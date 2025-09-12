وزارت دفاع روسیه از سرنگون شدن ۲۲۱ فروند پهپاد اوکراینی در طول شب گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش وزارت دفاع روسیه، پدافند هوایی این کشور ۲۲۱ فروند هواپیمای بدون سرنشین (UAV) اوکراینی را در طول شب گذشته سرنگون کرده است.

از این ۲۲۱ پهپاد، ۸۵ فروند بر فراز منطقه بریانسک رهگیری شد، ۴۲ فروند در منطقه اسمولنسک نابود شد، ۲۸ فروند بر فراز منطقه لنینگراد سرنگون شد، ۱۸ فروند بر فراز منطقه کالوگا منهدم شد، ۱۴ فروند در منطقه نووگورود خنثی شد، ۹ فروند بر فراز منطقه اوریول ساقط شد، ۹ فروند بر فراز منطقه مسکو رهگیری شد، ۷ فروند در منطقه بریانسک نابود شد، ۳ فروند بر فراز منطقه روستوف سرنگون شد، ۳ فروند بر فراز منطقه تور منهدم شد و یک پهپاد نیز بر فراز مناطق پسکوف، تولا و کورسک ساقط شد.

منبع: تاس