الجولانی فاش کرد که طرحی برای تجزیه سوریه در دست اسرائیل بوده، با این حال آنها اکنون در حال مذاکره برای یک توافق امنیتی با تل‌آویو هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه در دوره انتقالی و سرکرده شبه نظامیان تحریرالشام تأکید کرد که در حال مذاکره برای یک توافق امنیتی با رژیم تروریستی اسرائیل است و خاطرنشان کرد که تل‌آویو طرحی برای تجزیه سوریه داشته است.

الجولانی در اولین مصاحبه تلویزیونی خود با شبکه «الاخباریه السوریه» گفت: «اسرائیل طرحی برای تجزیه سوریه داشت و می‌خواست آن را به میدانی برای درگیری با ایرانیان یا مشابه آن تبدیل کند.»

او افزود: «اسرائیل عادت کرده است که مشکلات اطلاعاتی و ناکامی‌های امنیتی خود را گاهی با استفاده از قدرت خود در برابر نگرانی‌های امنیتی بیش از حد، حل کند.»

الجولانی اشاره کرد: «اسرائیل سقوط نظام را به منزله خروج سوریه از توافق ۱۹۷۴ در نظر گرفت، با وجود اینکه سوریه از همان لحظه اول به آن پایبندی خود را نشان داد.»

الجولانی تاکید کرد: «سوریه پایبندی خود را به توافق ۱۹۷۴ نشان داده، با سازمان ملل مکاتبه کرده و از نیرو‌های آندوف (UNDOF) خواسته است که به وضعیت قبلی خود بازگردند. مذاکرات برای یک توافق امنیتی در حال انجام است تا اسرائیل به وضعیتی که پیش از ۸ دسامبر داشت، بازگردد.»

او همچنین ادعا کرد: «سوریه نمی‌خواهد با هیچ کشوری در جهان در وضعیت نگرانی و تنش باشد، بنابراین توپ در زمین کشور‌هایی است که می‌خواهند فتنه‌ها و ناآرامی‌ها را در سوریه برانگیزند.»

منبع: آر تی

برچسب ها: ابومحمد الجولانی ، تحولات سوریه
