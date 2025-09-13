ارتش رژیم صهیونیستی روز شنبه از صد‌ها هزار فلسطینی خواست تا فوراً شهر غزه را ترک کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش اسرائیل روز شنبه از صد‌ها هزار فلسطینی خواست تا فوراً شهر غزه را ترک کنند و از آنها خواست که با تشدید حملات، به سمت جنوب و به سمت المواصی و اردوگاه‌های پناهندگان مرکزی حرکت کنند.

آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای گفت که «بیش از یک چهارم میلیون نفر» از قبل از شهر فرار کرده‌اند و به دیگران نیز فشار آورد تا از آنها پیروی کنند.

او ادعا کرد که اسرائیل عملیات خود را برای «شکست حماس» گسترش می‌دهد و کسانی که جابجا می‌شوند «پاسخ بشردوستانه بهتری» دریافت خواهند کرد.

مقامات فلسطینی می‌گویند که این کمپین برای تخلیه شهر غزه طراحی شده است. دفتر رسانه‌ای غزه اعلام کرد که با وجود بمباران و آوارگی، بیش از ۱.۲ میلیون نفر همچنان در آنجا هستند و اسرائیل را متهم کرد که سعی دارد ۱.۷ میلیون فلسطینی را به نوار ساحلی المواصی و رفح که فاقد بیمارستان، زیرساخت یا خدمات اولیه هستند، انتقال دهد.

این بمباران به عنوان بخشی از آخرین حمله زمینی اسرائیل، با نام «ارابه‌های گیدئون ۲» که در ۳ سپتامبر برای اشغال کامل شهر غزه آغاز شد، انجام می‌شود. این طرح به دلیل نگرانی از به خطر انداختن جان سربازان و اسیران در این منطقه محاصره شده، با انتقاد‌هایی در داخل اسرائیل رو‌به‌رو شده است.

آخرین دستور تخلیه اسرائیل در بحبوحه بمباران بی‌وقفه غزه صادر شده است، جایی که از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۶۴۷۰۰ فلسطینی شهید شده‌اند. این حمله بیشتر زیرساخت‌های این منطقه محاصره شده را نابود کرد و باعث قحطی شد که جان حداقل ۴۱۳ نفر از جمله ۱۴۳ کودک را گرفته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بمباران غزه ، ارتش اسرائیل
