باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز ثابتی پس از فرار از ایران با نامی جعلی، زندگی تازهای برای خود و خانوادهاش آغاز کرده بود، اما حالا پس از گذشت بیش از چهار دهه، این شکنجهگر معروف ساواک با حکم محاکمه دادگاهی در فلوریدا روبهرو شده است.
پیتر و نانسی، زوج بازنشسته به ظاهر دوستداشتنی ساکن ایالت فلوریدای آمریکا، گذشتهای سیاه را با خود حمل میکردند.
پرویز ثابتی که ریاست اداره سوم ساواک را بر عهده داشت، اکنون با یک دادخواست ۲۲۵ میلیون دلاری در فلوریدا به اتهام جنایتهای انجامشده در زندانهای تهران و دیگر مناطق ایران مواجه شده است.
این شکنجهگر ارشد ساواک که به «رئیس شکنجهگران» معروف بود، سالهای متمادی با تغییر نام، زندگی دیگری برای خود دست و پا کرده بود، اما حضورش در یکی از تجمعهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر توجهها را به سمت او جلب کرد.
به گزارش گاردین، سه مرد ایرانی ۶۸ تا ۸۵ ساله ساکن کالیفرنیا دادخواستی را علیه ثابتی ۸۹ ساله مطرح کردهاند. در این دادخواست آمده که این افراد توسط ساواک ربوده شده و برای گرفتن اعترافات دروغین کتک خوردهاند و مدت زیادی را در زندان گذراندهاند.
درخواست وکلای ثابتی برای رد پرونده به دلیل نقض قانون محدودیتها، توسط قاضی دادگاه منطقهای فلوریدا در ۱۲ اوت رد شد. دادگاه بعدی ممکن است اوایل سال آینده میلادی برگزار شود.
به گفته دادخواست، ثابتی «چهار دهه گذشته را از انظار عمومی دور بوده، محل اقامت و هویت خود را پنهان کرده است». او و همسرش، نسرین، ۷۵ ساله، حتی ممکن بود همچنان ناشناس باقی بمانند، اما توئیت یکی از دختران او در فوریه ۲۰۲۳ که ثابتی را در یک تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی نشان میداد، پرده از راز ۴۰ ساله ثابتی برداشت.
شاکیان ثابتی تأکید کردهاند که با تجهیزاتی وحشیانه از جمله آپولو تحت شدیدترین شکنجهها قرار گرفتهاند. آپولو یک صندلی الکتریکی بود که با یک کلاهک فلزی، فریادهای قربانیان را در گوشهای خودشان تقویت میکرد. نام این دستگاه از نام برنامه فضایی اولیه ایالات متحده گرفته شده بود.
ثابتی به طور عمومی به ادعاهای مطرحشده در پروندههای دادگاهی پاسخ نداده است، اما پیش از این منکر شده بود که ساواک زندانیان را شکنجه میکرده و ادعا کرده که او «همیشه با شکنجه مخالف بوده است».
نقش ثابتی همیشه به عنوان معمار خشونتهای ساواک و رئیس بخش امنیت داخلی این سازمان برجسته بود.
او در یک تحلیل محرمانه توسط آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) که در سال ۱۳۵۷ نوشته شده بود و تا سال ۲۰۱۸ منتشر نشد، به عنوان متحدی بسیار وفادار به شاه شناسایی شد و به گفته دادخواست، «به طور گسترده به عنوان یکی از قدرتمندترین و ترسناکترین مردان در رژیم شاه شناخته میشد... با اختیار دستگیری، بازجویی و تعقیب مخالفان در سراسر کشور».
پیشبینی میشود در طول دوران فعالیت ساواک هزاران نفر دستگیر و شکنجه شده و صدها نفر دیگر هم کشته شده باشند.
زندگی مرفه ثابتیها در آمریکا
پرویز ثابتی به همراه زن و دو دختر خود در فلوریدای آمریکا با نامی جعلی زندگی مرفهی را برای خود فراهم کرده بود. این شکنجهگر ساواک که حالا دیگر به پیتر شناخته میشد، با استفاده از این نام مستعار یک شرکت توسعه املاک و مستغلات موفق در مرکز فلوریدا تأسیس کرد.
به گزارش گاردین، اسناد نشان میدهد که خانواده ثابتی حداقل هشت ملک در «Orange County» فلوریدا دارند. یکی از این املاک، عمارتی پنجخوابه با شش حمام است که در اوت ۲۰۰۵ به مبلغ ۳.۵ میلیون دلار خریداری شده است.
منبع: همشهری آنلاین