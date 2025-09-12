نماینده مجلس گفت: بانک مرکزی از تمامی ابزار‌های خود برای اجرای قانون سامانه املاک و اسکان استفاده و هرچه سریعتر این سامانه فعال کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با در مورد ضرورت همکاری بانک‌ها و بانک مرکزی در اجرای قانون سامانه املاک و اسکان، گفت: این کار در راستای کمک به اهداف بانک‌ها، ضرورت دارد و بانکها باید استقبال لازم را از این قانون داشته باشند. بانکها باید استقبال لازم را از فرآیند شناسایی افرادی که شرایط مناسب برای استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند، داشته باشند.

او بیان کرد: این اقدام می‌تواند به شناسایی افرادی که قادر به استفاده از این امکانات نیستند، کمک کند و راه‌های حمایتی برای آن‌ها فراهم آورد.

وی اظهار کرد: در این زمینه، خوداظهاری می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند. با ارائه اطلاعات صحیح توسط افراد، اگر خلاف آن ثابت شود، مشخص می‌شود که چگونه از این امکان استفاده شده است. این فرآیند می‌تواند به بانک‌ها کمک کند تا واقعیت‌ها را بهتر درک کنند و بر اساس آن، راهکارهای بهتری برای توافقات دو جانبه ارائه دهند.

گودرزوند تصریح کرد: بانک مرکزی باید بر روی این موضوع تمرکز کرده و تأکید کند که اجرای قانون به‌طور جدی پیگیری شود. به‌نظر می‌رسد که یکی از دلایل کوتاهی در اجرای این قانون، مقاومت‌های موجود در سیستم‌های اداری باشد.

او بیان کرد: برخی بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله ترس از دست دادن مشتریان یا عدم توانمندی لازم برای تغییر، به روش‌های قدیمی عادت کرده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: این مقاومت‌ها باید شکسته شوند. بانک مرکزی به عنوان مسئول این فرآیند باید از تمامی ابزارهای خود برای اجرایی شدن قوانین استفاده کند و نظارت دقیقی بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد.

او یادآور شد:بدین ترتیب، می‌توان به تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شفافیت و کارایی بیشتر در نظام بانکی کشور دست یافت.

برچسب ها: مسکن‌ ، بازار مسکن
خبرهای مرتبط
رفع مشکلات پولشویی از طریق اتصال سامانه املاک واسکان به شبکه بانکی کشور
قطعی برق، قیمت سیمان و بتن را تا دو و نیم برابر افزایش داد
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
احداث نیروگاه خورشیدی در کنار بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور/ ورود به مدار از بهمن‌ماه
واریز سود سهام عدالت عدالت معطل چند شرکت/ سود واریزی چه میزان خواهد بود؟
بارندگی و کاهش نسبی دما در هفته پیش‌رو در انتظار برخی از استان‌های کشور
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۹ درصد رسید+ جدول
بورس کالا فرصتی برای اصلاح بازار خودرو؟
کاهش ۳۰ درصدی هدررفت گندم با یکسان سازی نرخ آرد و نان
همکاری با شرکت‌های چینی برای توسعه تجدیدپذیر‌ها در ایران
بازار میوه با عرضه انبوه نوبرانه‌های پاییز متعادل می‌شود
آخرین اخبار
همکاری با شرکت‌های چینی برای توسعه تجدیدپذیر‌ها در ایران
کاهش ۳۰ درصدی هدررفت گندم با یکسان سازی نرخ آرد و نان
بازار میوه با عرضه انبوه نوبرانه‌های پاییز متعادل می‌شود
احداث نیروگاه خورشیدی در کنار بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور/ ورود به مدار از بهمن‌ماه
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۹ درصد رسید+ جدول
بارندگی و کاهش نسبی دما در هفته پیش‌رو در انتظار برخی از استان‌های کشور
بورس کالا فرصتی برای اصلاح بازار خودرو؟
واریز سود سهام عدالت عدالت معطل چند شرکت/ سود واریزی چه میزان خواهد بود؟
گسترش همکاری‌های انرژی ایران و ارمنستان
کاهش نسبی دمای هوا در نوار شمالی کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۰ شهریور ماه
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
قیمت برنج به ۲۸۰ هزارتومان رسید
توسعه شبکه پروازی کشور در بخش‌های امدادی، تفریحی و تشریفاتی
مدیرعامل ایران‌خودرو: رای تعزیرات، خلاف موازین قانونی است
ضرورت واردات ماهانه ۵ هزارتن گوشت قرمز