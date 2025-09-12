باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارک روته، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، از آغاز یک عملیات جدید با عنوان «نگهبان شرقی» (Eastern Sentinel) خبر داد.
به گفته روته، هدف این عملیات تقویت مواضع و تواناییهای ائتلاف در جناح شرقی، در سایه تنشهای امنیتی فزاینده در منطقه است.
روته توضیح داد که این عملیات شامل عناصر دفاع هوایی و زمینی خواهد بود و در چارچوب استراتژی بازدارندگی و دفاع مشترک ناتو برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی علیه اعضایش، بهویژه در مرزهای شرقی که شاهد فعالیت فزاینده و تحرکات نظامی نگرانکننده هستند، اجرا میشود.
به عقیده ناظران، این گام در راستای تقویت آمادگی ناتو و تأکید بر تعهد آن به حفاظت از اراضی خود است، بهویژه در بحبوحه تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی در اروپای شرقی و در پسزمینه چالشهای امنیتی مرتبط با درگیریهای منطقهای موجود مانند: جنگ روسیه و اوکراین.
پیش از این بلومبرگ گزارش داد که ناتو در حال آمادهسازی برای یک پاسخ نظامی دفاعی به حادثه نفوذ پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان است. به گفته یک منبع آگاه، هدف از این اقدام، تقویت بازدارندگی در امتداد جناح شرقی کشورهای عضو این پیمان است.
این منبع توضیح داد که پاسخ ناتو تنها نظامی نخواهد بود، بلکه شامل یک اقدام سیاسی نیز میشود. وی به واکنش اولیه سیاسی که روز چهارشنبه با محکومیت «رفتار بیملاحظه» روسیه توسط مارک روته، دبیر کل و سایر مقامات ناتو آغاز شد، اشاره کرد.
منبع: آر تی