ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، به رادیو فرانس اینتر گفت: «او (سفیر) امروز صبح احضار خواهد شد. به او خواهیم گفت که مرعوب نمیشویم حتی اگر عمدی باشد یا نه، تصادفی باشد یا نه، این مسئله بسیار جدی است، کاملاً غیرقابل قبول است.»
او افزود: «این یک استراتژی عمدی از سوی روسیه برای ارعاب ما و آزمایش ما است.»
لهستان این حادثه را که موجب شد نیروهای لهستانی و ناتو از سهشنبه شب تا چهارشنبه چندین پهپاد را سرنگون کنند، یک حمله عمدی «بیسابقه» علیه این کشور، ناتو و اتحادیه اروپا خواند.
مسکو هدف قرار دادن این کشور را رد کرد و گفت که هیچ مدرکی دال بر روسی بودن پهپادها وجود ندارد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که ادعای ورود پهپادهای روسی ممکن است به «اشتباه» رخ داده باشد.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، روز پنجشنبه گفت که پس از این حادثه، فرانسه سه جنگنده برای کمک به محافظت از حریم هوایی لهستان اعزام خواهد کرد.
بارو گفت: «ماموریت آنها شناسایی و در صورت لزوم نابود کردن پهپادهایی است که قلمرو لهستان را تهدید میکنند؛ و کشورهای دیگر نیز پیروی خواهند کرد.»
