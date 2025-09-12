باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه به رژیم تروریستی اسرائیل سفر میکند. این سفر در بحبوحه تنشهای منطقهای پس از حمله هوایی این رژیم تروریستی به قطر و گسترش شهرکسازیها در کرانه باختری اشغالی انجام میشود.
تامی پیجوت، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیهای گفت: روبیو روز شنبه برای بازدید از اسرائیل حرکت خواهد کرد و پس از آن، هفته آینده به دونالد ترامپ در سفر برنامهریزیشدهاش به انگلیس خواهد پیوست.
پیجوت همچنین افزود که روبیو در رژیم تروریستی اسرائیل بر اهداف مشترک بین آمریکا و این رژیم تروریستی، یعنی اطمینان از اینکه حماس هرگز به حکومت غزه بازنگردد و بازگرداندن اسرا، تأکید خواهد کرد.
او ادامه داد که روبیو و سرکردگان رژیم تروریستی اسرائیل درباره اقدامات تبیهی کشورهای جهان علیه این رژیم تروریستی، به رسمیت شناختن کشور فلسطین و دعاوی حقوقی در دادگاههای کیفری بینالمللی و دادگاه بینالمللی دادگستری نیز گفتوگو خواهند کرد.
این در حالی است که به گفته دو منبع آگاه، انتظار میرود ترامپ عصر جمعه در نیویورک با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، دیدار کند تا درباره پیامدهای حمله رژیم تروریستی اسرائیل به رهبران حماس در دوحه بحث کنند.
بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، نخستوزیر قطر روز جمعه وارد واشنگتن دیسی خواهد شد و در کاخ سفید با وزیر امور خارجه آمریکا دیدار میکند.
همچنین، دو منبع آگاه گزارش دادند که آل ثانی قصد دارد با جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، نیز ملاقات کند. این دو منبع افزودند که انتظار میرود نخستوزیر قطر عصر جمعه به نیویورک سفر کند تا با ترامپ و فرستاده کاخ سفید، استیو ویتکاف، دیدار کند.
منبع: العربیه