در برخی روایات درباره اولین برخورد امام مهدی(عج) با ۳۱۳ یار ویژه خود، گزارشهایی وجود دارد که به دو روایت اشاره خواهیم کرد.
امام زمان(عج) در اولین برخورد با سیصد و سیزده نفر از یاران ویژه خود چه واکنشی نشان میدهد؟
پرسش:
رازی که امام زمان(عج) بعد از ظهور بین ۳۱۳ یار خود فاش میکند چیست؟ حدیثی در این مورد داریم؟
پاسخ اجمالی:
بنابر روایت مجمع جهانی شناسی، در برخی روایات درباره اولین برخورد امام مهدی(عج) با ۳۱۳ یار ویژه خود، گزارشهایی وجود دارد که به دو روایت اشاره خواهیم کرد:
۱- ابان بن تغلب میگوید: در مسجدی در مکه همراه امام جعفر صادق(ع) بودم. حضرتشان دستم را گرفت و فرمود: «ای ابان! به زودی خداوند سیصد و سیزده مرد را در این مسجدتان میآورد که مردم مکه میدانند پدران و نیاکان آنان هنوز آفریده نشدهاند. همه شمشیر دارند و بر هر شمشیری اسم صاحبش و نیز اسم پدرش و وصف و نسبش نگاشته شده است. پس از آن به منادی دستور داده میشود که ندا دهد: این همان مهدی(عج) است که مانند دادرسی داوود و سلیمان قضاوت میکند و بر آن قضاوت، دو شاهد نمیطلبد».
۲- در روایتی امام باقر(ع) فرمود: «وقتی قائم ما ظهور کند به خانه کعبه تکیه زند و سیصد و سیزده مرد به گرد او اجتماع کنند و اوّلین سخن او این آیه قرآن است: “بَقِیَّتُ اللهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ”، سپس میگوید: منم بقیّه الله در زمین و منم خلیفه خداوند و حجّت او بر شما! سپس همگان به حضرتشان اینگونه درود میفرستند: السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا بَقِیَّهَ اللهِ فِی أَرْضِه».
