رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی، از تماس‌های کلاهبردارانی خبر داد که با معرفی خود به عنوان نماینده سازمان بیمه سلامت، اقدام به فریب شهروندان و دریافت غیرقانونی وجه می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سرهنگ محمد شریفی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با اشاره به سو استفاده برخی افراد از نام سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: اخیراً افراد ناشناسی با برقراری تماس‌های تلفنی گسترده با شهروندان، خود را به عنوان نماینده یا کارشناس سازمان بیمه سلامت معرفی کرده و با این روش اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وی افزود: این افراد با سو استفاده از نام سازمان مبالغی را به صورت غیرقانونی و تحت عناوینی همچون خدمات ویژه بیمه، الزام خرید کارت هوشمند بیمه درمانی و موارد مشابه مطالبه کرده و شهروندان را فریب می‌دهند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با استناد به گزارش رسمی سازمان بیمه سلامت ایران از شهروندان خواست نسبت به این گونه تماس‌های مشکوک هوشیار بوده تا در دام افراد سودجو گرفتار نشوند.

وی تصریح کرد: سازمان بیمه سلامت ایران هیچ گونه خدمات بیمه‌ای یا دریافت وجه از شهروندان را از طریق تماس تلفنی انجام نمی‌دهد و تمامی خدمات صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی و دفاتر معتبر این سازمان ارائه می‌شود.

سرهنگ شریفی در ادامه به شهروندان توصیه کرد: در صورت دریافت تماس تلفنی مشکوک از افراد ناشناس که خود را نماینده سازمان بیمه سلامت معرفی می‌کنند به هیچ عنوان اطلاعات شخصی یا بانکی خود را ارائه ندهید.

وی با بیان اینکه از واریز وجه به حساب افراد با شماره کارت‌های ناشناس خود داری کنید، خاطرنشان کرد: در صورت نیاز به خدمات بیمه‌ای از طریق سامانه‌های رسمی و دفاتر مجاز سازمان بیمه سلامت ایران اقدام کنید.

این مقام انتظامی در پایان گفت: شهروندان در صورت هر گونه موارد مشکوک در اسرع از طریق شماره تلفن ۱۱۰ یا مراجع قانونی گزارش دهید.

برچسب ها: پلیس آگاهی ، بیمه سلامت
خبرهای مرتبط
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در پایتخت
کاهش بیش از ۴ درصدی وقوع جرایم جنایی در کشور
دستگیری شیاد فضای مجازی که با وعده سوالات کنکور اخاذی می‌کرد
انهدام باند مخوف قاچاق اعضای بدن در تهران
کشف ۲۲۲ کیلوگرم شیشه توسط پلیس فرودگاه امام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قتل سارق در میدان محمدیه
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
انبار کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در شهریار کشف شد
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
اجرای سند تحول یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
آخرین اخبار
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
قتل سارق در میدان محمدیه
انبار کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در شهریار کشف شد
اجرای سند تحول یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است
جزییات کشف ۱۴۰ گرم شیشه از زن مواد فروش در جنوب پایتخت
دیدار فرمانده کل انتظامی ایران با وزیر کشور عراق در بغداد
برای رفاه طبقات پایین تلاش می‌کنیم
از اصلاح فرآیند صدور پروانه تا بررسی لایحه مربوط به شرکت تفریحی برج میلاد
توسعه ۶۵ هزار هکتاری فضای سبز/ استفاده از پساب به ۵۶ میلیون متر مکعب می‌رسد+ فیلم
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در پایتخت
پوشش بیمه‌ای ورزشکاران توسعه می‌یابد
کاهش بیش از ۴ درصدی وقوع جرایم جنایی در کشور
اخاذی تحت عنوان مامور ارگان نظامی
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام سازمان بیمه سلامت
استخدام در مرزبانی فراجا
تکمیل نوسازی ساختمان اساتید سرو تا ۱۰ ماه آینده
تعلیق فعالیت ۴ باغ‌وحش کشور به دلیل تخلفات و شرایط نامناسب
ضرورت ساختار پایدار برای سلامت روان شهروندان
نقش مهم مردم در سه ضلع امنیت، امداد و معیشت
جشن بزرگ «ایران عزیز» تمدید شد
استقبال خوب تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان میوه و پروتئینی در مزایده بزرگ
تخریب دو بنای غیرمجاز در حریم رودخانه کن
صدور مجوز دستگاه قضا برای تخریب ۲۰ هزار متر بنای غیر مجاز بخش حریم
تقویت ایمنی مسیر‌های کوهستانی در دربند و پس‌قلعه