می‌گشاید
کره جنوبی آمریکا را با کاهش سرمایه گذاری تهدید کرد
نزاع اسرائیل و اسپانیا؛ نتانیاهو اظهارات سانچز را محکوم کرد
واشنگتن تمجیدکنندگان از ترور کرک را تهدید کرد
نشانه‌های رکود در اقتصاد آمریکا؛ هشدار صندوق بین‌المللی پول
خط‌ونشان کشیدن نتانیاهو برای کشور فلسطین
شورای امنیت در بیانیه‌ای حمله رژیم اسرائیل به قطر را محکوم کرد
ناتو به دنبال تقویت بازدارندگی در مرز روسیه است
هلند سفیر روسیه را احضار کرد
حماس: حمله به قطر، اعلام جنگ به تمام جهان عرب است
انتشار تصاویر مظنون تیراندازی به حامی ترامپ برای اولین بار