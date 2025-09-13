ارتش رژیم صهیونیستی از حمله موشکی یمن به سرزمین‌های اشغالی فلسطین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از رسانه‌های فلسطین، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از شلیک موشک از سمت یمن به سرزمین‌های اشغالی فلسطین خبر داد.

در این زمینه شبکه اخبار قدس نیز به نقل از جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از فعالیت سامانه‌های پدافندی رژیم اسرائیل برای مقابله به این موشک خبر داد.

فلسطین پست نیز گزارش داد: پس از شلیک موشک از یمن به سرزمین‌های اشغالی فلسطین، آژیر هشدار حمله هوایی در تل‌آویو مرکز رژیم صهیونیستی به صدا درآمد.

شبکه المیادین نیز گزارش داد که پس از پرتاب موشک از یمن، آژیر حمله هوایی در مناطق وسیعی از فلسطین اشغالی به صدا درآمد.

فلسطین الآن نیز از شنیده شدن صدای انفجار‌هایی در شهرک قلقیلیه و تل‌آویو خبر داد. در همین حال ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که این صدا‌های انفجاری ناشی از تلاش پدافند هوایی رژیم صهیونیستی برای رهگیری موشک‌ها بوده است.

شبکه الجزیره قطر نیز در خبری فوری به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی ارتش اسرائیل، موشکی را که از یمن شلیک شده بود، رهگیری و منهدم کردند.

نیرو‌های مسلح یمن طی ماه‌ها و روز‌های گذشته در واکنش به تداوم جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه و قتل عام مردم بی گناه فلسطین، ده‌ها فروند موشک و پهپاد به سمت فلسطین اشغالی پرتاب کرده‌اند.

نیرو‌های ارتش یمن متعهد شده‌اند تا زمانی که رژیم صهیونیستی حملات خود را به غزه متوقف نکند، حملات به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: حمله موشکی ، ارتش یمن ، رژیم صهیونیستی
