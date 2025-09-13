باشگاه خبرنگاران جوان- سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، در برنامه روی خط خبر گفت: سیاست کلی دولت و شهرداری بر ساماندهی سرویس‌های مدارس متمرکز است و شهروندان از طریق ثبت‌نام در سامانه سپند تقاضای خود را برای سرویس مدارس ثبت می‌کنند و در این فرآیند صلاحیت رانندگان بررسی می‌شود و اطلاعات تقاضای والدین، از جمله مبدا و مقصد دانش‌آموزان، در این سامانه مشخص خواهد شد.

وی افزود: شرکت‌هایی در حوزه سرویس مدارس تعیین شده‌اند و صلاحیت تک‌تک رانندگان آنها و شرکت‌ها احراز می‌شود. رانندگان موظف‌اند آموزش‌های لازم درباره نحوه برخورد با دانش‌آموزان و رانندگی ایمن را بگذرانند. خودرو‌های آنان نیز باید استاندارد باشد. این آموزش‌ها توسط سازمان تاکسیرانی ارائه می‌شود و هر سال تکرار خواهد شد.

تشکری هاشمی ادامه داد: چه رانندگانی که به‌صورت فردی در سامانه ثبت‌نام می‌کنند و سپس به شرکت‌ها معرفی می‌شوند و چه رانندگانی که از ابتدا در قالب شرکت فعالیت دارند، باید در سامانه سپند ثبت شوند. والدین نیز نباید صرفاً به گفته فردی که خود را راننده سرویس معرفی می‌کند اعتماد کنند. دانش‌آموزان روزانه به‌طور متوسط دو ساعت در مسیر رفت‌وآمد هستند و به همان میزان که برای مدارس و معلم اهمیت قائل می‌شویم، باید برای راننده سرویس هم اهمیت قائل شویم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای تأکید کرد: شرکت‌های سرویس مدارس موظف‌اند زمان تحویل دانش‌آموزان را تنظیم کنند و در صورت وجود شکایت، آن را پیگیری کنند. در کنار این، سامانه نظارت تاکسیرانی نیز در چارچوب سامانه سپند فعال است.

وی تصریح کرد: هیچ مانعی برای ثبت‌نام رانندگان سرویس مدارس در سامانه سپند وجود ندارد. در این سامانه اطلاعاتی همچون عدم سوءپیشینه، عدم اعتیاد و ایمنی خودرو بارگذاری و تأیید می‌شود. الزام به داشتن پلاک تاکسی نیز وجود ندارد و خودرو‌های پلاک شخصی نیز می‌توانند به‌عنوان سرویس مدرسه فعالیت کنند.

تشکری هاشمی یادآور شد: اگر خانواده‌ای از راننده‌ای که در سامانه سپند ثبت‌نام نکرده استفاده کند، مسئولیت تمام تبعات قانونی و ایمنی برعهده خودشان خواهد بود. البته الزام به این معنا نیست که باید مانع فعالیت سرویس‌هایی شد که در سامانه ثبت نشده‌اند. ممکن است والدینی بخواهند شخصاً فرزندشان را به مدرسه ببرند یا از فرد مورد اطمینان خود کمک بگیرند. با این حال، سامانه سپند یک عرف قانونی و مرجع رسمی برای ساماندهی سرویس مدارس به شمار می‌رود.

تشکری هاشمی ادامه داد: سال‌هاست خودرو‌هایی در سرویس مدارس فعالیت دارند و برای سال‌های بعد نیز تکرار می‌شود. بنابراین، از نظر تعداد خودرو برای سرویس مدارس مشکلی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درخصوص سرویس مدارس دانش آموزان استثنایی گفت: در حال حاضر حدود پنج‌هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز استثنایی در تهران به‌طور رایگان و با خودرو‌های اختصاصی شهرداری جابه‌جا می‌شوند. کیفیت خدمت‌رسانی به این دانش‌آموزان به هیچ عنوان کمتر از سرویس مدارس عادی نیست. این مسئولیت به شرکت “خودروسرویس شهر” وابسته به شهرداری واگذار شده و این شرکت موظف است بدون هیچ تأخیری بصورت رایگان خدمات لازم را ارائه دهد. والدین نیز در این زمینه هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای سرویس مدارس عادی نیز تأکید کرده‌ایم که طبق کارت خودرو باید دانش‌آموزان سوار شوند و هیچ خودرویی مجاز به جابه‌جایی بیش از چهار دانش‌آموز نیست. تمامی خودرو‌های تحت پوشش سامانه سپند و سازمان تاکسیرانی تحت نظارت قرار دارند. رانندگان موظف‌اند برای دانش‌آموزان ابتدایی درب خودرو را باز و بسته کرده و مراقبت‌های لازم را انجام دهند. در صورت تخلف، والدین می‌توانند موضوع را به شرکت ارائه‌دهنده سرویس یا سازمان تاکسیرانی اطلاع دهند.

تشکری هاشمی گفت: رانندگان زن در سرویس مدارس دخترانه فعالیت می‌کنند؛ با این حال، در صورتی که تعداد آنان کافی نباشد، رانندگان مرد نیز با رعایت تمامی آموزش‌ها و ضوابط لازم می‌توانند در این حوزه فعالیت داشته باشند.

تشکری هاشمی در پایان با اشاره به موضوع نرخ‌گذاری سرویس مدارس گفت: دولت رسماً اعلام کرده است میزان افزایش نرخ عوارض و خدمات نباید بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد. از سوی دیگر، خودرو‌های سرویس مدارس خصوصی هستند و، چون یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند، نرخ‌ها به‌صورت عادلانه و مطابق با میزان تورم تعیین شده است.