باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست فوق‌العاده امروز این کمیسیون که به دستور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و به منظور بررسی همه‌جانبه مفاد توافقنامه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار می‌شود، گفت: قوه مقننه خصوصا کمیسیون امنیت ملی در راستای تحقق بخشیدن به وظایف ذاتی و نظارتی خودش، امروز (شنبه ۲۲ شهریور) با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه نشست کارشناسی برگزار خواهد کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: چندی پیش مصوبه مجلس در خصوص الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی شورای نگهبان تایید و به دولت ابلاغ شد، با توجه به حساسیت موضوع و تاکید رئیس و نمایندگان مردم بر اجرای دقیق قانون و در راستای رسیدگی به مطالبات مردم و نمایندگان، نشست اضطراری امروز تشکیل می‌شود تا توافق جدید ایران و آژانس به طور دقیق بررسی شود.

وی افزود: مطابق قانون مصوب، حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای و همچنین حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی کشورمان در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح ماده (٤) معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم امری ضروری است لذا در نشست امروز توافق امضاء شده جدید با آژانس با قانون مجلس مطابقت داده خواهد شد.

عزیزی تصریح کرد: چنانچه توافق صورت گرفته مطابق قانون باشد، مجلس شورای اسلامی از آن حمایت و پشتیبانی خواهد کرد و اگر خلاف یا انحراف از قانون رخ داده باشد یا آسیبی به قانون رسیده باشد، بر اساس وظایف نظارتی و مفاد مصرح تبصره ۲ همین مصوبه قوه مقننه اقدام خواهیم کرد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به اینکه مردم هیچ نگرانی در این راستا نداشته باشند، زیرا نمایندگان آنها در قوه مقننه اجازه نخواهند داد تا منافع ملی خصوصا در حوزه هسته‌ای آسیب ببیند، بیان کرد: در این میان باید یادآور شد مسئولان دولت به ویژه وزارت امور خارجه هر موقع نیاز به ارائه گزارش و توضیح در مورد موضوعی بوده در کمیسیون امنیت ملی حاضر شدند و پاسخگو بوده‌اند؛ ما همچنان این مسیر را برای دفاع از حقوق مردم و مقابله با زیاده‌خواهی‌های دشمنان ادامه خواهیم داد.