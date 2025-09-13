جشن‌های هنر شیراز، که در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی برگزار می‌شدند، مجموعه‌ای از رویدادهای به‌ظاهر فرهنگی و هنری بودند اما با واکنش شدید و انتقادات گسترده مردم نسبت به این جشن‌ها، همراه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشن‌های هنر شیراز، که در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی (معادل با دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی) در اواخر تابستان(نیمه دوم شهریور) برگزار می‌شدند، مجموعه‌ای از رویدادهای به‌ظاهر فرهنگی و هنری بودند که با هدف نمایش و ترویج هنرهای سنتی و مدرن ایران و جهان طراحی شده بودند. این جشن‌ها که با حمایت حکومت پهلوی برگزار می‌شد، شامل اجراهای موسیقی، تئاتر، رقص، و نمایشگاه‌های هنری بود. هدف اعلام‌شده این رویدادها، ایجاد پل فرهنگی بین ایران و جهان، معرفی هنر ایرانی به مخاطبان بین‌المللی، و همچنین ترغیب هنرمندان داخلی به نوآوری بود. یکی از برجسته‌ترین اجراهای این جشن‌ها، نمایش «رستم و سهراب» بود که براساس شاهنامه فردوسی و با حضور هنرمندانی از هند و دیگر کشورها اجرا شد و از تلویزیون ملی ایران نیز پخش گردید. این رویدادها معمولا در مکان‌های تاریخی و فرهنگی مانند تخت جمشید، سرای مشیر، و کوه هفت‌تن برگزار می‌شدند و تلاشی برای نمایش شکوه گذشته ایران و ارتباط آن با فرهنگ معاصر تلقی می‌شدند.

با این حال، سند ارائه‌شده از تاریخ ۵۱/۶/۲۵ (مطابق با سپتامبر ۱۹۷۲) نشان‌دهنده واکنش شدید و انتقادات گسترده مردم نسبت به این جشن‌ها، به‌ویژه نمایش«رستم و سهراب» است. این سند حاکی از آن است که برگزاری این رویدادها به ‌عنوان توهینی به میراث ملی و مذهبی ایران تلقی شده است. مردم اجرای این نمایش را که با حضور هنرمندان هندی و پخش تلویزیونی همراه بود، تلاشی برای تحقیر شاهنامه فردوسی، بزرگ‌ترین اثر حماسی و نماد هویت ملی ایران، دانستند. آن‌ها معتقد بودند که ارائه این اثر به ‌صورت عروسکی و با عنوان «پهلوان کچلک»، نه‌تنها ارزش‌های فرهنگی و تاریخی ایران را زیر سؤال برده، بلکه غرور ملی را سرکوب کرده است. این انتقادات با ادعای نفوذ فرهنگ بیگانه و عادت دادن جامعه به سنت‌های غربی و اروپایی تشدید شده و برگزاری جشن را به ‌عنوان هجومی سازمان‌یافته علیه هویت ایرانی تفسیر کرده است.

از منظر مذهبی، اجرای موسیقی در مکان‌های موقوفه مانند سرای مشیر و کوه هفت‌تن، که به ‌عنوان اماکن متبرکه شناخته می‌شوند، به‌شدت مورد اعتراض قرار گرفته است. این اقدام برخلاف رسوم و اصول دینی دانسته شده و به‌ عنوان لجاجت با متدینین تلقی شده است. افزون بر این، حضور موسیقی زنان و صداهای عجیب و غریب که به ‌صورت رایگان در دسترس مردم قرار گرفته بود، با باورهای مذهبی و فرهنگی برخی از طبقات جامعه در تضاد بوده و به تمسخر ارزش‌های دینی منجر شده است. برخی حتی ادعا کرده‌اند که هندی‌ها و آلمانی‌ها با این اجراها قصد داشته‌اند مردم را استهزا کنند و میراث فرهنگی ایران را به بازی بگیرند.

در مجموع، سند با تأکید بر خشم عمومی، برگزاری جشن هنر شیراز را به‌ عنوان اقدامی علیه میراث ملی و مذهبی ایران به تصویر می‌کشد. این رویدادها که با هدف ترویج فرهنگ طراحی شده بودند، به دلیل نحوه اجرا، انتخاب مکان‌ها، و حضور فرهنگ‌های بیگانه، به ‌جای تقویت هویت ملی، به عاملی برای تضعیف غرور و ارزش‌های دینی و فرهنگی مردم تبدیل شدند. این تحلیل نشان می‌دهد که فاصله میان اهداف اعلام‌شده و برداشت عمومی از این جشن‌ها، زمینه‌ساز نارضایتی گسترده‌ای بوده است که در این سند به‌خوبی منعکس شده است.

در ادامه متن سند از نظر می‌گذرد:

تاریخ سند: ۵۱/۶/۲۵

نمایش رستم و سهراب در جشن هنر شیراز، با حضور هنرمندان هندی و پخش آن از تلویزیون، خشم و نفرت عمومی را در میان تمام طبقات مردم برانگیخته است. در محافل و مجالس مختلف، اکثر افراد اظهار داشته‌اند که هدف از برگزاری این جشن، محو تعصبات ملی، سرکوب غرور و هویت ایرانی، و عادت دادن مردم به سنت‌های غربی و اروپایی بوده است. آن‌ها معتقدند اجرای موسیقی در مکان‌های موقوفه مانند سرای مشیر و بالای کوه هفت‌تن، که از اماکن متبرکه و موقوفه محسوب می‌شوند، برخلاف رسوم و اصول مذهبی است و موجب لجاجت با متدینین شده است.

غالبا عنوان شده که هندی‌ها قصد تحقیر شاهنامه، بزرگ‌ترین سنت و حماسه ایران، را داشته‌اند و آن را به‌ صورت نمایش عروسکی و به شکل پهلوان کچلک ارائه داده‌اند. از سوی دیگر، مردم اجرای موسیقی و صداهای عجیب و غریب را که به‌ صورت رایگان تماشا کرده‌اند، به ‌عنوان تلاش آلمانی‌ها برای تمسخر و استهزاء خود تفسیر کرده‌اند.

شنبه: نظری ندارد.

یکشنبه: اظهارات شنبه مورد تأیید است.

چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است.

نظریه ۷/ ه- چهارشنبه مورد تأیید است.

سند ساواک از خشم مردم علیه جشن هنر شیراز

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها: جشن های 2500 ساله ، جشن هنر شیراز
خبرهای مرتبط
چرا رهبر انقلاب، جشن هنر شیراز در دوره پهلوی را اقدامی سخیف خواندند؟
حقایقی تلخ از فروش اطفال همزمان با برگزاری جشن ۲۵۰۰ ساله در ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۴
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
بانک مرکزی:
بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی هنوز پرداخت نشده است.
هيچ مقامي و حتي خود شاه هم نتوانسته بود دزدي به بزرگي دزدي برادر بابک زنجانی دست بزند.
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
همیشه بهایی‌ها از همان بدو بوجود آمدنشان گند زدن
منافقین رو اخراج کردید،بهایی‌ها هم باید اخراج بشن
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
فراموش نکنیم ، ترویج اعتقادات سکولاریستی
تنها مربوط به گذشته نمی باشد !!!
در هر زمان به روشی خاص همان زمان ، سکولارها
مشغولند ولی در هر جامعه ای موفق نمی شوند و،،،،!!!
۱
۴
پاسخ دادن
۱۰ عادت سمی که دوستان و اطرافیان را از شما فراری می‌کند
نور‌های مرموز پاتاگونیا؛ واقعیت علمی یا «نور‌های اهریمنی» افسانه‌ای؟
۵ شغل تازه و پردرآمدی که با هوش مصنوعی متولد می‌شود
روزنوشت ۲۲ شهریور ۱۲۷۹؛ ژیمناستیک، صندلی ماساژ و خرید ماشین چاپ در سفر فرنگ شاه قاجار
هویت این شهر تاریخی را فراموش نکنید!
واکاوی ماهیت یک جنگ؛ فراتر از مرز‌ها و جاه‌طلبی صدام
«اسلحه را زمین نگذارید»؛ روایت حافظ اسد از پشت‌پرده کمپ‌دیوید و انتقاد از ابتکار صلح سادات
آخرین اخبار
نور‌های مرموز پاتاگونیا؛ واقعیت علمی یا «نور‌های اهریمنی» افسانه‌ای؟
واکاوی ماهیت یک جنگ؛ فراتر از مرز‌ها و جاه‌طلبی صدام
روزنوشت ۲۲ شهریور ۱۲۷۹؛ ژیمناستیک، صندلی ماساژ و خرید ماشین چاپ در سفر فرنگ شاه قاجار
«اسلحه را زمین نگذارید»؛ روایت حافظ اسد از پشت‌پرده کمپ‌دیوید و انتقاد از ابتکار صلح سادات
۱۰ عادت سمی که دوستان و اطرافیان را از شما فراری می‌کند
۵ شغل تازه و پردرآمدی که با هوش مصنوعی متولد می‌شود
هویت این شهر تاریخی را فراموش نکنید!
آیا ماه‌گرفتگی عامل زلزله‌های بزرگ است؟
راهکارهای مدیریت علائم ADHD در بزرگسالی
زندگی ادایی، ترفند جدید فروش
یک گروه عجیب، مقصر اکثر حملات سایبری انگلیس
سند محرمانه ساواک از خشم مردم علیه جشن هنر شیراز
میکروبی که خاک مریخ را به اکسیژن تبدیل می‌کند
خط و نشان کمیسیون تجارت فدرال (FTC) برای شرکت‌های هوش مصنوعی
پرنده‌ها چطور در جریان مهاجرت، راهشان را گم نمی‌کنند؟
چطور تبِ تحلیل «زبان بدن» محبوب شد؟
من خشمگینم؛ بروز دهم یا سرکوب کنم؟
انقلاب؛ پایان سود برای آمریکا در ایران!