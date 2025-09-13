مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی با هدف ایمن‌سازی و بهبود زیرساخت‌های گردشگری در محور‌های کوهستانی دربند و پس‌قلعه در حال اجرا است.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، حسام سلطانی، دبیر ستاد هماهنگی امور کوهستان شهرداری منطقه یک، از اجرای چند طرح ایمنی در محور‌های کوهستانی خبر داد و گفت: عملیات احداث دیواره سنگی به طول ۱۵۰ متر در محدوده شیردره پس‌قلعه آغاز شده که نقش مهمی در جلوگیری از ریزش سنگ و حفظ امنیت کوهنوردان و گردشگران خواهد داشت.

او افزود: پروژه تکمیل پیاده‌رو در مسیر محله پس‌قلعه در دستور کار قرار گرفته است تا شرایط عبور و مرور ایمن‌تری برای عابران فراهم شود.

سلطانی به بخش دیگری از این اقدامات اشاره کرد و گفت: کف‌پوش‌های سنگی مسیر گردشگری دربند در محدوده‌ای به وسعت ۵۰۰ مترمربع از سردر ورودی تا میدان کربلایی ترمیم و مقاوم‌سازی می‌شوند.

او همچنین از آغاز عملیات احداث رفیوژ میانی در مسیر حدفاصل میدان‌های دربند و کوهپایه خبر داد و تصریح کرد: این طرح علاوه بر ساماندهی ترافیک، موجب ارتقای ایمنی عابران و خودرو‌ها خواهد شد.

برچسب ها: گردشگری ، ایمن سازی
خبرهای مرتبط
انتخاب پاویون ایران به عنوان برترین غرفه در نمایشگاه گردشگری چین
تخریب دو بنای غیرمجاز در حریم رودخانه کن
برگزاری جشن پیامبر مهربانی در پردیس فرهنگی و سیاه‌چادر اقوام منطقه ۱۳
محمدی شهردار منطقه ۱۸ تهران؛
به ازای هر ۵۰۰۰ نفر تنها یک مسجد وجود دارد
نونهالان در میدان تجریش به یاد شهدای کودک رکاب می‌زنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
آخرین اخبار
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
قتل سارق در میدان محمدیه
انبار کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در شهریار کشف شد
اجرای سند تحول یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است
جزییات کشف ۱۴۰ گرم شیشه از زن مواد فروش در جنوب پایتخت
دیدار فرمانده کل انتظامی ایران با وزیر کشور عراق در بغداد
برای رفاه طبقات پایین تلاش می‌کنیم
از اصلاح فرآیند صدور پروانه تا بررسی لایحه مربوط به شرکت تفریحی برج میلاد
توسعه ۶۵ هزار هکتاری فضای سبز/ استفاده از پساب به ۵۶ میلیون متر مکعب می‌رسد+ فیلم
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در پایتخت
پوشش بیمه‌ای ورزشکاران توسعه می‌یابد
کاهش بیش از ۴ درصدی وقوع جرایم جنایی در کشور
اخاذی تحت عنوان مامور ارگان نظامی
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام سازمان بیمه سلامت
استخدام در مرزبانی فراجا
تکمیل نوسازی ساختمان اساتید سرو تا ۱۰ ماه آینده
تعلیق فعالیت ۴ باغ‌وحش کشور به دلیل تخلفات و شرایط نامناسب
ضرورت ساختار پایدار برای سلامت روان شهروندان
نقش مهم مردم در سه ضلع امنیت، امداد و معیشت
جشن بزرگ «ایران عزیز» تمدید شد
استقبال خوب تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان میوه و پروتئینی در مزایده بزرگ
تخریب دو بنای غیرمجاز در حریم رودخانه کن
صدور مجوز دستگاه قضا برای تخریب ۲۰ هزار متر بنای غیر مجاز بخش حریم
تقویت ایمنی مسیر‌های کوهستانی در دربند و پس‌قلعه