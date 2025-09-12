سلسله قطب گردوی لرستان؛ ۵ هزار تن برداشت می شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سلسله با بیش از ۲۱۰۲.۷ هکتار سطح زیر کشت، رتبه نخست استان لرستان را در تولید گردو از نظر کیفیت و عملکرد در واحد سطح داراست و شهرستان سلسله به دلیل اقلیم کوهستانی و شرایط آب‌وهوایی مناسب قطب تولید گردو در استان است.

وجود چشمه‌ها و سراب‌های جوشان و طبیعتی معتدل بخصوص در مناطق شمالی آن باعث شده اغلب روستاییان این شهرستان خوش آب و هوا به کاشت درخت گردو روی بیاورند به گونه‌ای که کمتر باغداری را می‌توان سراغ داشت که از کاشت این درخت در شهرستان سلسله بی بهره باشد.

نامدار صیادی با بیان اینکه گردوی سلسله به دلیل پوسته نازک، مغز درشت، طعم خوش و درصد بالای روغن مشتریان زیادی در بازار دارد، گفت: «کیفیت ممتاز این محصول موجب شده علاوه بر بازار داخلی، به استان‌های همجوار همچون همدان و کرمانشاه نیز عرضه شود.»

وی افزود: «گردوی سلسله علاوه بر ارزش غذایی، نقش مهمی در اشتغال‌زایی و درآمدزایی دارد؛ چراکه در فصل برداشت صد‌ها نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در چیدن، بسته‌بندی و عرضه این محصول فعالیت می‌کنند.»

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان توسعه صنایع تبدیلی گردو را ضروری دانست و تصریح کرد: «ایجاد کارخانه‌های بسته‌بندی، روغن‌کشی و فرآوری مغز گردو می‌تواند ارزش افزوده بالاتری برای باغداران ایجاد کرده و زمینه ورود گسترده‌تر این محصول به بازار‌های ملی و حتی صادراتی را فراهم آورد.»

حجم وسیع کاشت گردو در باغات شهرستان بخصوص در منطقه نمونه گردشگری کهمان که جلوه‌ای زیبا و بی نظیر به این شهرستان بخشیده و تولید بالای گردوی آن سبب شده این شهرستان در زمینه تولید گردوی پوست کاغذی، رتبه نخست استان را به خود اختصاص دهد.

به رغم سطح زیر کشت بالای گردو و کیفیت مناسب آن، متأسفانه هنوز محصول تولیدی شهرستان داری برند مشخصی به نام شهرستان برای فروش نیست و محصول تولیدی باغداران اغلب توسط دلالان خریداری و با نام استان‌های دیگر به بازارهای فروش عرضه می‌شود.

نبود صنایع فرآوری و بسته بندی به اشکال مختلف از دیگر مشکلاتی است که به رغم توانمندی‌های بالا در تولید گردوی با کیفیت هنوز باغداران شهرستان سلسله با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند.