باشگاه خبرنگاران جوان- نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه و چین در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان، نشست چهارجانبه‌ای برگزار کرده و درباره وضعیت افغانستان و راهکارهای عبور این کشور از چالش‌های کنونی گفتگو کردند

محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار تصویری از این نشست اعلام کرد که محور اصلی گفتگوها، همکاری برای کمک به افغانستان و عبور این کشور از چالش‌های موجود بوده است.

در این نشست چهارجانبه، «ضمیر کابلوف»، «محمد صادق خان» و «یو شیائویونگ» نمایندگان ویژه روسیه، پاکستان و چین در امور افغانستان نیز حضور داشتند. هر یک از کشورها دیدگاه‌های خود درباره وضعیت افغانستان و تاثیر آن بر ثبات منطقه‌ای را مطرح کردند.

این نشست به صورت اختصاصی به مسائل افغانستان اختصاص داشت و در حاشیه نشست مشورتی سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. اعضای شانگهای در این اجلاس دو روزه درباره وضعیت فعلی افغانستان، همگرایی بیشتر میان اعضای سازمان و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

افغانستان همچنان با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی روبرو است و کشورهای همسایه و اعضای سازمان همکاری شانگهای تلاش دارند با هماهنگی‌های منطقه‌ای، شرایط پایداری برای مردم این کشور ایجاد کنند.

نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، روسیه و چین نمونه‌ای از تلاش‌های دیپلماتیک برای حمایت از ثبات افغانستان و کاهش اثرات منفی بحران‌ها در منطقه است.