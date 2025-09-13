باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس عمومی استخبارات طالبان مدعی نابودی کامل ریشه‌های داعش در افغانستان شد و گفت جنگجویان این گروه از کشورهای دیگر وارد این کشور می‌شوند.

عبدالحق وثیق تأکید کرد که داعش در افغانستان پایگاه واقعی ندارد و هیچ منطقه‌ای را در اختیار ندارد. او افزود که حملات اخیر این گروه در داخل افغانستان یا منطقه، از بیرون طراحی می‌شود.

وثیق گفت که حکومت طالبان مسئولیت خود را در زمینه مبارزه با تروریسم ادا کرده و دیگر کشورها نیز باید برای جلوگیری از فعالیت این گروه مسئولیت خود را انجام دهند.

رئیس استخبارات طالبان همچنین گزارش‌های شورای امنیت سازمان ملل و نگرانی کشورها درباره تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان را رد و آن را نادرست خواند.