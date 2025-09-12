باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لهستان ۴۰٬۰۰۰ سرباز را در مرزهای خود با بلاروس و منطقه کالینینگراد روسیه مستقر کرده است. این اقدام پاسخی به رزمایش مشترک روسیه و بلاروس با نام «زاپاد-۲۰۲۵» است. این حرکت نشاندهنده یک تغییر موضع نظامی عظیم است، زیرا ورشو خود را برای اقدامات احتمالی آماده میکند.
ادعا می شود اخیرا نزدیک به ۲۰ پهپاد روسی وارد قلمرو لهستان شدند که باعث رهگیری توسط جنگندههای لهستانی و هلندی شد. برخی از هواپیماهای بدون سرنشین (UAV) خنثی شدند که نشاندهنده یک نقض مستقیم حریم هوایی ناتو و تشدید تنشهای منطقهای است.
همه گذرگاههای مرزی با بلاروس اکنون «تا اعلام بعدی» بسته شدهاند، همانطور که دولت لهستان اعلام کرد. بسته شدن اولیه با شروع رزمایشها همزمان شده بود، اما ادعای ورود غیرمجاز پهپادهای روسی موضع ورشو را سختتر کرده و اقدامات دفاعی را تقویت کرده است.
مقامات لهستانی و اوکراینی مدعی هستند که به اصطلاح تمرینات ممکن است یک پوشش و پرده دود برای عملیات تهاجمی واقعی، از جمله حملات احتمالی به «شکاف سوالکی» - آسیبپذیرترین کریدور ناتو که کشورهای بالتیک را به بقیه اروپا متصل میکند - باشد.
منبع: پراودا