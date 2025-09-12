الجولانی در حضور فرستاده ویژه آمریکا به سوریه با فرمانده ستاد مرکزی آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام در دمشق دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ابومحمد الجولانی، رئیس موقت دولت انتقالی سوریه و سرکرده شبه نظامیان تحریرالشام به همراه همسرش لطیفه الدروبی، در کاخ «الشعب» دمشق، میزبان چارلز بردلی کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و همسرش سوزان کوپر، به همراه توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا در سوریه و هیات همراه بودند. در این دیدار، تعدادی از وزرا و مقامات عالی‌رتبه دولت الجولانی نیز حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، در این ملاقات، چشم‌انداز‌های همکاری در زمینه‌های سیاسی و نظامی سوریه و آمریکا به منظور خدمت به منافع مشترک و تحکیم امنیت و ثبات در سوریه و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دیدار مقامات آمریکایی و فرماندهایی سنتکام با الجولانی درحالی صورت می‌گیرد که آمریکا رسما ابومحمد الجولانی، سرکرده تحریر الشام» را به عنوان یک تروریست بین‌المللی تحت تعقیب قرار داده بود. وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۷ با انتشار بیانیه‌ای، برای هرگونه اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا شناسایی او شود، ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود.

منابع آمریکایی در همان زمان اعلام کردند که پاداش تعیین‌شده برای الجولانی در میان بالاترین ارقامی است که آمریکا برای سرکردگان گروه‌های تروریستی در نظر گرفته و نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این چهره در لیست تروریستی واشنگتن است.

منبع: النشره

برچسب ها: ابومحمد الجولانی ، فرمانده سنتکام
خبرهای مرتبط
احتمال دیدار الجولانی با ترامپ در نیویورک
باشگاه خبرنگاران جوان؛
بازی در باتلاق شام: تسلیم یا معامله؟ 
الجولانی ۱۵ اکتبر به روسیه می‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طنز دیپلماتیک: محکومیت حمله به دوحه، بدون نام بردن از متجاوز
درخواست فرانسه برای آزادی اتباع جاسوس خود در ایران
عملیات حمله با سلاح سرد در قدس اشغالی/ دو صهیونیست زخمی شدند
امارات سفیر اسرائیل را احضار کرد
ونزوئلا ادعا‌های واشنگتن در مورد حمله مرگبار دریایی را رد کرد
واکنش ترامپ به ادعای ورود پهپاد‌های روسی به لهستان: شاید فقط اشتباه بوده!
مکرون در بن‌بست: از بحران داخلی تا سقوط سیاست خارجی فرانسه
فلسطین در آینه اروپا: جرقه‌ای در تاریکی ظلم؟
شمار کشته‌های ناآرامی‌های نپال به ۵۱ نفر رسید
کمیته نوبل: تحت تأثیر فشارها و تبلیغات ترامپ قرار نمی‌گیریم
آخرین اخبار
رای قاطع مجمع عمومی سازمان ملل به نفع فلسطین
اسپانیا کاردار اسرائیل را احضار کرد
اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه را برای ۶ ماه دیگر تمدید کرد
دیدار الجولانی با فرمانده آمریکایی در دمشق
وزیر خارجه آمریکا فردا به اسرائیل می‌رود
موج تحریم یوروویژن علیه اسرائیل: هلند به ایرلند پیوست
نشست چهارجانبه درباره افغانستان در حاشیه اجلاس شانگهای
محکومیت حمله به قطر توسط طالبان: زنگ خطر برای صلح جهانی
هشدار عربستان به شهروندان خود در لندن
ابراز ناامیدی تحلیلگران اسرائیلی از حمله به قطر
کرملین واکنش اروپا به مانور «غرب-۲۰۲۵» را «هیستریک» خواند
وضعیت غزه به بدترین حالت قابل تصور رسیده است
ترامپ از دستگیری مظنون قتل کرک خبر داد
تجاوز به پایتخت‌های عربی: رویکردی از سوی اسرائیل در پرتو ضعف اعراب
افزایش نافرمانی در برابر خدمت نظامی در میان سربازان اسرائیلی
آلمان سفیر روسیه را فراخواند
عملیات حمله با سلاح سرد در قدس اشغالی/ دو صهیونیست زخمی شدند
آلمان گشت‌زنی شدید هوایی در لهستان را آغاز کرد
کرملین: تماس‌های روسیه و اوکراین متوقف شده است
روسیه: اتحادیه اروپا مسئول «جنایات» اوکراین است
واکنش ترامپ به ادعای ورود پهپاد‌های روسی به لهستان: شاید فقط اشتباه بوده!
لهستان ۴۰۰۰۰ نیرو در مرز با روسیه (کالینینگراد) مستقر کرد
واکنش چین به تحریم‌های آمریکا علیه انصارالله یمن
تمدید تحریم‌های اروپا علیه ۲۵۰۰ فرد و نهاد روسیه
بازگشت ۳۰۰ کارگر کره‌ای از بازداشتگاه‌های آمریکا
فرانسه سفیر روسیه را به ادعای حمله پهپادی به لهستان احضار کرد
انگلیس ۱۰۰ تحریم جدید علیه روسیه اعمال کرد
امارات سفیر اسرائیل را احضار کرد
کمیته نوبل: تحت تأثیر فشارها و تبلیغات ترامپ قرار نمی‌گیریم
شمار کشته‌های ناآرامی‌های نپال به ۵۱ نفر رسید