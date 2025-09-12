باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران گفت: در پی بارش شدید باران در بخش بندپی غربی بابل و جاری شدن سیلاب امدادگران هلال احمر ۳۹ نفر را از روستای شیاده این بخش را نجات دادند.
وی اظهار کرد: همچنین در پی بارش های شدید باران ۱۳ خودروی مسافرانی که به این خطه از شمال سفر کرده بودند از سیلاب نجات پیدا کردند.
وی گفت: گزارشی مبنی بر وقوع سیلاب و گرفتار شدن خودروها و سرنشینان آنها در روستای شیاده بندپی غربی به هلالاحمر اعلام شد که نجات فوری آنها در دستور کار هلال احمر قرار گرفت.
فخاری با بیان این که در اسرع وقت تیمهای عملیاتی پایگاه هلالاحمر بندپی همراه با نیروهای مردمی و خودروهای یدککش و تراکتور به محل حادثه اعزام شدند، اظهار کرد: با تلاش امدادگران و همکاری اهالی محلی، تمامی ۱۳ خودرو و ۳۹ نفر حادثهدیدگان از وضعیت خطرناک خارج شده و عملیات امدادرسانی با موفقیت پایان یافت.
شهرستان ۶۰۰ هزار نفری بابل داری شش بخش و هفت شهر است که بخش بندپی غربی بابل یکی از بخش های شش گانه این شهرستان است که در جنوب بابل واقع شد.
هواشناسی مازندران روز گذشته با صدور اطلاعیه ای باتوجه به بارشهای رگباری احتمال وقوع سیلابهای نقطهای و محلی و رانش زمین در مناطق مختلف استان در ۴۸ ساعت آینده خبر داده بود.
در این اطلاعیه آمده بود: بعد از مدتهای تداوم هوای گرم و شرجی سامانه بارشی همراه با خنک شدن هوا از جمعه ۲۱ شهریورماه آسمان مازندران را تحت تاثیر قرار میدهد.
انتظار داریم با تقویت جریانات خنک و مرطوب شمالی شاهد آسمانی نیمهابری تا ابری، گاهی وزش باد، بارشهای رگباری و احتمال رعدوبرق در استان باشیم.
هواشناسی مازندران با اعلام اینکه بارشها تا نیمه اول هفته آینده تداوم دارد، تصریح کرد: علاوه بر بارندگی هوای خنکی را شاهد هستیم که تاکید ما به شالیکاران نسبت به برداشت شالیهای رسیده اقدام کنند.