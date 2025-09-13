یک مطالعه جدید نشان داده است که باکتری‌هایی که به طور طبیعی در دهان وجود دارند، ممکن است نقش مستقیمی در ایجاد حملات قلبی داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک تیم علمی به رهبری دانشگاه تامپره در فنلاند، ضمن بررسی پلاک‌های شریانی جمع‌آوری‌شده از بیش از ۲۰۰ بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر، نسبت شگفت‌انگیزی از باکتری‌های دهانی را در این نمونه‌ها یافتند.

دکتر پکا کارونن از دانشگاه تامپره توضیح داد: مدت‌هاست که گمان می‌رود باکتری‌ها ممکن است در بیماری عروق کرونر نقش داشته باشند، اما شواهد مستقیم و قانع‌کننده‌ای وجود نداشته است. مطالعه ما وجود ماده ژنتیکی - DNA - از چندین باکتری دهانی را در پلاک‌های آترواسکلروتیک نشان داد.

برای دهه‌ها، مطالعات ارتباط فزاینده‌ای را بین سلامت دهان و سلامت قلب و عروق نشان داده‌اند، و این دو اغلب دست در دست هم پیش می‌روند. این امر کارونن و تیمش را بر آن داشت تا به دنبال نشانگر‌های زیستی باشند که ممکن است این رابطه را توضیح دهند.

این مطالعه بر یکی از دلایل اصلی حملات قلبی تمرکز داشت: تصلب شرایین، وضعیتی که در آن پلاک‌هایی متشکل از چربی، کلسترول، کلسیم و سایر مواد در شریان‌های کرونری تجمع می‌یابند. این تجمع، شریان‌ها را تنگ کرده، جریان خون را محدود می‌کند و گاهی منجر به پارگی پلاک می‌شود و از رسیدن اکسیژن به قلب جلوگیری کرده و منجر به نارسایی قلبی می‌شود.

محققان نمونه‌هایی از پلاک‌های کرونری را از ۱۲۱ بیمار که به طور ناگهانی فوت کرده و همچنین از ۹۶ بیمار که تحت عمل جراحی برداشتن پلاک‌ها قرار گرفته بودند، دریافت کردند. این نمونه‌ها با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز کمی برای شناسایی میکروب‌ها، همراه با تکنیک‌های ایمونوفلورسانس و اندازه‌گیری بیان ژن، تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج، وجود بیوفیلم‌های چندین باکتری دهانی را نشان داد که شایع‌ترین آنها استرپتوکوک اورالیس بود که در ۴۲.۱٪ از پلاک‌های شریان کرونری در بیماران با مرگ ناگهانی و ۴۲.۹٪ در بیماران جراحی شده یافت شد. این باکتری‌ها همچنین به شدت با تصلب شرایین شدید و مرگ ناشی از بیماری قلبی، به ویژه پلاک‌های پاره شده، مرتبط بودند.

این مطالعه نشان داد که بیوفیلم‌های باکتریایی معمولاً در هسته پلاک‌ها، دور از پاسخ سیستم ایمنی، قرار دارند. هنگامی که استرس افزایش می‌یابد، این غشا‌ها می‌توانند ملتهب و منجر به پارگی پلاک و ایجاد حمله قلبی شوند. محققان معتقدند که عوامل دیگری مانند عفونت‌های باکتریایی، ویروس‌های تنفسی، رژیم غذایی ناسالم یا هورمون استرس نوراپی نفرین، ممکن است این التهابات را تحریک کنند.

اگرچه این مطالعه به تعداد کمی از بیماران محدود بود، اما نتایج به شدت نشان می‌دهد که سلامت دهان و دندان تأثیر مستقیمی بر سلامت قلب دارد. محققان نوشتند: نتایج نشان می‌دهد که گذار از پلاک پایدار به پلاک شکننده و پاره شده و ایجاد پلاک شریانی محیطی علامت‌دار، ممکن است با عفونت باکتریایی مزمن مرتبط باشد که بیوفیلم‌های بی‌اثری را تشکیل می‌دهد که هسته چرب و دیواره پلاک را تشکیل می‌دهند و از تشخیص سیستم ایمنی فرار می‌کنند.

محققان افزودند که این کشف درک ما از علل انفارکتوس میوکارد را گسترش می‌دهد و راه‌های جدیدی را برای تشخیص و پیشگیری از عوارض کشنده تصلب شرایین باز می‌کند.

این مطالعه در مجله انجمن قلب آمریکا منتشر شده است.

منبع: ساینس آلرت

برچسب ها: بهداشت دهان ودندان ، بیماری های قلبی ، کرونر قلب ، عروق کرونر ، تصلب شریان
خبرهای مرتبط
علل جدی و خطرناک وزوز گوش
ساخت یک گوشی پزشکی هوشمند که بیماری‌های قلبی را در ۱۵ ثانیه تشخیص می‌دهد
خوراکی‌هایی که به طور طبیعی کلسترول بد را کاهش می‌دهند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
پیشگری و درمان سکته = اولویت اول مملکت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
مردم باید مرتب مسواک و نخ دندون بزنن و دندوناشون سفید و بدون پلاکت باشه تا سکته نکنن
۰
۱
پاسخ دادن
وزیر آموزش و پرورش اساسنامه مدرسه مجازی را ابلاغ کرد
اجرای طرح آزمایشی تغییر کتب درسی پایه اول ابتدایی از مهر امسال
افزایش مصرف محصولات نوپدید دخانی در جامعه نگران کننده است
افتتاح اولین المپیاد ورزشی فناورانه دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر
بهترین تنقلات برای مصرف کودکان + فیلم
کاظمی: ساخت هزار مدرسه در دستور کار است
بسته آموزشی کلاس شوق‌انگیز، گامی نوین در روش‌های تدریس معلمان
راهکار درمان رفلاکس و بی‌خوابی نوزاد + فیلم
چه زمانی باید دارو را قطع کرد؟ + فیلم
کشف بیش از ۲۱۰ قلم داروی قاچاق در شمال شرق تهران
آخرین اخبار
بسته آموزشی کلاس شوق‌انگیز، گامی نوین در روش‌های تدریس معلمان
افزایش مصرف محصولات نوپدید دخانی در جامعه نگران کننده است
بهترین تنقلات برای مصرف کودکان + فیلم
چه زمانی باید دارو را قطع کرد؟ + فیلم
راهکار درمان رفلاکس و بی‌خوابی نوزاد + فیلم
افتتاح اولین المپیاد ورزشی فناورانه دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر
کشف بیش از ۲۱۰ قلم داروی قاچاق در شمال شرق تهران
وزیر آموزش و پرورش اساسنامه مدرسه مجازی را ابلاغ کرد
کاظمی: ساخت هزار مدرسه در دستور کار است
اجرای طرح آزمایشی تغییر کتب درسی پایه اول ابتدایی از مهر امسال
ثبت ۲۴ هزار و ۱۰۰ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته
یک کشف بیولوژیکی در مورد احساس خستگی مداوم
امضای تفاهم‌نامه همکاری محک و جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران و رونمایی از چالش محک
سیارک‌ها، دنباله‌دارها، شهاب‌سنگ‌ها و شهاب‌ها چه تفاوتی باهم دارند؟
چگونه با اطمینان کامل حساب‌های خود در فضای مجازی را حذف کنیم؟
نقش باکتری‌های دهانی در حملات قلبی
یک معمای ۵۰ ساله در مورد شراره‌های خورشید حل شد
گوشی جدید شیائومی برای علاقمندان به عکاسی حرفه‌ای
افزایش ۳ برابری حضور دانش‌آموزان ۴ دهک اول در مدارس سمپاد
طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان اجرایی شد
تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان کنکور رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد
نتایج نهایی امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی اعلام شد
سیم‌کشی داخلی منازل در طرح توسعه فیبر نوری رایگان می‌شود
آغاز تحول هوش مصنوعی در درمان کودکان مبتلا به سرطان با فناوری نوین
شرط تضمین پایدار تولید دارو و تجهیزات پزشکی
آغاز مهلت مجدد ثبت‌نام دکتری وزارت بهداشت
امید تازه برای بهبود زخم‌های سخت‌درمان بیماران دیابتی
هوش مصنوعی چه بلایی بر سر قدرت یادگیری ما می‌آورد؟
تسهیل ثبت‌نام دانش‌آموزان ایثارگر در مدارس شاهد بدون محدودیت معدل