در سایه رزمایش مشترک روسیه و بلاروس، لهستان ۴۰۰۰۰ سرباز را در مرز‌های خود با بلاروس و منطقه کالینینگراد روسیه مستقر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لهستان ۴۰٬۰۰۰ سرباز را در مرز‌های خود با بلاروس و منطقه کالینینگراد روسیه مستقر کرده است. این اقدام پاسخی به رزمایش مشترک روسیه و بلاروس با نام «زاپاد-۲۰۲۵» است. این حرکت نشان‌دهنده یک تغییر موضع نظامی عظیم است، زیرا ورشو خود را برای اقدامات احتمالی آماده می‌کند.

ادعا می شود اخیرا نزدیک به ۲۰ پهپاد روسی وارد قلمرو لهستان شدند که باعث رهگیری توسط جنگنده‌های لهستانی و هلندی شد. برخی از هواپیما‌های بدون سرنشین (UAV) خنثی شدند که نشان‌دهنده یک نقض مستقیم حریم هوایی ناتو و تشدید تنش‌های منطقه‌ای است.

همه گذرگاه‌های مرزی با بلاروس اکنون «تا اعلام بعدی» بسته شده‌اند، همانطور که دولت لهستان اعلام کرد. بسته شدن اولیه با شروع رزمایش‌ها همزمان شده بود، اما ادعای ورود غیرمجاز پهپاد‌های روسی موضع ورشو را سخت‌تر کرده و اقدامات دفاعی را تقویت کرده است.

مقامات لهستانی و اوکراینی مدعی هستند که به اصطلاح تمرینات ممکن است یک پوشش و پرده دود برای عملیات تهاجمی واقعی، از جمله حملات احتمالی به «شکاف سوالکی» - آسیب‌پذیرترین کریدور ناتو که کشور‌های بالتیک را به بقیه اروپا متصل می‌کند - باشد.

منبع: پراودا

برچسب ها: ارتش لهستان ، حمله پهپادی ، مرز روسیه و بلاروس
خبرهای مرتبط
فرانسه سفیر روسیه را به ادعای حمله پهپادی به لهستان احضار کرد
انگلیس ۱۰۰ تحریم جدید علیه روسیه اعمال کرد
ناتو به دنبال تقویت بازدارندگی در مرز روسیه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طنز دیپلماتیک: محکومیت حمله به دوحه، بدون نام بردن از متجاوز
درخواست فرانسه برای آزادی اتباع جاسوس خود در ایران
مکرون در بن‌بست: از بحران داخلی تا سقوط سیاست خارجی فرانسه
فلسطین در آینه اروپا: جرقه‌ای در تاریکی ظلم؟
محکومیت رئیس جمهور سابق برزیل به بیش از ۲۷ سال زندان
روسیه و چین با محکوم کردن حمله اسرائیل به قطر درباره پیامد‌های وخیم آن هشدار دادند
قطر درباره سکوت شورای امنیت سازمان ملل در برابر قانون جنگل هشدار داد
افزایش شمار شهدای یمن به ۴۶ شهید
ونزوئلا ادعا‌های واشنگتن در مورد حمله مرگبار دریایی را رد کرد
وال استریت ژورنال: کشور‌های عربی به دنبال پاسخ هماهنگ به اسرائیل هستند
آخرین اخبار
بازگشت ۳۰۰ کارگر کره‌ای از بازداشتگاه‌های آمریکا
فرانسه سفیر روسیه را به ادعای حمله پهپادی به لهستان احضار کرد
انگلیس ۱۰۰ تحریم جدید علیه روسیه اعمال کرد
امارات سفیر اسرائیل را احضار کرد
کمیته نوبل: تحت تأثیر فشارها و تبلیغات ترامپ قرار نمی‌گیریم
شمار کشته‌های ناآرامی‌های نپال به ۵۱ نفر رسید
تخلیه آکادمی نیروی دریایی آمریکا پس از تهدید و مجروح شدن یک نفر
درخواست فرانسه برای آزادی اتباع جاسوس خود در ایران
۱۱ سپتامبر بهانه ای برای جنایات و استعمارگری آمریکا بود
محدودیت جدید طالبان؛ منع زنان از حضور در دفاتر سازمان ملل
طالبان خواستار بازگرداندن هلیکوپترهای افغانستان شد
افغانستان محور رایزنی نمایندگان ازبکستان و چین
طنز دیپلماتیک: محکومیت حمله به دوحه، بدون نام بردن از متجاوز
لغو قرارداد آمو دریا؛ اقتصاد افغانستان متمایل به کشورهای منطقه
آزادی بیش از ۱۸۰ زندانی افغانستانی‌ در هفته گذشته
اعتصاب کارکنان فرودگاه‌های کره جنوبی؛ اختلال در پرواز‌ها تا ۹ اکتبر
روسیه ۲۲۱ پهپاد اوکراینی را در طول شب سرنگون کرد
نخست وزیر قطر با ترامپ در مورد حمله اسرائیل به دوحه دیدار خواهد کرد
ترامپ از جی۷ خواسته تا تعرفه‌های بالاتری برای چین و هند وضع کند
ونزوئلا ادعا‌های واشنگتن در مورد حمله مرگبار دریایی را رد کرد
وکلای بولسونارو قصد دارد به حکم صادره اعتراض کند
مکرون در بن‌بست: از بحران داخلی تا سقوط سیاست خارجی فرانسه
روسیه و اوکراین: جنگ ابدی یا صلح شکننده؟
فلسطین در آینه اروپا: جرقه‌ای در تاریکی ظلم؟
شرکت هواپیمایی ایرلندی احتمالا دیگر پروازهای خود به سرزمین‌های اشغالی را از سرنمی‌گیرد
وال استریت ژورنال: کشور‌های عربی به دنبال پاسخ هماهنگ به اسرائیل هستند
محکومیت رئیس جمهور سابق برزیل به بیش از ۲۷ سال زندان
افزایش شمار شهدای یمن به ۴۶ شهید
احزاب مخالف دولت آلمان خواستار حمایت از اقدامات اتحادیه اروپا علیه رژیم صهیونیستی شدند
اردن خواستار حفاظت شورای امنیت از منطقه شد؛ مصر: اسرائیل درپی طولانی کردن جنگ غزه است