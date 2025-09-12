باشگاه خبرنگاران جوان - یو شیاویونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان، در صفحه ایکس خود نوشت در دیدار با ایرگاشیف همتای ازبکستانی خود ، تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای حل‌وفصل اوضاع افغانستان را مورد بررسی قرار دادند.

جزئیات بیشتری از این نشست منتشر نشده است‌.

از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، نگرانی اغلب کشورهای منطقه از جمله چین و ازبکستان از ناحیه حضور و قدرت‌گرفتن گروه‌های تروریستی در افغانستان، افزایش یافته است.

استان سین‌کیانگ چین حدود ۱۷ میلیون مسلمان اویغور دارد. چین نگران است که افغانستان به پایگاهی برای جدایی‌طلبان اویغور تبدیل شود و منطقه سین‌کیانگ را تهدید کند.

بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، هشت حمله عمده در چین انجام داده است، از جمله حمله کاشغر، حمله قبل از المپیک پکن، شورش‌های اورومچی و حمله به ایستگاه راه‌آهن کونمینگ. این حملات حداقل ۲۶۰ کشته و بیش از ۵۰۰ زخمی بر جای گذاشت.

از سوی دیگر، ازبکستان نگران حضور گروه تروریستی جنبش اسلامی ازبکستان، در افغانستان است.

این گروه، در سال ۱۹۹۸ با هدف سرنگونی دولت ازبکستان، تاسیس شد.

چند روز پیش، سارا آدامز مامور پیشین سازمان جاسوسی آمریکا مدعی شد که طالبان به پنج رهبر ارشد جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان پناه داده است.

ازبکستان و چین در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا با حضور اقتصادی خود در افغانستان، به نحوی گروه‌های تروریستی مخالف خود را از طریق طالبان مهار کنند.