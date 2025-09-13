گودرزی از برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر امور خارجه برای بررسی توافق ایران و آژانس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه خبر داد و گفت: این جلسه با هدف بررسی توافق ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز شنبه ساعت ۱۷ در مجلس شورای اسلامی برگزار میشود.
وی افزود: براساس قانون مصوب مجلس هرگونه همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد.
گودرزی یادآور شد: با توجه به نظارت بر رعایت این ماده قانونی و دیگر ابعاد این توافقنامه به دستور رئیس مجلس مقرر شد، کمیسیون امنیت ملی جلسهای با حضور وزیر امور خارجه برگزار کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: همچنین مقرر شده است این مساله از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مورد پیگیری قرار گیرد.