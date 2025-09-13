باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - ارتش رژیم صهیونیستی در حالی برای حمله زمینی به غزه آماده می‌شود که رئیس ستاد کل ارتش این رژیم هشدار داده بدون طرح سیاسی، شکست حماس غیرممکن است. صد‌ها تانک و نفربر زرهی برای عملیات «ارابه‌های گیدئون ۲» در مرز غزه مستقر شده‌اند، اما اسناد داخلی ارتش از ناکامی استراتژیک خبر می‌دهند.

صف‌آرایی تانک‌ها، بن‌بست استراتژی

در مرز‌های نوار غزه، جایی که صد‌ها تانک و نفربر زرهی رژیم صهیونیستی برای عملیاتی به نام «ارابه‌های گیدئون ۲» صف کشیده‌اند، سایه‌ای از تردید بر تصمیم‌گیران تل‌آویو سنگینی می‌کند. ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم، در هشداری کم‌سابقه اعلام کرده که بدون یک طرح سیاسی شفاف برای آینده غزه، پیروزی بر حماس خیالی بیش نیست. این اعتراف، که در بحبوحه آماده‌سازی برای حمله زمینی به سراسر غزه مطرح شده، نه‌تنها از ناتوانی نظامی رژیم در برابر مقاومت سرسخت فلسطینیان حکایت دارد، بلکه شکاف‌های عمیق در ساختار تصمیم‌گیری سیاسی و نظامی را عیان می‌کند.

جنگ رژیم صهیونیستی در غزه تاکنون بیش از ۶۴ هزار و ۷۵۶ کشته و ۱۶۴ هزار و ۵۹ زخمی برجای گذاشته، که عمدتاً زنان و کودکان‌اند. این فاجعه انسانی، که سازمان پزشکان بدون مرز آن را «بدترین کابوس بشری» توصیف کرده، با محاصره‌ای فلج‌کننده و گرسنگی عمدی همراه است که ۴۱۳ نفر، از جمله ۱۴۳ کودک، را به کام مرگ کشانده. اسناد داخلی ارتش رژیم، صراحتاً از شکست تاکتیک‌های نظامی سخن می‌گویند. این سند که رژیم را متهم به ارتکاب «هر خطای ممکن» در اداره جنگ می‌کند، حماس را نیرویی توصیف می‌کند که با منابع کافی و تاکتیک‌های چریکی، نه‌تنها شکست نخورده، بلکه دست برتر را حفظ کرده است. این ناکامی‌ها، همراه با فشار‌های بین‌المللی، رژیم را در تنگنایی بی‌سابقه قرار داده است. اگر تل‌آویو به جای بازنگری استراتژیک، بر تشدید عملیات نظامی اصرار ورزد، با موجی از مقاومت فلسطینی و انزوای جهانی مواجه خواهد شد که می‌تواند سرنگونی زودهنگامش را تضمین کند.

شورش درونی: وقتی فرماندهان نتانیاهو را تنها می‌گذارند

در پس‌زمینه آمادگی‌های نظامی رژیم صهیونیستی، صدا‌های مخالفت از درون ساختار امنیتی بلند شده و شکاف‌هایی را آشکار کرده که می‌تواند کابینه نتانیاهو را به فروپاشی بکشاند. ایال زمیر و دیوید بارنیع، رئیس موساد، با طرح‌های تهاجمی نتانیاهو برای اشغال کامل غزه به شدت مخالف‌اند و خواستار آتش‌بس و معامله تبادل اسرا شده‌اند. این اختلافات، که ریشه در ناکامی‌های میدانی و فشار‌های فزاینده جهانی دارد، نشان‌دهنده بحرانی عمیق در قلب تل‌آویو است. نتانیاهو که تحت فشار راست‌گرایان افراطی داخلی و حامیان غربی‌اش قرار دارد، در تله‌ای گرفتار شده: از یک سو وعده نابودی حماس را داده، اما از سوی دیگر، گزارش‌های داخلی مانند سند حازوت فاش می‌کنند که حماس نه از نظر نظامی و نه سیاسی تضعیف نشده، بلکه با تکیه بر حمایت مردمی و تاکتیک‌های چریکی، همچنان میدان را در دست دارد.

این سند، که رژیم را به هدر دادن منابع، فرسایش نیرو‌ها و از دست دادن اعتبار جهانی متهم می‌کند، تأکید دارد که جنگ بدون چارچوب زمانی مشخص و با اولویت حفظ نیروها، مأموریت اصلی را به حاشیه برده است. در همین حال، گزارش‌های مختلف از غزه حکایت از آوارگی گسترده، کمبود غذا و دارو و فروپاشی سیستم بهداشتی دارد. احمد ابورده، مدیر فعالیت‌های پزشکی سازمان پزشکان بدون مرز، درخواست رژیم برای تخلیه غزه را «تراژیک» خوانده و تأکید کرده که فلسطینیان جایی برای رفتن ندارند. این بحران که با شهادت ۲ هزار و ۴۷۹ نفر در جستجوی غذا همراه شده، رژیم را در معرض اتهامات سنگین نسل‌کشی قرار داده است. اگر نتانیاهو به جای پذیرش آتش‌بس، بر ادامه این مسیر اصرار کند، نه تنها با مقاومت فزاینده حماس، بلکه با فروپاشی داخلی و موج جدیدی از تحریم‌های جهانی مواجه خواهد شد که می‌تواند فروپاشی‌ این رژیم را تسریع کند.

کرانه باختری، جرقه بعدی؟

همزمان با بحران غزه، رژیم صهیونیستی با پیشبرد طرح‌های الحاق در کرانه باختری، آتش جدیدی را شعله‌ور می‌کند. بتسلائل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم، با افتتاح پروژه شهرک‌سازی در «معله آدومیم» در چارچوب طرح E۱، تلاش دارد ارتباط قدس با مناطق فلسطینی‌نشین را قطع کند. این طرح که به گفته قدوره فارس، فعال فلسطینی، شریان حیاتی تشکیل کشور فلسطینی را هدف گرفته، با محکومیت بین‌المللی مواجه شده، اما رژیم با بی‌اعتنایی به قطعنامه‌های سازمان ملل، به پیشبرد آن ادامه می‌دهد.

گزارش‌ها حاکی از قصد تل‌آویو برای الحاق ۶۰ درصد از کرانه باختری است، اقدامی که مشابه سیاست گرسنگی عمدی در غزه، تنش‌زا و خطرناک توصیف شده است. اجتماعات مردمی در رام‌الله خواستار توقف این پروژه‌ها و پایان قحطی در غزه شده‌اند. این سیاست‌های توسعه‌طلبانه، نه‌تنها راهکار دو کشوری را نابود می‌کند، بلکه می‌تواند به خیزشی مسلحانه در کرانه باختری منجر شود که رژیم را در دو جبهه درگیر کند.

غزه، طناب دار آرمان‌های تل‌آویو

رژیم صهیونیستی در حالی به سوی تشدید درگیری‌ها در غزه و الحاق کرانه باختری گام برمی‌دارد که با چالش‌هایی چندوجهی رو‌به‌رو است: مقاومتی شکست‌ناپذیر از سوی حماس، شکاف‌های داخلی در کابینه و ارتش، فشار‌های جهانی و فاجعه انسانی در غزه.

رژیم در باتلاقی خودساخته گرفتار شده و با هدر دادن منابع و از دست دادن اعتبار جهانی، راه به جایی نبرده است. مقاومت فلسطینیان که با حمایت افکار عمومی جهانی و قطعنامه‌های سازمان ملل تقویت شده، به نمادی از ایستادگی تبدیل شده است. اگر رژیم صهیونیستی به جای پذیرش آتش‌بس و بازنگری در سیاست‌هایش، بر ادامه این مسیر اصرار ورزد، با خیزش‌های جدید در کرانه باختری، انزوای دیپلماتیک و فرسایش داخلی مواجه خواهد شد.