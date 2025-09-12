باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت آلمان روز جمعه اعلام کرد که مأموریت حساس گشت‌زنی هوایی این کشور در لهستان از قبل آغاز شده است. آلمان دیروز مدعی شد که پس از نقض حریم هوایی لهستان توسط پهپاد‌های روسی در اوایل این هفته، تلاش‌های خود برای محافظت از جناح شرقی ناتو را تشدید خواهد کرد.

یک سخنگوی دولت آلمان تأیید کرد که آمادگی عملیاتی هواپیما‌های آلمانی از بعدازظهر روز پنجشنبه برقرار شده و دو اسکادران هشدار اکنون به صورت بی‌وقفه در حال فعالیت هستند.

پیش از این، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز پنجشنبه گفت که پس از این حادثه، فرانسه سه جنگنده برای کمک به محافظت از حریم هوایی لهستان اعزام خواهد کرد.

وزیر خارجه فرانسه هم گفت: «ماموریت آنها شناسایی و در صورت لزوم نابود کردن پهپاد‌هایی است که قلمرو لهستان را تهدید می‌کنند؛ و کشور‌های دیگر نیز پیروی خواهند کرد.»

منبع: خبرگزاری فرانسه