مذاکرات آلمان و پاکستان برای تعیین سرنوشت پناهجویان افغانستان

باشگاه خبرنگاران جوان- رسانههای آلمانی گزارش دادهاند که برلین و اسلامآباد در حال مذاکره برای تعیین سرنوشت پناهجویان افغان بازداشتشده در پاکستان هستند، بهویژه افرادی که مشمول برنامههای رسمی پذیرش آلمان میشوند.
بر اساس گزارش روزنامه «یونگه فریهایت» آلمان، دولت این کشور با پاکستان وارد گفتگو شده تا افغانهایی را که از آن کشور اخراج شدهاند، دوباره به پاکستان بازگرداند و روند انتقال آنها به آلمان تسهیل شود.
آمارها نشان میدهد از میانه ماه آگوست تاکنون، دستکم ۶۶۱ شهروند افغانستان در پاکستان بازداشت شدهاند که ۲۴۸ نفر از آنها به افغانستان اخراج شدهاند. در میان بازداشتشدگان ۵۱ کارمند محلی پیشین آلمان، ۱۲۴ نفر از مشمولان برنامه ویژه پذیرش دولت آلمان و ۷۳ نفر دیگر از برنامههای ورودی به آلمان بودهاند.
مقامهای آلمانی اعلام کردهاند که در بیش از ۳۰۰ مورد موفق شدهاند مانع اخراج این افراد شوند و آنها همچنان در پاکستان باقی ماندهاند. در همین حال، بیش از ۲۰۰ افغان اخراجشده که قبلاً ضمانت ورود به آلمان دریافت کرده بودند، در نامهای سرگشاده از دولت آلمان خواستهاند برای نجات جانشان اقدام فوری انجام دهد.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان تأکید کرده است که برای همه این افراد بررسی انفرادی صورت میگیرد و ورودشان به آلمان مشروط به نبود نگرانیهای امنیتی خواهد بود. در حال حاضر، بیش از دو هزار افغان واجد شرایط ورود به آلمان در پاکستان منتظر انتقال به این کشور هستند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، آلمان از جمله کشورهایی بود که وعده داد افغانهای همکار خود را در برنامههای ویژه بپذیرد. با این حال، روند انتقال این افراد به دلیل موانع امنیتی و بوروکراتیک با کندی پیش میرود. بازداشت و اخراج اخیر افغانها در پاکستان فشار مضاعفی بر دولت آلمان وارد کرده است تا تعهداتش را در قبال این افراد عملی کند.