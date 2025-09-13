باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- یونس بهاروند ایرانیا، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان، اعلام کرد: امسال بازسازی ۱۵ مدرسه تخریبی با ظرفیت ۱۳۲ کلاس درس در دستور کار قرار گرفته و نقشه و برنامه‌های اجرایی آن مشخص شده است.

به گفته وی، نزدیک به ۲۵ درصد مدارس استان فرسوده و تخریبی هستند و برنامه‌های متعددی برای استانداردسازی و مقاوم‌سازی آن‌ها در دستور کار است.

عدالت آموزشی؛ تمرکز بر فضاهای استاندارد

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان افزود: در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی، ۳۰ مدرسه استاندارد و بزرگ به جای مدارس تخریبی ساخته خواهد شد.

این اقدام نه تنها کیفیت آموزش را افزایش می‌دهد، بلکه به کاهش تراکم کلاس‌ها نیز کمک خواهد کرد. برای حل مشکل کلاس‌های با بیش از ۳۵ دانش‌آموز، ۱۵ مدرسه با ظرفیت ۲۱۶ کلاس تعریف شده است که راه و شهرسازی موظف به تکمیل آن‌ها با حداقل ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی است.

پروژه‌های نیمه‌تمام و تعهدات قانونی

بر اساس ماده ۱۸ مصوبه مجلس، وزارت راه و شهرسازی باید اقدام به تحویل پروژه‌های آموزشی کند. با این حال، مدیرکل نوسازی مدارس لرستان اعلام کرد: تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و روند تکمیل پروژه‌ها با تأخیر مواجه است

همزمان با آغاز سال تحصیلی، ۱۸۹ پروژه آموزشی شامل ۳۴۷ کلاس درس به بهره‌برداری می‌رسد که بخش قابل توجهی از آن‌ها (۱۷۰ مدرسه کانکسی در قالب ۲۶۱ کلاس) جایگزین مدارس قدیمی می‌شوند. همچنین، ۶۴ پروژه دیگر با میانگین ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.

هنرستان‌ها؛ تمرکز بر مهارت‌آموزی

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان از اجرای عملیات پنج هنرستان جدید در استان خبر داد و افزود: هنرستان الیگودرز با زیربنای ۳۸۰۰ مترمربع یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌هاست که تا ابتدای مهرماه آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی یادآور شد که سال گذشته بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال برای تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، ۱۰۰ میلیارد ریال برای وسایل گرمایشی و سرمایشی و بیش از ۴۰ میلیارد ریال برای تجهیزات هنرستانی هزینه شده است.

نقش پررنگ خیرین در مدرسه‌سازی

بهاروند ایرانیا تأکید کرد که ۳۰ تا ۳۵ درصد طرح‌های مدرسه‌سازی استان توسط خیرین اجرا می‌شود و تاکنون ۴۰ تفاهم‌نامه با خیرین مدرسه‌ساز منعقد شده است.

به گفته وی، به‌طور میانگین ۸۰ درصد طرح‌های آموزشی با مشارکت خیرین انجام می‌شود، که نقش مردم در توسعه فضاهای آموزشی استان را برجسته می‌کند.

وضعیت سرانه آموزشی

سرانه فضای آموزشی در لرستان حدود ۵.۵۹ مترمربع است. این فضاها، اگرچه موجود هستند، اما بسیاری از آن‌ها نیازمند مقاوم‌سازی و بازسازی هستند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای جمعیت دانش‌آموزی استان باشند.