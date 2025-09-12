الجولانی در حضور فرستاده ویژه آمریکا به سوریه با فرمانده ستاد مرکزی آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام در دمشق دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ابومحمد الجولانی، رئیس موقت دولت انتقالی سوریه و سرکرده شبه نظامیان تحریرالشام به همراه همسرش لطیفه الدروبی، در کاخ «الشعب» دمشق، میزبان چارلز بردلی کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و همسرش سوزان کوپر، به همراه توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا در سوریه و هیات همراه بودند. در این دیدار، تعدادی از وزرا و مقامات عالی‌رتبه دولت الجولانی نیز حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، در این ملاقات، چشم‌انداز‌های همکاری در زمینه‌های سیاسی و نظامی سوریه و آمریکا به منظور خدمت به منافع مشترک و تحکیم امنیت و ثبات در سوریه و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دیدار مقامات آمریکایی و فرماندهایی سنتکام با الجولانی درحالی صورت می‌گیرد که آمریکا رسما ابومحمد الجولانی، سرکرده تحریر الشام» را به عنوان یک تروریست بین‌المللی تحت تعقیب قرار داده بود. وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۷ با انتشار بیانیه‌ای، برای هرگونه اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا شناسایی او شود، ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود.

منابع آمریکایی در همان زمان اعلام کردند که پاداش تعیین‌شده برای الجولانی در میان بالاترین ارقامی است که آمریکا برای سرکردگان گروه‌های تروریستی در نظر گرفته و نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این چهره در لیست تروریستی واشنگتن است.

منبع: النشره