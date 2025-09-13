اسپانیا در واکنش به اظهارات دفتر نخست‌وزیر اسرائیل که نخست وزیر اسپانیا را به تهدید اسرائیل متهم کرده بود، کاردار رژیم صهیونیستی در مادرید را احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از الجزیره، یک مقام وزارت امور خارجه اسپانیا اعلام کرد که خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا روز جمعه دانا ارلیش کاردار اسرائیل در این کشور را فراخوانده است تا «اظهارات دروغین دفتر نخست‌وزیر اسرائیل را قاطعانه رد کند.»

این آخرین تحول در تنش‌های دیپلماتیک میان اسپانیا و اسرائیل است که پس از اعلام اقدامات نخست‌وزیر اسپانیا برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل جهت پایان دادن به جنگ غزه، آغاز شد.

این اقدامات شامل تحریم ارسال تسلیحات، مهمات و تجهیزات نظامی فروخته شده به اسرائیل و جلوگیری از عبور سوخت به مقصد اسرائیل از بنادر اسپانیا است.

دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرد که پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا، «تهدید آشکار نسل‌کشی» علیه اسرائیل کرده است.

سانچز روز دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: همانطور که می‌دانید، اسپانیا بمب هسته‌ای، ناو هواپیمابر یا ذخایر نفتی بزرگ ندارد. ما به تنهایی نمی‌توانیم تهاجم اسرائیل را متوقف کنیم.

مادرید همچنین به‌دنبال‌اتهام وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا سفیر این کشور در تل آویو را فراخواند.
گیدعون سعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، نخست وزیر اسپانیا را به اتخاذ مواضع‌یهودستیزانه متهم کرده و دو وزیر دولت اسپانیا را از ورود به تل آویو منع کرد.

پیشتر خوزه مانوئل آلبارس وزیر خارجه اسپانیا در اظهاراتی با انتقاد شدید از عملکرد اتحادیه اروپا در قبال بحران انسانی در غزه، تأکید کرد که این اتحادیه در برابر نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در این منطقه سکوت کرده است.

جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه انتقاد اروپایی‌ها را هم برانگیخته است و برخی از آنها را ملزم کرده فلسطین را به رسمیت بشناسند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مادرید ، تل‌آویو ، تنش های دیپلماتیک
