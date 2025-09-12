درپی ادعا‌های توهین‌آمیز و دروغ نتانیاهو علیه نخست وزیر اسپانیا، این کشور کاردار رژیم تروریستی اسرائیل را احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اسپانیا، امروز جمعه، کاردار رژیم تروریستی اسرائیل در مادرید را در اعتراض به اظهارات «دروغ و توهین‌آمیز» بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی که به دلیل ارتکاب جنایات جنگی تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی است، احضار کرد.

وزارت امور خارجه اسپانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه این کشور به این دیپلمات صهیونیستی «مخالفت قاطع» کشورش با آن اظهارات را ابلاغ کرده است. این اظهارات از سوی دفتر نتانیاهو، پس از انتقادات مادرید از جنگ رژیم تروریستی اسرائیل در نوار غزه، منتشر شده بود.

نتانیاهو حمله شدیدی را علیه پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا آغاز کرده و او را به «تهدید نسل‌کشی علیه تنها دولت یهودی» متهم کرده بود؛ این اتهام پس از آن مطرح شد که مادرید یک سری تحریم‌ها را علیه رژیم تروریستی اسرائیل به دلیل نسل‌کشی در غزه اعلام کرد.

سانچز پیش‌تر در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که اسپانیا، با وجود نداشتن سلاح‌های استراتژیک مانند بمب‌های هسته‌ای یا ناو‌های هواپیمابر، به تلاش برای توقف نسل‌کشی در غزه، ادامه خواهد داد و تأکید کرد: «اهدافی وجود دارند که ارزش مبارزه برایشان را دارند، حتی اگر پیروزی تنها با توانایی‌های ما ممکن نباشد.»

منبع: الجزیره

