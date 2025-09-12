رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای تلویزیونی ادعا کرد که فرد مظنون به قتل کرک، به احتمال زیاد در بازداشت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه ادعا کرد که نیرو‌های پلیس فرد مظنون به قتل چارلی کرک، اینفلوئنسر راستگرای و متحد او را در بازداشت دارند.

ترامپ صبح جمعه به برنامه فاکس اند فرندز گفت: «فکر می‌کنم با درجه بالایی از اطمینان، او را در بازداشت داریم.» او اضافه کرد که به نظرش فردی نزدیک به ضارب او را به پلیس معرفی کرده است.

با این حال، رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد که فقط اطلاعاتی را که «شنیده است» به اشتراک می‌گذارد و «همیشه امکان تصحیح» وجود دارد. او گفت این خبر را تنها دقایقی پیش از حضور در برنامه شنیده است.

به گفته ترامپ، یک کشیش «که با سازمان‌های مجری قانون در ارتباط است»، تصاویر منتشر شده از سوی اف‌بی‌آی را مشاهده کرده و فرد مظنون را به پلیس معرفی کرده است، که به جست‌وجوی دو روزه برای یافتن ضارب این چهره محافظه‌کار پایان داده است.

نیرو‌های پلیس بلافاصله از طریق شبکه‌های اجتماعی این بازداشت را تایید نکردند، اما قرار است کش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، ساعاتی دیگر یک کنفرانس خبری برگزار کند.

پاتل پیش از این به دلیل اعلام دستگیری مظنون در شبکه‌های اجتماعی، مورد انتقاد قرار گرفته بود. او مدتی کوتاه پس از انتشار بیانیه اول، اظهارات خود را پس گرفت و اعلام کرد که فرد ناشناس مورد بازجویی قرار گرفته و آزاد شده است.

ترامپ گفت: «امیدوارم مجرم شناخته شود، و فکر می‌کنم این اتفاق می‌افتد، امیدوارم به اعدام محکوم شود.» او در ادامه مصاحبه افزود که ویدئوی دلخراش تیراندازی به کرک را تماشا نکرده است، زیرا «نمی‌خواسته است چارلی را به آن شکل به خاطر بسپارد.»

ترامپ این اینفلوئنسر راستگرای حامی رژیم تروریستی اسرائیل را ستود و اشاره کرد که پسر بزرگش، دونالد ترامپ جونیور، گفته بود کرک مانند پسر دیگری برای رئیس‌جمهور آمریکا بود. کرک ۳۱ ساله، چهارشنبه در دانشگاه ایالتی یوتا ولی در اورم، به ضرب گلوله کشته شد.

منبع: پولیتیکو

