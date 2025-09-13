مقامات طالبان یک دیپلمات بلندپایه هندی را به دلیل برگزاری جلسات با مخالفان حکومت کابل و تلاش برای سازماندهی نشست‌های ضد دولتی، از افغانستان اخراج کردند. این اقدام که در ۱۷ آگوست انجام شد، نشان‌دهنده حساسیت بالای طالبان نسبت به فعالیت‌های مخالفان در داخل افغانستان است، حتی در شرایطی که روابط دیپلماتیک بین دهلی و کابل در دو سال گذشته بهبود یافته بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- طالبان یک دیپلمات ارشد هندی به نام هریش کومار را به دلیل برگزاری جلسات با مخالفان کابل و تلاش برای سازماندهی نشست‌های ضد دولتی، در تاریخ ۱۷ آگوست از افغانستان اخراج کرد.

هریش کومار پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان به عنوان دیپلمات و افسر روابط سازمان اطلاعات هند در کابل منصوب شده بود.

منابع اعلام کردند که وی در سفرهای اخیر خود به دهلی و قطر با سران مخالف طالبان دیدار کرده و درباره برگزاری نشست‌هایی در دبی رایزنی کرده بود.

وی  پس از بازگشت به کابل در ۱۳ آگوست، در ۱۵ آگوست در رستورانی در منطقه شهرنو با چند تن از مخالفان طالبان دیدار کرد که سازمان اطلاعات طالبان به محل یورش برده و افراد حاضر را بازداشت کرد.

در ۱۶ آگوست، مقامات طالبان دیپلمات‌های سفارت هند را فراخواندند و اخراج فوری هریش کومار را اعلام کردند.

او در ۱۷ آگوست به دهلی بازگشت و تاکنون سفارت هند واکنشی نشان نداده است. با وجود این حادثه، روابط هند و طالبان در دو سال گذشته بهبود یافته و شامل دیدار معاون وزیر خارجه هند با وزیر خارجه طالبان در دبی، تحویل سفارت و کنسولگری‌های افغانستان به طالبان و گفت‌وگوهای تلفنی میان وزرای خارجه بوده است.

 هند همچنین به دعوت سرپرست وزارت خارجه طالبان برای سفر به دهلی پاسخ داده بود، اما این سفر به دلیل ملاحظات شورای امنیت سازمان ملل لغو شد. از سوی دیگر، پاکستان مدعی است که هند از طریق سفارت و عوامل خود به گروه‌های تحریک طالبان پاکستان و جدایی‌طلبان بلوچ کمک مالی و آموزشی ارائه می‌دهد، موضوعی که طالبان و پاکستان با حساسیت دنبال می‌کنند. اخراج هریش کومار نشان‌دهنده حساسیت طالبان نسبت به فعالیت مخالفان در داخل افغانستان و تنش‌های پنهان در روابط منطقه‌ای میان هند، پاکستان و طالبان است.

تکذیب اخراج دیپلمات هندی

بر اساس ادعای منابع این وزارتخانه هیچ دیپلمات هندی را «نامطلوب» اعلام نکرده و هیچ دیپلمات هندی از افغانستان اخراج نشده است.

این منابع همچنین مدعی شدند که مأموریت دیپلمات هندی «هریش کومار» در افغانستان به پایان رسیده و وی طبق روال عادی به کشورش بازگشته است.

