باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با در مورد ضرورت همکاری بانک‌ها و بانک مرکزی در اجرای قانون سامانه املاک و اسکان، گفت: این کار در راستای کمک به اهداف بانک‌ها، ضرورت دارد و بانکها باید استقبال لازم را از این قانون داشته باشند. بانکها باید استقبال لازم را از فرآیند شناسایی افرادی که شرایط مناسب برای استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند، داشته باشند.

او بیان کرد: این اقدام می‌تواند به شناسایی افرادی که قادر به استفاده از این امکانات نیستند، کمک کند و راه‌های حمایتی برای آن‌ها فراهم آورد.

وی اظهار کرد: در این زمینه، خوداظهاری می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند. با ارائه اطلاعات صحیح توسط افراد، اگر خلاف آن ثابت شود، مشخص می‌شود که چگونه از این امکان استفاده شده است. این فرآیند می‌تواند به بانک‌ها کمک کند تا واقعیت‌ها را بهتر درک کنند و بر اساس آن، راهکارهای بهتری برای توافقات دو جانبه ارائه دهند.

گودرزوند تصریح کرد: بانک مرکزی باید بر روی این موضوع تمرکز کرده و تأکید کند که اجرای قانون به‌طور جدی پیگیری شود. به‌نظر می‌رسد که یکی از دلایل کوتاهی در اجرای این قانون، مقاومت‌های موجود در سیستم‌های اداری باشد.

او بیان کرد: برخی بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله ترس از دست دادن مشتریان یا عدم توانمندی لازم برای تغییر، به روش‌های قدیمی عادت کرده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: این مقاومت‌ها باید شکسته شوند. بانک مرکزی به عنوان مسئول این فرآیند باید از تمامی ابزارهای خود برای اجرایی شدن قوانین استفاده کند و نظارت دقیقی بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد.

او یادآور شد:بدین ترتیب، می‌توان به تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شفافیت و کارایی بیشتر در نظام بانکی کشور دست یافت.