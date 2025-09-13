پرویز ثابتی شکنجه‌گر معروف ساواک با حکم محاکمه دادگاهی در فلوریدا رو‌به‌رو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز ثابتی پس از فرار از ایران با نامی جعلی، زندگی تازه‌ای برای خود و خانواده‌اش آغاز کرده بود، اما حالا پس از گذشت بیش از چهار دهه، این شکنجه‌گر معروف ساواک با حکم محاکمه دادگاهی در فلوریدا رو‌به‌رو شده است.

پیتر و نانسی، زوج بازنشسته به ظاهر دوست‌داشتنی ساکن ایالت فلوریدای آمریکا، گذشته‌ای سیاه را با خود حمل می‌کردند.

پرویز ثابتی که ریاست اداره سوم ساواک را بر عهده داشت، اکنون با یک دادخواست ۲۲۵ میلیون دلاری در فلوریدا به اتهام جنایت‌های انجام‌شده در زندان‌های تهران و دیگر مناطق ایران مواجه شده است.

این شکنجه‌گر ارشد ساواک که به «رئیس شکنجه‌گران» معروف بود، سال‌های متمادی با تغییر نام، زندگی دیگری برای خود دست و پا کرده بود، اما حضورش در یکی از تجمع‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر توجه‌ها را به سمت او جلب کرد.

به گزارش گاردین، سه مرد ایرانی ۶۸ تا ۸۵ ساله ساکن کالیفرنیا دادخواستی را علیه ثابتی ۸۹ ساله مطرح کرده‌اند. در این دادخواست آمده که این افراد توسط ساواک ربوده شده و برای گرفتن اعترافات دروغین کتک خورده‌اند و مدت زیادی را در زندان گذرانده‌اند.

درخواست وکلای ثابتی برای رد پرونده به دلیل نقض قانون محدودیت‌ها، توسط قاضی دادگاه منطقه‌ای فلوریدا در ۱۲ اوت رد شد. دادگاه بعدی ممکن است اوایل سال آینده میلادی برگزار شود.

به گفته دادخواست، ثابتی «چهار دهه گذشته را از انظار عمومی دور بوده، محل اقامت و هویت خود را پنهان کرده است». او و همسرش، نسرین، ۷۵ ساله، حتی ممکن بود همچنان ناشناس باقی بمانند، اما توئیت یکی از دختران او در فوریه ۲۰۲۳ که ثابتی را در یک تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی نشان می‌داد، پرده از راز ۴۰ ساله ثابتی برداشت.

شاکیان ثابتی تأکید کرده‌اند که با تجهیزاتی وحشیانه از جمله آپولو تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته‌اند. آپولو یک صندلی الکتریکی بود که با یک کلاهک فلزی، فریاد‌های قربانیان را در گوش‌های خودشان تقویت می‌کرد. نام این دستگاه از نام برنامه فضایی اولیه ایالات متحده گرفته شده بود.

ثابتی به طور عمومی به ادعا‌های مطرح‌شده در پرونده‌های دادگاهی پاسخ نداده است، اما پیش از این منکر شده بود که ساواک زندانیان را شکنجه می‌کرده و ادعا کرده که او «همیشه با شکنجه مخالف بوده است».

نقش ثابتی همیشه به عنوان معمار خشونت‌های ساواک و رئیس بخش امنیت داخلی این سازمان برجسته بود.

او در یک تحلیل محرمانه توسط آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) که در سال ۱۳۵۷ نوشته شده بود و تا سال ۲۰۱۸ منتشر نشد، به عنوان متحدی بسیار وفادار به شاه شناسایی شد و به گفته دادخواست، «به طور گسترده به عنوان یکی از قدرتمندترین و ترسناک‌ترین مردان در رژیم شاه شناخته می‌شد... با اختیار دستگیری، بازجویی و تعقیب مخالفان در سراسر کشور».

پیش‌بینی می‌شود در طول دوران فعالیت ساواک هزاران نفر دستگیر و شکنجه شده و صد‌ها نفر دیگر هم کشته شده باشند.

زندگی مرفه ثابتی‌ها در آمریکا

پرویز ثابتی به همراه زن و دو دختر خود در فلوریدای آمریکا با نامی جعلی زندگی مرفهی را برای خود فراهم کرده بود. این شکنجه‌گر ساواک که حالا دیگر به پیتر شناخته می‌شد، با استفاده از این نام مستعار یک شرکت توسعه املاک و مستغلات موفق در مرکز فلوریدا تأسیس کرد.

به گزارش گاردین، اسناد نشان می‌دهد که خانواده ثابتی حداقل هشت ملک در «Orange County» فلوریدا دارند. یکی از این املاک، عمارتی پنج‌خوابه با شش حمام است که در اوت ۲۰۰۵ به مبلغ ۳.۵ میلیون دلار خریداری شده است.

منبع: همشهری آنلاین

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۲
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
تهیه کننده و کارگردان سریال تاسیان بروند آمریکا از این شگنجه گر دفاع کنند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
ان شا الله به مدد الهی بلاخره خون مطلوم دامنگیر این جانی وحشی بشه و مجازاتش رو تو همین دنیا شاهد باشیم، آسیب دیدگان و خانواده کشته شدگان ساواک از حق قصاص برخوردارند حتی اگه دادگاه فرمایشی بشه و حداکثر یه جریمه مالی تعیین کنه!!!
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
۶ تا حمام میخواد چیکار ؟
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
۶ تا حمام میخواد چیکار ؟
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
ایران باید علیه ثابتی اعلام جرم کنه ودرخواست کنه این شکنجه گر را به ایران برگردونند
۴
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
اشتباهی منفی دادم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
اشتباهی منفی دادم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
کانادا هم میگه چشم و با اولین پرواز میفرسته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
این مشاور ربع پهلوی طی این سالها بوده در سال ١۴٠١ با کمک استعمار خیال میکرد در یک قدمی قدرت هست ،زهی خیال باطل (خدا هیچگاه فرزندان خودش را تنها نمی‌ذاره )
حال رسوا در پایان عمر باید پاسخگو ی اعمالش باشه...
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
اینکه آمریکا یک شکنجه گر را محاکمه کنه بدور از ذهن هست اما اگر تحویل ایران بدهد خیلی خوبه انسان هاییکه اون زمان بدست این جانی شکنجه شدند هرکدام زنده هستند ویا فرزندان شون شکایت کنند
۲
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا خودش اینو به جون مردم ایران انداخته بود
۵
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
خود آمریکا انواع شکنجه گری رو بهش آموزش داده بوده حالا خودشم مدعی شده ؟؟؟؟
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
میخواید چکارش کنید این دو سه سال دیگه می میره .
۸
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دریا
۱۱:۰۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
در تاریخ می نویسند اعدام شد!!! تا آیندگان بدانند جنایتکار به سزای خودش می رسد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
همینکه طرف با خفت و ذلت بمیره و اینکه تا آخخر عمر آرامش نداشته باشه خیلی بهتر است و گرنه محل پاسخخگویی اصلی همه قیامت است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
عمر دنیا خیلی کوتاه حتی اگر انسان صد ساله شود در مقابل زمان بی پایان آخرت چیزی نیست و برای امثال ثابتی به اندازه کافی زمان هست که به کوچکترین جنایاتش رسیدگی و مجازات شود
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۰:۱۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
بالاخره ما نفهمیدیم آمریکا قانونمند هستش و جنایتکاران رو مجازات میکنه یا بی قانون هستش و به مردم ظلم میکنه
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
این هم آخرو عاقبت نوکران امریکا که تاریخ مصرفشان تمام میشود
امریکا به نوکران خودشم هم رحم نمیکند
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دریا
۰۹:۲۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
ذلیل پست فطرت ننگت باد خون شهیدان بی گناه گریبانت خواهد شد.
۱
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
الان دستگیر شدن یه فسیل زمان شاه که مامور بود وحقوق می گرفت در آن زمان با خرابکاران برخورد کند چه نفعی برای ایران وایرانی دارد اگر در اتاق های بازجویی با تیر مستقیم بدونه دادگاهی کسی را شخصاً کشته ویا دار زده باید ماحکمه شود ولی اینکه سه تا لاشخور 68و85و89ساله که آن هم صد در صد از لاشخورهای عقده ای سازمان منافقین مقیم آمریکا هستند و برای پر کردن جیب هایشان سر پیری به این گیر دادن انقدر ذق زدگی در ایران برای دستگیری یک ساوکی چیست از جاسوسانی که در جنگ 12رپره باعث کشته شدن بیش از هزار ایرانی شدن وبعد چند تا یشان دستگیر شدن باید از تجربیات امثال این ساوکی برای تخلیه اطلاعات این جاسوسان استفاده کرد چون امثال پرویز ثابتی دوره اینکار ها را در خارج پیده بودن
۲۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
در هر زمانی بشه از این انسان نمای اموزش دیده توسط فرقه تروریستی و نازی و اپارتاید و کودک کش صهیونیستی
به سزایش برسد .خیلی دل گرم کننده که هیچ کس نمیتواند از دست خدا قسر در رود .بعد هم که تلف و سقط شد
در ان دنیا به سزایش میرسد
الحمدالله ..به سزایش میرسد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
۹:۲۷
از خودتون مایه بگذارید . خودتون رو با خدا مقایسه نکنید. این حرف شما مصداق کفر هست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
همین ساواکی ها مغازه داری که اصلا سواد نداشته
بخاطر اینکه نامه های حزب توده در مغازه این اقا می امده
دستگیر و زیر شکنجه فوت میکند
ایا این کفر است یا دستگیری یک قاتل جنایتکار و شکنجه گرا که کلی زندگی ها را نابود کرده .کلی ارزو ها را باطل کرده
واقعا که .خوب شد .معنی کفر را فهمیدیم !!!!؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
دادگاه های ایالتی آمریکا صلاحیتی در خصوص جرایم ارتکاب یافته قبل از انقلاب در ایران ندارند. بنابر این رسیدگی در فلوریدا غیر قانونی است و باید شکایت در ایران مطرح و ثابتی به ایران مسترد گردد.
۵
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
بره به درک .
۰
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
این خانواده باید چقدر کثیف باشند پنج خواب و شش حمام ؟ !
۰
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
با۸۹سال سن چیکارش میتونن بکنن؟ دیگه داره نفسای آخرشو میکشه جونی نداره که بخاد تلافیشو سرش دربیارن بایک سیلی میفته میمیره
۱۷
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
همین روزها کلکشو میکنن به یه بهانه شرشو کم میکنند
Iran (Islamic Republic of)
دریا
۱۰:۱۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
کشتنش این فایده را دارد که در تاریخ می نویسند اعدام شد.نه اینکه به مرگ طبیعی به درک رفت.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
۱۰:۱۳
همه جا کامنت گذاشتی که به مرگ طبیعی نمرده و اعدامش کنیم.
خوب الان با این وضعیت آب و هوایی و کمبود مواد مغزی برای بدن و تورم اقتصادی و ناتوانی در خرید اقلام اساسی ، فکر میکنی مردم طبیعی می میرن؟
والا بخدا از آلزایمر و سرطان و هزار مرض دیگه درحال مردنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
این پست فطرت و بی دین و اخلاق و معرفت
در اصل خدمت به میرپنج بمعنای خدمت به امریکا و اروپاست
شینده ام .بخاطر خوش خدمتی به امریکا
دخترش در ناسا کار میکند
الحمدالله که حق به حق دار رسید تا تلف و سقط و به هلاکت نرسیده..به سزایش برسد
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
در امریکای شمالی ساواکی ها زندگی میکنند .میکفتند .کارمند بانک بودند و هم زمان کارمند ساواک .خودش و خانمش
اعتراف میکردند که چهار تا حقوق میگرفتند
و وقتی انقلاب شد .شهرشون را تغییر دادند و رییس کمیته امام شدند برای دادن مواد خوراکی به مردم
میگفت چند ردیف مرغ .گوشت....به مردم میدادیم و بعد میگفتیم .تمام شد و بعد چند برابر قیمت به رستوران ها می فروختیم...خیانت در همه زمان به دولت و مردم
۲
۱۴
پاسخ دادن
