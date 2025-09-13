باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- وقف بهعنوان یکی از سنتهای دیرینه اسلامی، همواره در تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران نقشی تعیینکننده ایفا کرده است. سنتی که ریشه در نیکوکاری و کمک به همنوع دارد و توانسته در طول تاریخ، بار سنگینی از مشکلات آموزشی، درمانی، مذهبی و حتی عمرانی جامعه را به دوش بکشد.
در لرستان، استانی که تا چند سال پیش پایینترین رتبه کشوری از نظر تعداد موقوفات را داشت، اکنون شرایط تغییر کرده و رشد تدریجی این سنت حسنه، نویدبخش آیندهای متفاوت در این حوزه است.
لرستان؛ از رتبه آخر تا جایگاه بیستوپنجم
حجتالاسلام والمسلمین سید محمد طباطبایی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان گفت:لرستان در حال حاضر استان بیستوپنجم کشور از لحاظ موقوفات است؛ در حالی که قبلاً رتبه آخر را داشتیم.
این تغییر جایگاه نشاندهنده جهشی قابل توجه در استقبال مردم از وقف و همچنین برنامهریزیهای هدفمند اداره کل اوقاف در این استان است.
۵۴۲ موقوفه منفعتی؛ جایگاهی که هنوز فاصله دارد
به گفته طباطبایی، تعداد موقوفات منفعتی لرستان به ۵۴۲ مورد رسیده است؛ هرچند در مقایسه با برخی استانها که چند هزار موقوفه دارند، هنوز فاصله چشمگیری وجود دارد.
او تاکید کرد:وقف یکی از سنتهای حسنه و ارزشمند در جامعه است که میتواند پاسخگوی برخی نیازهای امروز جامعه نیز باشد و باید بیش از پیش به آن توجه شود.
۹۷ بقعه متبرکه؛ مقایسهای با استانهای دیگر
مدیرکل اوقاف لرستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در استان ۹۷ بقعه وجود دارد که ۴ بقعه آن از بقاع شاخص هستند. این در حالی است که استانی مانند خوزستان دارای ۴۱۶ بقعه است.
این آمار نشان میدهد لرستان در مقایسه با استانهای همجوار همچنان نیازمند توسعه زیرساختهای مذهبی و فرهنگی است.
۲۷ وقف جدید و تاثیر اصلاحات ارضی
طباطبایی با اشاره به ثبت موقوفات جدید بیان کرد:از سال گذشته تاکنون ۲۷ وقف جدید در استان داشتهایم. موقوفات دستخوش تغییرات بوده و اصلاحات ارضی بر آن تأثیرگذار است. آثار اصلاحات ارضی همچنان وجود دارد و بخش قابل توجهی از موقوفات متأثر از آن شدهاند.
سرمایهگذاری نوین؛ نیروگاه خورشیدی در امامزادگان
یکی از اقدامات جدید اداره کل اوقاف در لرستان، بهرهگیری از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر است.
طباطبایی در اینباره گفت:در تعدادی از امامزادگان استان نیروگاه خورشیدی نصب کردهایم.
این اقدام میتواند الگویی برای استفاده از موقوفات در مسیر توسعه پایدار و تولید انرژی پاک باشد.