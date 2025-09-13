با آغاز فصل پاییز و کاهش دما، کارشناسان جهاد کشاورزی لرستان نسبت به احتمال طغیان آفات در مزارع استان هشدار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- لرستان به‌عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور، هر ساله سهم مهمی در تأمین محصولات زراعی دارد. اما همزمان با شروع پاییز، نگرانی‌ها درباره افزایش جمعیت آفات و آسیب‌دیدن مزارع به‌ویژه ذرت شدت گرفته است.

این شرایط، ضرورت پایش مستمر و آمادگی برای مقابله سریع با آفات را دوچندان کرده است.

پایش گسترده مزارع استان

پیرزاده، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت:کارشناسان شبکه مراقبت از ابتدای سال تاکنون در سطح ۲۲۶ هزار و ۴۹۲ هکتار از محصولات زراعی استان، ردیابی فرمونی و مشاهده‌ای جهت پایش آفات پاییزه و بهاره انجام داده‌اند.

به گفته او، این اقدامات با استفاده از ابزارهای نوین صورت گرفته و نقش مهمی در شناسایی به‌موقع کانون‌های آلودگی دارد.

تجهیز مراکز و استفاده از فناوری‌های نوین

مدیر حفظ نباتات لرستان ادامه داد:از ابتدای سال جاری با خرید و توزیع بیش از ۵۰۰ فرمون جلب‌کننده آفت برگ‌خوار پاییزه ذرت و ۲۰۰ عدد انواع تله، گام مهمی در ایجاد و تجهیز ایستگاه‌های پیش‌آگاهی در ۵۷ مرکز استان و شهرستان‌های ۱۱گانه برداشته شده است.

این تجهیزات به کارشناسان کمک می‌کند تا روند فعالیت آفات به‌صورت علمی ردیابی شود و اقدامات مقابله‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شود.

مبارزه شیمیایی در مزارع ذرت

پیرزاده درباره اقدامات عملی انجام‌شده توضیح داد:تاکنون در سطح ۹۵۵ هکتار از مزارع ذرت استان عملیات مبارزه شیمیایی انجام شده است.

وی تأکید کرد که این عملیات بخشی از رویکرد مبارزه تلفیقی است تا ضمن کاهش خسارت، از مصرف بی‌رویه سموم جلوگیری شود.

آموزش و اطلاع‌رسانی گسترده

مدیریت حفظ نباتات لرستان برای همراه‌کردن کشاورزان با برنامه‌های علمی مقابله با آفات، اقدامات آموزشی متنوعی را در دستور کار قرار داده است.

پیرزاده در این خصوص گفت:برگزاری جلسات کارگروه استانی در شهرستان‌های خرم‌آباد، بروجرد، کوهدشت، چگنی و دورود، کارگاه‌های آموزشی، روز مزرعه، تهیه کلیپ و اطلاعیه آموزشی و ارسال پیامک‌های آموزشی بخشی از این برنامه‌هاست.

هشدار نهایی؛ ضرورت اقدام به‌موقع

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان خاطرنشان کرد:با توجه به احتمال طغیان آفت در فصل پاییز، رعایت توصیه‌های سازمان حفظ نباتات در امر مبارزه تلفیقی، پایش مزارع و انجام مبارزه شیمیایی در مزارع آلوده قبل از ۴۰ روزگی ذرت و برداشت زودهنگام مزارع آلوده بسیار ضروری است.