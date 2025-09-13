عزیزی با اشاره به نشست اضطراری کمیسیون امنیت ملی با عراقچی گفت: در این جلسه جوانب مفاد توافق با آژانس بررسی و با قانون مجلس مطابقت داده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست فوق‌العاده امروز این کمیسیون که به دستور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و به منظور بررسی همه‌جانبه مفاد توافقنامه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار می‌شود، گفت: قوه مقننه خصوصا کمیسیون امنیت ملی در راستای تحقق بخشیدن به وظایف ذاتی و نظارتی خودش، امروز (شنبه ۲۲ شهریور) با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه نشست کارشناسی برگزار خواهد کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: چندی پیش مصوبه مجلس در خصوص الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی شورای نگهبان تایید و به دولت ابلاغ شد، با توجه به حساسیت موضوع و تاکید رئیس و نمایندگان مردم بر اجرای دقیق قانون و در راستای رسیدگی به مطالبات مردم و نمایندگان، نشست اضطراری امروز تشکیل می‌شود تا توافق جدید ایران و آژانس به طور دقیق بررسی شود.

وی افزود: مطابق قانون مصوب، حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای و همچنین حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی کشورمان در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح ماده (٤) معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم امری ضروری است لذا در نشست امروز توافق امضاء شده جدید با آژانس با قانون مجلس مطابقت داده خواهد شد.

عزیزی تصریح کرد: چنانچه توافق صورت گرفته مطابق قانون باشد، مجلس شورای اسلامی از آن حمایت و پشتیبانی خواهد کرد و اگر خلاف یا انحراف از قانون رخ داده باشد یا آسیبی به قانون رسیده باشد، بر اساس وظایف نظارتی و مفاد مصرح تبصره ۲ همین مصوبه قوه مقننه اقدام خواهیم کرد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به اینکه مردم هیچ نگرانی در این راستا نداشته باشند، زیرا نمایندگان آنها در قوه مقننه اجازه نخواهند داد تا منافع ملی خصوصا در حوزه هسته‌ای آسیب ببیند، بیان کرد: در این میان باید یادآور شد مسئولان دولت به ویژه وزارت امور خارجه هر موقع نیاز به ارائه گزارش و توضیح در مورد موضوعی بوده در کمیسیون امنیت ملی حاضر شدند و پاسخگو بوده‌اند؛ ما همچنان این مسیر را برای دفاع از حقوق مردم و مقابله با زیاده‌خواهی‌های دشمنان ادامه خواهیم داد.

برچسب ها: آژانس انرژی اتمی ، خروج از NPT
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
اروپا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با اروپا جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
ما به تیم مذاکره کننده ایران بدبین هستیم وفکر نمی کنیم که این توافق نامه عاقبت خوبی داشته باشد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
انشاء الله که این هم مثل برجام نشه. هر چند که ما خوشبین نیستیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
اگه مفاد توافق مخالف مصوبه مجلس بود، قول میدین لغوش کنید؟!!!
انتظار مردم از نمایندگان و بکار گیری نظارت مجلس همینه!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی وامارات در حمله تروریستی تهران، اهواز و سایر شهرهای ایران دست داشتند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
قاسم سلیمانی نزدیک فرودگاه بغداد کشته شد
پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده ترور «شهید سلیمانی» به کجا رسید؟
سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟
برگزاری جلسه سران قوا در نهاد ریاست جمهوری
برای آموزش موثر باید از فضا‌های آموزشی، ورزشی و فرهنگی به صورت هم‌افزا بهره گرفت
مذاکره با آژانس در چارچوب مصوبات کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی است/ نیازمند مدالیته جدید هستیم
بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران
۲۷ مهر؛ آخرین مهلت استعفای داوطلبان شرکت در انتخابات شورا‌ها
عراقچی: در نشست کمیسیون امنیت ملی درباره توافق اخیر با آژانس گفت‌و‌گو شد
ایراد مجلس به آئین‌نامه دولت درباره بیمه پایه
انتصاب مدرسی به عنوان عضو شورای ملی ایمنی زیستی
ضرورت باز تعریف مالکیت عمومی در جلسه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور
ورود دیوان محاسبات کشور به بررسی هزینه‌ها در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر
