منابع اعلام کردند که وزیر خارجه آمریکا در میانه جنگ‌افروزی‌های رژیم تروریستی اسرائیل در منطقه به تل‌آویو سفر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه به رژیم تروریستی اسرائیل سفر می‌کند. این سفر در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای پس از حمله هوایی این رژیم تروریستی به قطر و گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری اشغالی انجام می‌شود.

تامی پیجوت، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای گفت: روبیو روز شنبه برای بازدید از اسرائیل حرکت خواهد کرد و پس از آن، هفته آینده به دونالد ترامپ در سفر برنامه‌ریزی‌شده‌اش به انگلیس خواهد پیوست.

پیجوت همچنین افزود که روبیو در رژیم تروریستی اسرائیل بر اهداف مشترک بین آمریکا و این رژیم تروریستی، یعنی اطمینان از اینکه حماس هرگز به حکومت غزه بازنگردد و بازگرداندن اسرا، تأکید خواهد کرد.

او ادامه داد که روبیو و سرکردگان رژیم تروریستی اسرائیل درباره اقدامات تبیهی کشورهای جهان علیه این رژیم تروریستی، به رسمیت شناختن کشور فلسطین و دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و دادگاه بین‌المللی دادگستری نیز گفت‌و‌گو خواهند کرد.

این در حالی است که به گفته دو منبع آگاه، انتظار می‌رود ترامپ عصر جمعه در نیویورک با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، دیدار کند تا درباره پیامد‌های حمله رژیم تروریستی اسرائیل به رهبران حماس در دوحه بحث کنند.

بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، نخست‌وزیر قطر روز جمعه وارد واشنگتن دی‌سی خواهد شد و در کاخ سفید با وزیر امور خارجه آمریکا دیدار می‌کند.

همچنین، دو منبع آگاه گزارش دادند که آل ثانی قصد دارد با جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز ملاقات کند. این دو منبع افزودند که انتظار می‌رود نخست‌وزیر قطر عصر جمعه به نیویورک سفر کند تا با ترامپ و فرستاده کاخ سفید، استیو ویتکاف، دیدار کند.

منبع: العربیه

برچسب ها: مارکو روبیو ، اسرائیل و آمریکا
خبرهای مرتبط
مخالفت روبیو با به رسمیت شناختن فلسطین در تماس تلفنی با همتای فرانسوی
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به واشنگتن می‌رود
اسرائیل به آمریکا: عملیات در قطر شکست خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طنز دیپلماتیک: محکومیت حمله به دوحه، بدون نام بردن از متجاوز
درخواست فرانسه برای آزادی اتباع جاسوس خود در ایران
عملیات حمله با سلاح سرد در قدس اشغالی/ دو صهیونیست زخمی شدند
امارات سفیر اسرائیل را احضار کرد
ونزوئلا ادعا‌های واشنگتن در مورد حمله مرگبار دریایی را رد کرد
واکنش ترامپ به ادعای ورود پهپاد‌های روسی به لهستان: شاید فقط اشتباه بوده!
مکرون در بن‌بست: از بحران داخلی تا سقوط سیاست خارجی فرانسه
فلسطین در آینه اروپا: جرقه‌ای در تاریکی ظلم؟
شمار کشته‌های ناآرامی‌های نپال به ۵۱ نفر رسید
کمیته نوبل: تحت تأثیر فشارها و تبلیغات ترامپ قرار نمی‌گیریم
آخرین اخبار
رای قاطع مجمع عمومی سازمان ملل به نفع فلسطین
اسپانیا کاردار اسرائیل را احضار کرد
اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه را برای ۶ ماه دیگر تمدید کرد
دیدار الجولانی با فرمانده آمریکایی در دمشق
وزیر خارجه آمریکا فردا به اسرائیل می‌رود
موج تحریم یوروویژن علیه اسرائیل: هلند به ایرلند پیوست
نشست چهارجانبه درباره افغانستان در حاشیه اجلاس شانگهای
محکومیت حمله به قطر توسط طالبان: زنگ خطر برای صلح جهانی
هشدار عربستان به شهروندان خود در لندن
ابراز ناامیدی تحلیلگران اسرائیلی از حمله به قطر
کرملین واکنش اروپا به مانور «غرب-۲۰۲۵» را «هیستریک» خواند
وضعیت غزه به بدترین حالت قابل تصور رسیده است
ترامپ از دستگیری مظنون قتل کرک خبر داد
تجاوز به پایتخت‌های عربی: رویکردی از سوی اسرائیل در پرتو ضعف اعراب
افزایش نافرمانی در برابر خدمت نظامی در میان سربازان اسرائیلی
آلمان سفیر روسیه را فراخواند
عملیات حمله با سلاح سرد در قدس اشغالی/ دو صهیونیست زخمی شدند
آلمان گشت‌زنی شدید هوایی در لهستان را آغاز کرد
کرملین: تماس‌های روسیه و اوکراین متوقف شده است
روسیه: اتحادیه اروپا مسئول «جنایات» اوکراین است
واکنش ترامپ به ادعای ورود پهپاد‌های روسی به لهستان: شاید فقط اشتباه بوده!
لهستان ۴۰۰۰۰ نیرو در مرز با روسیه (کالینینگراد) مستقر کرد
واکنش چین به تحریم‌های آمریکا علیه انصارالله یمن
تمدید تحریم‌های اروپا علیه ۲۵۰۰ فرد و نهاد روسیه
بازگشت ۳۰۰ کارگر کره‌ای از بازداشتگاه‌های آمریکا
فرانسه سفیر روسیه را به ادعای حمله پهپادی به لهستان احضار کرد
انگلیس ۱۰۰ تحریم جدید علیه روسیه اعمال کرد
امارات سفیر اسرائیل را احضار کرد
کمیته نوبل: تحت تأثیر فشارها و تبلیغات ترامپ قرار نمی‌گیریم
شمار کشته‌های ناآرامی‌های نپال به ۵۱ نفر رسید