روایات شیعه از گردهمایی ۳۱۳ یار در مسجدالحرام خبر می‌دهند؛ جایی که امام مهدی (عج) با آیه «بَقِیَّتُ اللهِ خَیْرٌ لَکُمْ…» خود را به آنان معرفی می‌کند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در برخی روایات درباره اولین برخورد امام مهدی(عج) با ۳۱۳ یار ویژه خود، گزارش‌هایی وجود دارد که به دو روایت اشاره خواهیم کرد.

امام زمان(عج) در اولین برخورد با سیصد و سیزده نفر از یاران ویژه خود چه واکنشی نشان می‌دهد؟

پرسش:

رازی که امام زمان(عج) بعد از ظهور بین ۳۱۳ یار خود فاش می‌کند چیست؟ حدیثی در این مورد داریم؟

پاسخ اجمالی:

بنابر روایت مجمع جهانی شناسی، در برخی روایات درباره اولین برخورد امام مهدی(عج) با ۳۱۳ یار ویژه خود، گزارش‌هایی وجود دارد که به دو روایت اشاره خواهیم کرد:

۱- ابان بن تغلب می‌گوید: در مسجدی در مکه همراه امام جعفر صادق(ع) بودم. حضرتشان دستم را گرفت و فرمود: «ای ابان! به زودی خداوند سی‌صد و سیزده مرد را در این مسجدتان می‌آورد که مردم مکه می‌دانند پدران و نیاکان آنان هنوز آفریده نشده‌اند. همه شمشیر دارند و بر هر شمشیری اسم صاحبش و نیز اسم پدرش و وصف و نسبش نگاشته شده است. پس از آن به منادی‌ دستور داده می‌شود که ندا دهد: این همان مهدی(عج) است که مانند دادرسی داوود و سلیمان قضاوت می‌کند و بر آن قضاوت، دو شاهد نمی‌طلبد».

۲- در روایتی امام باقر(ع) فرمود: «وقتی قائم ما ظهور کند به خانه کعبه تکیه زند و سی‌صد و سیزده مرد به گرد او اجتماع کنند و اوّلین سخن او این آیه قرآن است: “بَقِیَّتُ اللهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ”، سپس می‌گوید: منم بقیّه الله در زمین و منم خلیفه خداوند و حجّت او بر شما! سپس همگان به حضرتشان این‌گونه درود می‌فرستند: السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا بَقِیَّهَ اللهِ فِی أَرْضِه‏‏».

منبع: پایگاه فکر و اندیشه مبلغ

برچسب ها: حضرت حجت ، ظهور منجی ، آخر الزمان
خبرهای مرتبط
آیا قیام علیه ظلم قبل از ظهور ممنوع است؟
سخن خاص شهید دستواره درباره یاری امام حسین (ع)
دلتنگی دختر شهید نصرالله برای پدر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تحسین جهانی برای سینمای ایران؛ از اسکورسیزی تا کوروساوا
مریم ابودقه؛ خبرنگاری که روایت مقاومت را با جان خود ماندگار کرد
قوانین محدودیت سن در فضای مجازی در حال جهانی‌ شدن
بازار محدود اما پابرجای جنگنده‌های روسی؛ خریداران فعلی و قرارداد‌های در دست اجرا
بهای «خودِ واقعی» بودن؛ آیا اصالت ارزش هزینه‌هایش را دارد؟
چرا شیشه خودرو ترک می‌خورد و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟
رودربایستی؛ مهربانی پنهانِ پرهزینه
سیب گلاب؛ عطر تابستان با خواص شگفت‌انگیز برای معده، اعصاب و قلب
راز نخستین دیدار امام مهدی (عج) با ۳۱۳ یار ویژه
آخرین اخبار
راز نخستین دیدار امام مهدی (عج) با ۳۱۳ یار ویژه
رودربایستی؛ مهربانی پنهانِ پرهزینه
چرا شیشه خودرو ترک می‌خورد و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟
بازار محدود اما پابرجای جنگنده‌های روسی؛ خریداران فعلی و قرارداد‌های در دست اجرا
بهای «خودِ واقعی» بودن؛ آیا اصالت ارزش هزینه‌هایش را دارد؟
مریم ابودقه؛ خبرنگاری که روایت مقاومت را با جان خود ماندگار کرد
قوانین محدودیت سن در فضای مجازی در حال جهانی‌ شدن
سیب گلاب؛ عطر تابستان با خواص شگفت‌انگیز برای معده، اعصاب و قلب
تحسین جهانی برای سینمای ایران؛ از اسکورسیزی تا کوروساوا
این بازی توجه ۴ میلیون کاربر را جلب کرد