باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- در حالی که عملکرد معمولی دانه گلرنگ در کشتهای بهاره بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است، تازهترین دستاورد محققان بروجرد نشان میدهد که میتوان با مدیریت علمی و انتخاب ارقام مقاوم، تولید را تا دو برابر افزایش داد.
مراد چشمهنور، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی لرستان، در اینباره گفت:این دستاورد در مقایسه با متوسط تولید، افزایش چشمگیری دارد و میتواند ظرفیت کشور را در تأمین بذر با کیفیت و انطباقپذیر با شرایط اقلیمی مختلف، ارتقاء دهد.
وی افزود که رقم «امیر» گلرنگ، مقاوم به کمآبی و شوری است و با رعایت دقیق مدیریت زراعی، پتانسیل تولید بالایی دارد.
بذر گلرنگ؛ از مزرعه تا رکورد ملی
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان اعلام کرده است که تولید دو هزار و ۵۰۰ کیلوگرم بذر طبقه مادری گلرنگ در هر هکتار، رکوردی تازه در سطح کشور به شمار میرود.
این موفقیت نه تنها نشاندهنده توان علمی و عملی کشاورزان بروجرد است، بلکه مسیر خودکفایی و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی ایران را هموار میکند.
چشمهنور تصریح کرد:این رکورد تازه، گامی مهم برای تحقق اهداف برنامه جهش تولید بذر و توسعه کشت گیاهان روغنی سازگار با شرایط آب و هوایی کشور به شمار میرود و زمینهساز کاهش وابستگی و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی خواهد بود.
این دستاورد نشان میدهد که ترکیب علم، تجربه و مدیریت دقیق مزرعه، میتواند بهرهوری را به حداکثر برساند. علاوه بر ارتقای کیفیت بذر، این موفقیت میتواند مسیر توسعه صادرات و کاهش واردات دانههای روغنی را هموار کند و امنیت غذایی کشور را تقویت نماید.
کارشناسان معتقدند بروجرد با این رکورد، الگویی ارزشمند برای سایر مناطق کشور ارائه کرده است و میتواند مبنای گسترش تحقیقات کاربردی و علمی در حوزه گیاهان روغنی باشد.
بروجرد با ثبت رکورد ملی تولید بذر گلرنگ، نه تنها مرزهای علمی و عملی کشاورزی ایران را جابهجا کرده، بلکه مسیر خودکفایی و افزایش بهرهوری را هموار کرده است.
این موفقیت نمونهای از همافزایی علم، تکنولوژی و تجربه عملی مزرعه است که میتواند الگویی الهامبخش برای سایر مناطق کشور باشد.