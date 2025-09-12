مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از فردا شنبه شاهد تشدید بارش‌ها در نواحی شمال و شمال غرب کشور خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:  امشب بتدریج با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در شرق اردبیل، گیلان و سواحل مازندران، ابرناکی بارش باران، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می دهد و دریای خزر مواج و متلاطم خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین  امشب در سواحل دریای خزر خراسان شمالی و ارتفاعات البرز این وضعیت ادامه خواهد داشت. همچنین طی دو روز اخیر در نوار شمالی کشور وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار می رود.

او بیان کرد: روز شنبه گستره بارش در شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و غرب مازندران و یکشنبه علاوه بر این مناطق در دامنه های جنوبی البرز شامل شمال استانهای زنجان، قزوین و البرز نیز افزایش ابر و رگبار و رعدو برق و وزش باد پیش بینی می شود.

وی توضیح داد: در پنج روز آینده بویژه ساعات بعداز ظهر در جنوب سیستان و بلوچستان شرق هرمزگان و جنوب کرمان نیز افزایش ابر و رگبار و رعد وبرق و وزش باد شدید رخ می دهد. همچنین در شمال شرق، شرق و مرکز کشور در برخی ساعات وزش باد شدید ، گرد وخاک و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت تا یکشنبه دریای خزر و در سه روز آینده شرق خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان مواج هستند.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
آسمانی صاف تا کمی ابری در انتظار تهران/ کاهش محسوس دما در سطح استان
کاهش نسبی دمای هوا در نوار شمالی کشور
فعالیت سامانه بارشی در نواحی شمال غرب کشور از ۲۰ شهریور ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازار میوه با عرضه انبوه نوبرانه‌های پاییز متعادل می‌شود
اقدام حقوقی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای بازپس‌گیری مسیر‌های بین‌المللی
همکاری با شرکت‌های چینی برای توسعه تجدیدپذیر‌ها در ایران
آسمانی صاف تا کمی ابری در انتظار تهران/ کاهش محسوس دما در سطح استان
روز سرنوشت ساز گندمکاران از راه رسید
بیش از سه هزار میلیارد تومان پروژه برقی در تهران به بهره‌برداری رسید
آغاز بازرسی‌های متمرکز بر بازار نوشت افزار کشور
کاهش ۳۰ درصدی هدررفت گندم با یکسان سازی نرخ آرد و نان
مقاومت بانک‌ها در اتصال به سامانه املاک و اسکان باید شکسته شود
تلاش بین‌المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛ هشدار درباره سنگ‌اندازی داخلی
آخرین اخبار
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
تشدید بارش‌ها در نواحی شمالی کشور از ۲۲ شهریور ماه
تلاش بین‌المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛ هشدار درباره سنگ‌اندازی داخلی
انحلال سازمان حفظ نباتات مبارزه با آفات را دچار اختلال می‌کند
آغاز بازرسی‌های متمرکز بر بازار نوشت افزار کشور
بیش از سه هزار میلیارد تومان پروژه برقی در تهران به بهره‌برداری رسید
اقدام حقوقی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای بازپس‌گیری مسیر‌های بین‌المللی
تامین ۱۲۰۰ هکتار زمین روستایی در دولت چهاردهم
آسمانی صاف تا کمی ابری در انتظار تهران/ کاهش محسوس دما در سطح استان
روز سرنوشت ساز گندمکاران از راه رسید
ممنوعیت تردد از مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران - شمال
احتمال حمله ملخ‌های صحرایی از پاییز به کشور
مقاومت بانک‌ها در اتصال به سامانه املاک و اسکان باید شکسته شود
فعال شدن ستاد ملی ترانزیت طبق قانون برنامه هفتم در اولین فرصت
همکاری با شرکت‌های چینی برای توسعه تجدیدپذیر‌ها در ایران
کاهش ۳۰ درصدی هدررفت گندم با یکسان سازی نرخ آرد و نان
بازار میوه با عرضه انبوه نوبرانه‌های پاییز متعادل می‌شود
احداث نیروگاه خورشیدی در کنار بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور/ ورود به مدار از بهمن‌ماه
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۹ درصد رسید+ جدول
بارندگی و کاهش نسبی دما در هفته پیش‌رو در انتظار برخی از استان‌های کشور
بورس کالا فرصتی برای اصلاح بازار خودرو؟
واریز سود سهام عدالت عدالت معطل چند شرکت/ سود واریزی چه میزان خواهد بود؟