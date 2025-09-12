کارکنان فرودگاه‌های کره جنوبی از ۱۹ سپتامبر تا ۹ اکتبر اعتصاب می‌کنند و این نگرانی مسافران را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اعتصاب برنامه‌ریزی‌شده توسط کارکنان اتحادیه‌ای در ۱۵ فرودگاه سراسر کشور، نگرانی‌هایی را درباره مشکلات احتمالی برای مسافران به ویژه با افزایش پیش‌بینی شده سفر‌های هوایی در خلال یکی از بزرگترین تعطیلات کره جنوبی در ماه آینده ایجاد کرده است.

کارکنان اتحادیه‌ای در فرودگاه‌های بزرگ کره در تاریخ ۹ سپتامبر یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و متعهد شدند که از ۱۹ سپتامبر تا پایان تعطیلات چوسوک (Chuseok) که در ۹ اکتبر پایان می‌یابد، دست از کار بکشند. کارکنان شرکت‌کننده از بخش فرودگاه بین‌المللی اینچئونِ اتحادیه کارکنان حمل‌ونقل و خدمات عمومی و اجتماعی کره (KPTU) فرودگاه‌های کره هستند که در مجموع ۱۵۰۰۰ کارگر زیر نظر آنها کار میکنند.

خواسته اصلی آنها تغییر برنامه شیفت کاری است که در حال حاضر سه تیم در دو شیفت دارد و منجر به این می‌شود که کارکنان دو شیفت متوالی روز و به دنبال آن دو شیفت متوالی شب را برای ادامه کار ۲۴ ساعته فرودگاه‌ها انجام دهند. کارکنان خواستار یک برنامه چرخشی تقسیم‌شده به چهار تیم برای استراحت بیشتر پس از شیفت‌های شب هستند.

سایر خواسته‌های کارکنان اتحادیه‌ای شامل افزایش پرسنل فرودگاه است، به خصوص با توجه به اینکه توسعه فرودگاه اینچئون سال گذشته به پایان رسیده است.

کارکنان گفتند: «خواسته ما حداقل شرایط برای یک محیط کار امن و یک فرودگاه امن است. مگر اینکه شرکت فرودگاه بین‌المللی اینچئون و شرکت فرودگاه‌های کره نشانه‌ای از تغییر نشان دهند، ما در ۱۹ سپتامبر اعتصاب خواهیم کرد.»

یک مطالعه در ماه اوت توسط مؤسسه تحقیقات ایمنی و بهداشت شغلی نشان داد که ترکیب کار شیفتی و کار شبانه می‌تواند خطرات سلامتی را تا ۵۳.۱درصد در مقایسه با افرادی که ساعات کار منظم دارند افزایش دهد.

شرکت‌کنندگان در اعتصاب آینده، افرادی هستند که مسئولیت عملکرد‌های اساسی فرودگاه، مانند نگهداری از تأسیسات و باند‌های پرواز را بر عهده دارند. سفر‌های هوایی متوقف نخواهد شد، زیرا بر اساس قانون حتی در زمان اعتصاب نیز باید ادامه یابد.

فرودگاه اعلام کرد که برنامه‌های دیگری را برای اطمینان از عدم ازدحام بیش از حد در گیت‌های امنیتی معرفی خواهد کرد.

منبع: یونهاپ

برچسب ها: کره جنوبی ، فرودگاه ، اعتصاب کارکنان فرودگاه
